Un printemps connecté pour prendre soin de son jardin, planifier ses activités à l’extérieur et se prémunir du mauvais temps

A l’arrivée du printemps, tous les prétextes sont bons pour s’activer au grand air. Préparer son jardin ou sa terrasse, reprendre les activités sportives en extérieur, sortir le mobilier de jardin dès qu’il fait beau, etc. La Station Météo Intelligente Netatmo et ses accessoires, le Pluviomètre et l’Anémomètre, sont les meilleurs alliés pour profiter au mieux de l’arrivée du printemps

Pour chouchouter son jardin

Au printemps, la plupart des possesseurs de jardin, de terrasse ou de balcon deviennent hyper actifs. Et pour que tous les efforts des jardiniers en herbe ne soient pas vains, quelques précautions élémentaires sont bonnes à prendre. Les utilisateurs de la Station Météo Intelligente Netatmo peuvent bénéficier du secours de la technologie. Si des gelées sont à craindre avant le retour des températures plus clémentes, il est par exemple possible de paramétrer une alerte lorsque celle-ci passe sous les 3 degrés, afin d’aller tendre un voile de forçage sur ses semis ou autour du lilas qui bourgeonne. De même, pour être certain d’arroser à la juste mesure sans risque de noyer ses plantes ni de gaspiller d’eau, le Pluviomètre Intelligent indique la quantité précise de précipitations. En cas de pluie suffisamment abondante, le jardinier connecté s’épargnera un arrosage superflu. A contrario il pourra abreuver ses plantes si l’averse du jour s’est montrée trop peu généreuse.

Pour reprendre ses activités en extérieur

Avec le retour des beaux jours, beaucoup de Français renouent également avec le sport au grand air. Là encore, la Station Météo Intelligente Netatmo peut accompagner leur recherche de plaisir et de performance. En plus d’avoir accès aux données météorologiques en temps réel sur le smartphone, l’utilisateur peut aussi connaître le taux d’humidité. Ce paramètre est crucial puisque la performance des coureurs est lourdement affectée par le taux d’humidité ambiant. Lorsqu’il est trop élevé, la transpiration ne joue plus son rôle correctement et la peau comme le corps peinent à se rafraichir.

Jeter un œil aux mesures de la Station permet d’anticiper la durée et la difficulté de la sortie du jour. De même, à partir de 50 km/h, un vent de face diminue de 10 % les performances d’un coureur. Grâce aux mesures de l’Anémomètre Netatmo, les sportifs peuvent moduler leur parcours ou décaler leur sortie en fonction de la vitesse et de l’orientation du vent.

Pour se prémunir des tempêtes de printemps

Les tempêtes Eunice et Dudley qui ont balayé l’Europe du Nord à la fin du mois de février nous l’ont rappelé : le vent est l’un des grands acteurs du printemps. En tempêtes nombreuses et parfois spectaculaires, il vient se frotter à tous ceux qui veulent enfin sortir de leur cocon hivernal. En programmant une alerte sur son téléphone, l’utilisateur de la Station Météo et de son Anémomètre pourra être alerté en cas de vents forts. Il pourra alors mettre à l’abri les semis perchés sur le rebord d’une fenêtre, les chaises du jardin ou le premier parasol de la saison.

Prix et disponibilité

La Station Météo Individuelle Netatmo est vendue au prix de 189,99€, le Pluviomètre à 69,99€ et l’Anémomètre à 99,99€. Les produits sont disponibles sur www.netatmo.com, Amazon.fr et dans les boutiques Castorama, Leroy Merlin, Darty, Fnac et Boulanger.

Un pack complet est disponible sur la boutique en ligne Netatmo au prix de 379,97€