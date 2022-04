Nissan fait l’acquisition de l’équipe e.dams

Nissan annonce aujourd’hui l’acquisition de l’équipe e.dams, prenant ainsi pleinement la maitrise de sa participation au Championnat du Monde de Formule E ABB FIA. L’équipe est actuellement basée au Mans et continuera de participer comme prévu à la saison 8.

La participation de Nissan à la Formule E s’inscrit dans l’engagement à long terme de l’entreprise en faveur de l’électrification et de la durabilité, tel que défini dans le plan Ambition 2030 de Nissan. Cette acquisition est une étape naturelle permettant au constructeur japonais de prendre le contrôle total de son projet en Formule E.

Nissan est entré dans ce championnat en 2018 en partenariat avec e.dams, les deux entreprises participant ensemble à cette compétition 100 % électrique en tant que Nissan e.dams Formula E team. En mars 2021, Nissan a annoncé son engagement en Formule E Gen3, qui se déroulera de la saison 9 (2022/23) jusqu’à la fin de la saison 12 (2025/26).

Le changement de propriétaire de l’écurie et sa nouvelle structure de management prennent effet immédiatement. Tommaso Volpe, Directeur Général de Nissan Formula E, devient également Directeur Général d’e.dams.

« Ce sont des moments passionnants pour nous tous chez Nissan, nos fans et nos clients partout dans le monde. » a déclaré Ashwani Gupta, Chief Operating Officer de Nissan. « Nous sommes sur la grille de départ depuis plus de 85 ans et le désir de gagner nous motive continuellement. Nous apprenons course après course et le progrès technologique permanent qui anime le championnat de Formule E nous permettra de concevoir des voitures encore meilleures pour nos clients. »

« L’acquisition de l’équipe e.dams reconfirme non seulement notre engagement à long terme envers la Formule E, mais aussi envers le monde passionnant et hautement performant de la compétition automobile dans son ensemble. » a ajouté Ashwani Gupta. « Mais nous n’aimons pas que la compétition. Nous sommes également enthousiastes à l’idée d’offrir des expériences de conduite innovantes et passionnantes tout en démontrant notre engagement envers les solutions durables et zéro émission. Cette acquisition sera un atout supplémentaire dans l’atteinte de nos objectifs stratégiques d’électrification. »

Nissan participe à ce championnat du monde 100 % électrique pour partager le plaisir des véhicules électriques zéro émission auprès d’un large public. Dans le cadre de son objectif d’atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de ses opérations et du cycle de vie de ses produits d’ici 2050, Nissan a l’intention d’électrifier tous ses nouveaux véhicules d’ici le début des années 2030 sur ses marchés clés. Nissan a pour objectif de transférer son expertise et sa technologie des circuits de Formule E vers la route pour proposer à ses clients des véhicules électriques toujours meilleurs.

« Je suis heureux que Nissan reprenne e.dams et nous pensons aujourd’hui à Jean-Paul Driot qui, avec Nissan, a pensé cette équipe et a contribué à développer notre partenariat. » a déclaré Tommaso Volpe, Directeur Général de Nissan Formula E. « Depuis la disparition de Jean-Paul en 2019, Olivier et Grégory Driot ont pris le relais et fait perdurer le brillant héritage de leur père. Ce fut un plaisir de travailler ensemble et je tiens à les remercier pour leur engagement et leur soutien. »

« C’est aujourd’hui une étape importante dans notre projet en Formule E. » poursuit Tommaso Volpe. « Incarnant le sommet de la compétition 100 % électrique, la Formule E nous offre une superbe plate-forme mondiale à partir de laquelle nous pouvons montrer aux clients que les véhicules électriques ne sont pas seulement amusants et passionnants, mais aussi que Nissan continue d’être à la pointe de la technologie dans ce domaine. Nous étions heureux de nous lancer dans cette compétition en 2018 en partenariat avec e.dams. Nous avons eu une collaboration solide et fructueuse, et nous avons beaucoup appris de leur longue expérience dans ce championnat. Nous avons une équipe fantastique en place, et nous sommes impatients de tirer parti de notre succès et de notre expérience en tant qu’équipe pour ouvrir ce nouveau chapitre de notre implication en Formule E. »

Olivier et Grégory Driot, ont déclaré : « Nous sommes très fiers de transmettre l’équipe e.dams à une entreprise aussi engagée et innovante que Nissan. Après plusieurs discussions ouvertes ces derniers mois avec Nissan, nous avons décidé que c’était le bon moment pour eux de prendre les rênes, de perpétuer l’héritage de notre famille et d’assurer l’avenir à long terme des employés. »

« Depuis le décès de notre père, ce fut un honneur pour nous de nous associer à une marque mondiale telle que Nissan en Formule E et nous sommes fiers de ce que nous avons accompli ensemble. » ont poursuivi Olivier et Grégory Driot. «Nous tenons à remercier tout le personnel d’e.dams pour leur travail acharné et leur engagement au fil des ans. Nous souhaitons à Nissan tout le meilleur pour le reste de la saison 8 et au-delà. »

À propos de Nissan en Formule E

Nissan a fait ses débuts dans la compétition 100 % électrique lors de la saison 5 (2018/19) du Championnat du Monde de Formule E ABB FIA, devenant ainsi le premier et le seul constructeur japonais à participer à cette série.

Le très expérimenté et très performant Sébastien Buemi effectue actuellement (saison 8) sa quatrième saison avec Nissan e.dams depuis ses débuts en Formule E en 2018. Le pilote suisse est associé à l’étoile montante Maximilian Günther, qui a rejoint l’équipe en septembre 2021. Le pilote allemand avait auparavant fait la preuve de sa rapidité en Formule E en décrochant trois victoires et une deuxième place en course.

L’équipe continue de lier sa présence dans ce championnat 100 % électrique aux véhicules électriques routiers de Nissan. Buemi court une fois de plus au volant de sa Nissan Ariya n°23, du nom du tout nouveau crossover coupé 100 % électrique de Nissan. Günther reprend la Nissan LEAF n°22, du nom du célèbre véhicule électrique de la marque lancé en 2010.

Nissan est un expert mondial dans la conception et la fabrication de véhicules 100 % électriques. Avec plus de 500 000 Nissan LEAF vendues depuis le lancement de ce modèle en 2010, Nissan a mis à profit son expérience existante en matière de véhicules électriques pour développer sa voiture de course de Formule E.

À leur tour, les leçons apprises sur les circuits contribuent à concevoir les prochaines générations de véhicules électriques de Nissan, comme l’élégant et performant crossover coupé Nissan Ariya commercialisé en 2022.

À propos d’e.dams

Avec trois titres constructeurs, e.dams est l’équipe qui a le plus beau palmarès en Formule E. L’équipe a acquis une grande expérience de la course 100 % électrique depuis la création du championnat.

L’équipe e.dams a été créée en 2014 par Jean-Paul Driot, fondateur de DAMS, pour participer à la Formule E. Alors baptisée Renault e.dams, fruit d’un partenariat avec le quadruple champion du monde de Formule 1 Alain Prost et Renault, l’équipe a remporté trois titres constructeurs ainsi qu’un titre pilotes avec Sébastien Buemi lors de la saison 2015/16.

Nissan est devenu partenaire et actionnaire d’e.dams en 2018 pour créer Nissan e.dams. Lors de leur première saison ensemble, Nissan et e.dams ont décroché six podiums, cinq pole positions et une première victoire à New York avec Buemi.

Lors de la sixième saison de Formule E, Nissan e.dams a ajouté une pole supplémentaire et cinq podiums, tandis que le pilote Oliver Rowland a remporté sa première victoire en Formule E lors de l’avant-dernière manche à Berlin.

Dans l’actuelle saison 8, Sébastien Buemi est engagé aux côtés de son nouveau coéquipier Maximilian Günther.