Le Routard Paris Region Aventures : Le jeu de piste géant en Île-de-France

Pas besoin de partir loin pour être dépaysé, Le Routard et le Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France s’associent et vous présentent Paris Region Aventures pour une (re)découverte inédite de l’Île-de-France !

Paris et sa région ne vous ont pas encore livré tous leurs secrets. La 1ère destination touristique au monde est d’une telle richesse que partir à sa découverte est un défi que nous vous lançons ! Et si on balaie l’histoire de France, c’est en s’amusant.

Partez à l’aventure, équipé de votre application gratuite et de votre Routard, dans ce véritable jeu de piste géant à travers plusieurs villes réparties dans les 8 départements franciliens. Que vous soyez plutôt nature, street art, patrimoine, sport, gastronomie, architecture, parcs et jardins ou promenade au bord de l’eau, il y en a pour tous les goûts ! Au fil des 36 aventures ludiques et immersives, toute la famille peut s’imprégner des lieux visités, en apprendre plus au détour d’anecdotes surprenantes et découvrir les 250 personnages à collectionner.

Sauriez-vous les reconnaître ?

Après s’être creusé les méninges pour résoudre les énigmes, le réconfort : Le Routard a sélectionné les meilleurs bistrots, boulangeries et adresses sur le pouce qui plaisent aux enfants, pour faire une pause gourmande sur place ou au vert, le temps d’un pique-nique dans les plus beaux spots. Prolongez l’expérience avec les sites incontournables à visiter et les activités à faire au gré de votre périple.

Tout pour une escapade en famille réussie !

COMMENT JOUER ?

1. Je télécharge l’application

2. Je découvre le concept du jeu

3. Je visualise les aventures disponibles

4. Je choisis une aventure

5. Je découvre ma 1re mission

6. Je me rends sur le lieu de la 1re mission

7. Je scanne la zone

8. Je débloque le personnage de la 1re mission

9. Je relève un défi

10. Je complète ma galerie de personnages

En nouveauté, une première aventure virtuelle, à faire de chez soi, consacrée aux sports olympiques et paralympiques.

En bonus, un carnet d’aventures rempli de mini-jeux et un espace dédié aux enquêteurs en herbe à découvrir dans le guide !

Retrouvez toute l’information sur pro.visitparisregion.com