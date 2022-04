CUPRA signe un nouveau partenariat avec EKS Racing pour la saison 2022 du FIA ETCR

CUPRA a conclu un nouveau partenariat prometteur avec l’équipe EKS Racing en vue de défendre son titre dans le championnat de voitures de tourisme 100 % électrique. Ce dernier vient d’être rebaptisé FIA ETCR all-electric Touring Car World Cup

Cette annonce renforce l’engagement de CUPRA en faveur de la compétition de voitures électriques pour une ère de sport automobile de plus en plus innovante, passionnante et respectueuse de l’environnement.

EKS Racing est une équipe qui a fait ses preuves en compétition, et qui appartient à Mattias Ekström, le champion en titre de Pure ETCR. L’an dernier, le pilote suédois qui compte à son actif plusieurs victoires dans les championnats DTM et Rallycross (FIA RX), a remporté le titre des constructeurs et des pilotes avec CUPRA lors de la première édition du championnat de voitures de tourisme électriques.

Basée près d’Avesta, à 160 km au nord-ouest de Stockholm en Suède, EKS Racing s’est illustrée à plusieurs reprises dans diverses disciplines du sport automobile, et notamment le rallycross, le rallye et les courses sur circuit. L’équipe a récemment réalisé un doublé au Dakar en terminant en 1ère et 2ème place dans la catégorie T3.

Engagée sous le nouveau nom de CUPRA EKS Racing, l’équipe continuera à développer et à courir au volant de la CUPRA e-Racer – la première voiture de course de tourisme 100 % électrique au monde.

Dotée de quatre moteurs électriques sur l’essieu arrière et d’une batterie haute tension de 65 kWh à refroidissement liquide, la CUPRA e-Racer délivre une puissance maximale combinée de 500 kW (680 ch), avec un couple en pic de 960 Nm. La voiture de course électrique réalise le 0 à 100 km/h en seulement 3,2 secondes, et atteint une vitesse de pointe de 270 km/h.

CUPRA est entrée dans l’histoire en devenant le premier constructeur automobile à remporter un championnat du monde de voitures de tourisme 100 % électriques. Et l’objectif reste d’ailleurs le même en 2022 : participer pour gagner !

Le 19 avril, l’équipe CUPRA EKS Racing dévoilera les noms de ses nouveaux pilotes ainsi que la nouvelle livrée de la voiture pour la saison 2022 du FIA ETCR.

« Nous sommes ravis d’annoncer ce nouveau partenariat prometteur entre CUPRA et l’équipe EKS Racing », a déclaré le Dr Werner Tietz, Vice-Président Exécutif de la Recherche et Développement de CUPRA. « Cette nouvelle collaboration nous permettra de poursuivre le développement de la CUPRA e-Racer pour atteindre notre objectif de remporter des victoires en course, et deux titres consécutifs en ETCR. Maintenant que le championnat est sanctionné par la FIA, nous sommes totalement motivés pour préparer la première course de la saison 2022, qui se déroulera en France au mois de mai prochain ».

Propriétaire de l’équipe EKS Racing, Mattias Ekström a déclaré : « L’équipe CUPRA EKS Racing a un seul et unique objectif pour la saison à venir : nous sommes là pour gagner conformément à notre philosophie de course #GoHardOrGoHome ! Notre nouveau partenariat avec CUPRA marque les débuts d’une période passionnante pour l’équipe EKS Racing, et nous sommes impatients de remporter de nombreuses autres victoires et titres sous la bannière de CUPRA EKS Racing ».

Calendrier de la FIA ETCR all-electric Touring Car World Cup 2022

Du 6 au 8 Mai Pau (France)

Du 20 au 22 Mai Istanbul Park (Turquie)

Du 10 au 12 Juin Hungaroring (Hongrie)

Du 17 au 19 Juin Jarama (Espagne)

Du 8 au 10 Juillet Zolder (Belgique)

Du 22 au 23 Juillet Vallelunga (Italie)

Du 7 au 9 Octobre Inje Speedium (Corée du Sud)

Caractéristiques techniques de la CUPRA e-Racer

– Traction arrière avec transmission à un seul rapport

– 4 moteurs électriques délivrant 300 kW (408 ch) de puissance continue, et jusqu’à 500 kW (680 ch) de puissance maximale à 12 000 tr/min

– Couple maximal : 960 Nm

– Batterie de 65 kWh à refroidissement liquide

– 0 à 100km/h : 3,2 secondes

– Vitesse maximale : 270 km/h