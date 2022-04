Fiat révolutionne une nouvelle fois la mobilité avec l’Abonnement Fiat pour Nouvelle 500

Nouvelle Fiat 500, la citadine iconique, désormais 500% électrique, rencontre un grand succès en France depuis son lancement avec déjà plus de 20 000 commandes prises depuis novembre 2020. Et avec près de 5 000 commandes sur le seul mois de mars 2022, Nouvelle 500 affiche une hausse de ses ventes de plus de 170% au 1er trimestre 2022 par rapport à la même période en 2021, battant ainsi, sur un mois, le record historique depuis la seconde génération lancée en 2007. Seule citadine électrique à proposer 2 gammes distinctes avec 2 types de batterie (23kW et 42kW), Nouvelle 500 tire profit de cette stratégie avec le succès de la gamme équipée de la batterie urbaine qui représente cette année plus de 40% des ventes ; performance confortée par l’arrivée de Nouvelle 500 (RED) qui engage la marque Fiat auprès de l’organisation mondiale (RED) dont la mission est de lutter depuis 15 ans contre tous les pandémies.

Nouvelle 500 se situe ainsi, en mars 2022, dans le top 3 des citadines 100% électriques vendues dans l’hexagone.

Fabricant d’optimisme depuis plus de 120 ans, Fiat n’a eu de cesse d’apporter des solutions de mobilité accessible à tous. Aujourd’hui, le monde change, les besoins évoluent. La mobilité aussi. Désormais durable et plus responsable, elle doit surtout rester, pour Fiat, équitable pour tous. Et, donc, pas à n’importe quel prix !

C’est la raison pour laquelle, et fort de l’observation de l’évolution que l’on constate aussi des modes de consommation, FIAT propose dès le 15 avril une offre innovante : l’Abonnement Fiat sans engagement, 100% en ligne à Nouvelle 500.

1 – Le concept :

L’abonnement fait partie de nos quotidiens. En à peine une décennie, nous sommes passés de l’achat de CD à l’accès illimité à des plateformes musicales en ligne, de la location de DVD aux offres de streaming vidéo qui ouvrent l’accès à de large bibliothèques de séries, documentaires et films inédits. Nous pouvons même recourir à des formules d’abonnement en cuisine avec paniers repas et recettes adressés toutes les semaines ; la téléphonie a largement démocratisé le concept aussi bien au niveau de ses forfaits mobiles ou internet que pour la mise à disposition de smartphones dernier cri auxquels les utilisateurs s’abonnent plutôt que de supporter une tarification plus élevée.

Le succès de ces nouvelles offres repose avant tout sur 3 principes que l’on retrouve systématiquement : 100% EN LIGNE, SANS ENGAGEMENT, TOUT INCLUS.

S’inspirant de ces différentes formules et solutions, Fiat invente l’abonnement à l’automobile : simple, complet et surtout sans engagement afin de répondre à la demande d’une part de plus en plus importante de consommateurs qui souhaitent pouvoir utiliser une voiture de façon plus souple, sur des durées plus courtes et mais aussi variables et sans contraintes financières majeures.

Avec son offre d’abonnement, sans engagement, à Nouvelle 500, FIAT donne ainsi l’opportunité à un large public d’utiliser une voiture en toute simplicité et avec grande souplesse :

500% EN LIGNE

Simplifier le choix de sa nouvelle voiture et être libre de revenir sur son choix ou de le valider à posteriori : voilà pourquoi l’abonnement Fiat est 100% en ligne, réservation et paiement se faisant exclusivement sur une plateforme digitale dédiée : https://labonnementfiat.fr

4 clics pour s’abonner (découvrir, choisir, valider et payer)

3 forfaits pour s’adapter au mieux au quotidien de chacun (City, Easy, Tutti)

2 fois rien pour décider

1 mois pour confirmer ou renoncer. Rien de plus facile…

La mise à disposition de la voiture s’effectue chez le distributeur de son choix

500% LIBRE ET SANS ENGAGEMENT

Sans engagement : libre de garder ou restituer sa Nouvelle 500, comme on veut, quand on veut

Comme pour le téléphone, l’abonnement est sur une base mensuelle que l’on peut interrompre tous les 30 jours. Une offre particulièrement flexible donc, le client pouvant rendre sa voiture là où il en a pris livraison, chaque mois et sans frais. Grâce à son compte client, il peut par la suite, renouveler son abonnement à Nouvelle 500 quand il le souhaite ou bien faire évoluer son forfait pour disposer d’une autre configuration (une autre version de Nouvelle 500 ou formule kilométrique), encore plus adaptée à ses besoins.

Sans stress : libre de ne pas penser à tout

Libre de ne payer que pour l’usage de sa voiture. Refuser de voir l’utilisation de celle-ci comme une immobilisation suite à son achat, oublier les crédits ou les offres de location avec option d’achat qui sont des impliquent des obligations jusqu’à leur terme. Adapter son besoin tout simplement à son budget et sans stress. Voilà ce qu’apporte et différencie l’Abonnement Fiat à Nouvelle 500.

Par ailleurs, acheter ou louer sa voiture n’est pas toujours simple : il faut changer d’assurance, évaluer son coût d’entretien, choisir l’extension de garantie… le tout, à différentes conditions, options et tarifs. L’abonnement Fiat à Nouvelle 500 est tout inclus et cela facilite la vie.

Enfin, le 0% stress, c’est aussi une nécessité lorsque l’on se retrouve face à un choix totalement nouveau. Passer à l’électrique, par exemple, peut susciter des interrogations, implique un changement dans les habitudes. L’abonnement Fiat à Nouvelle 500, c’est la solution facile et évidente pour se familiariser à la conduite électrique sans s’engager, ni en payer le prix à 100%. Avec l’Abonnement Fiat, il est donc simple de ne pas se tromper et de se faire sa propre opinion.

Sans condition : libre de dépenser son argent autrement

Paiement en ligne par carte bancaire : aucun apport n’est demandé ; aucune condition de reprise à discuter, le montant du forfait que l’on lit en ligne est le montant que l’on paie.

Sans limites : libre de se déplacer comme on veut

Un forfait de 1 500 km est inclus dans chaque formule. Sur un abonnement d’une durée de 12 mois, cela représente 18 000 km / an alors que la moyenne du kilométrage en France tous véhicules confondus est de 12 500 km / an et de seulement 8 000 km / an pour une citadine électrique.

Sans CO2 : libre de rouler en électrique

Adopter un style de conduite plus fluide, plus confortable, plus zen, sans émission de CO 2 . Voici l’expérience qu’autorise l’abonnement Fiat à Nouvelle 500 pour permettre de découvrir tous les avantages de la conduite électrique et de conforter ce nouveau choix, sans contrainte, sans engagement… en toute liberté !

500% TOUT INCLUS

Tout est compris : garantie, assistance 7j/7, entretien et assurance tous risques

pas de cartes grise à payer, pas de taxes à prévoir, pas de contrôle technique, pas de coût d’entretien, ni d’assurances, pas de frais de restitution. Paiement en ligne par carte bancaire : encaissement direct pour une consommation au réel.

Un dépôt de garantie de 1 000€ est juste nécessaire.

2 – L’offre :

Il est possible de s’abonner à Nouvelle 500 électrique à partir de 299 €/mois. Trois forfaits sont disponibles pour répondre à tous ses besoins de mobilité :

Ne se déplacer qu’en ville et privilégier l’accessibilité avant tout ? Le forfait City se montre particulièrement adapté, avec une autonomie adéquate et permet à accéder à la version Action, ‘la’ 500 pour tous

Le forfait City se montre particulièrement adapté, avec une autonomie adéquate et permet à accéder à la version Action, ‘la’ 500 pour tous Rechercher plus de polyvalence, la voiture doit être à portée de toutes les envies et nous emmener partout ? Le forfait Easy satisfera amplement cette attente avec la version Icone, ‘la’ Fiat 500 assurément 500% 500!

Le forfait Easy satisfera amplement cette attente avec la version Icone, ‘la’ Fiat 500 assurément 500% 500! Se satisfaire du meilleur et conjuguer Fiat 500 en mode Dolce Vita et version originale avec charme et glamour ? Le forfait Tutti accorde le nec plus ultra de l’électrique avec la version huppée La Prima

En détails :

Forfait City (299€/mois) permet de découvrir les plaisirs de la conduite électrique sur base d’une finition Action qui offrira une autonomie allant jusqu’à 190km. De quoi satisfaire une grande partie des utilisateurs de citadine parcourant de faibles distances au quotidien. En termes de technologies, la voiture embarque un support smartphone, la climatisation manuelle et de nombreuses aides à la conduite (freinage autonome d’urgence, alerte de franchissement de ligne, détecteur de fatigue etc…)

permet de découvrir les plaisirs de la conduite électrique sur base d’une finition Action qui offrira une autonomie allant jusqu’à 190km. De quoi satisfaire une grande partie des utilisateurs de citadine parcourant de faibles distances au quotidien. En termes de technologies, la voiture embarque un support smartphone, la climatisation manuelle et de nombreuses aides à la conduite (freinage autonome d’urgence, alerte de franchissement de ligne, détecteur de fatigue etc…) Forfait Easy (429€/mois) offre la polyvalence la plus totale pour tous ceux qui souhaitent une voiture adaptée à leurs trajets au quotidien mais également la possibilité de partir en weekend. Ce forfait étant basé sur la finition Icône, on dispose d’une autonomie allant jusqu’à 320km (cycle mixte WLTP) et d’une technologie de pointe : écran central 10,25’’ avec navigation, climatisation automatique, recharge rapide 85 kW, régulateur de vitesse et essuie-glaces automatiques

offre la polyvalence la plus totale pour tous ceux qui souhaitent une voiture adaptée à leurs trajets au quotidien mais également la possibilité de partir en weekend. Ce forfait étant basé sur la finition Icône, on dispose d’une autonomie allant jusqu’à 320km (cycle mixte WLTP) et d’une technologie de pointe : écran central 10,25’’ avec navigation, climatisation automatique, recharge rapide 85 kW, régulateur de vitesse et essuie-glaces automatiques Forfait Tutti (499€/mois) représente le must-have en termes de mobilité, technologie et style. Basé sur la finition la Prima, la version la plus haut de gamme de Nouvelle 500, on s’offre alors le ‘’all-inclusive’’ : autonomie jusqu’à 320km, caméra de recul, radars à 360°, conduite assistée de niveau 2, finitions chromées et sellerie ivoire en éco-cuir…

Et pour ceux qui souhaiterait profiter du plaisir de rouler cheveux au vent, il est possible de choisir une version cabriolet sur les forfaits Easy et Tutti pour un supplément 70 €/mois. L’Abonnement Fiat sans engagement peut également être personnalisé avec 3 options pour encore davantage s’adapter aux besoins des clients : conducteur additionnel (39 € /mois), assurance premium (89 € /mois) permettant d’abaisser la franchise à 150 € et le dépôt de garantie à 500 €, ou forfait kilométrique complémentaire de 1500 km/mois (89 €/mois)

3 – Comment s’abonner ?

Dans la pratique, rien de plus simple :

Étape 1 : connectez-vous à la plateforme en ligne dédiée et responsive sur tout type d’appareils : https://labonnementfiat.fr. Ensuite est expliqué le principe de L’abonnement Fiat, tous les services compris et les différents types de forfaits proposés

: connectez-vous à la plateforme en ligne dédiée et responsive sur tout type d’appareils : https://labonnementfiat.fr. Ensuite est expliqué le principe de L’abonnement Fiat, tous les services compris et les différents types de forfaits proposés Étape 2 : sélection du forfait souhaité en cliquant sur City, Easy ou Tutti, ajout d’options éventuelles comme le Conducteur supplémentaire ou l’Assurance Premium. Et enfin, sélection du distributeur Fiat agréé chez qui récupérer votre véhicule.

: sélection du forfait souhaité en cliquant sur City, Easy ou Tutti, ajout d’options éventuelles comme le Conducteur supplémentaire ou l’Assurance Premium. Et enfin, sélection du distributeur Fiat agréé chez qui récupérer votre véhicule. Étape 3 : validation du panier, paiement en ligne de la première mensualité correspondant au forfait sélectionné et dépôt de garantie de 1 000€ maximum permettant l’accès à L’abonnement Fiat !

: validation du panier, paiement en ligne de la première mensualité correspondant au forfait sélectionné et dépôt de garantie de 1 000€ maximum permettant l’accès à L’abonnement Fiat ! Étape 4 : signature en ligne du contrat électronique et livraison du véhicule chez le distributeur sélectionné, 15 jours ouvrés après la date du paiement de la 1ère mensualité.

Il est ensuite possible d’arrêter l’abonnement à tout moment et sans frais (chaque mois entamé étant dû), en prévenant 7 jours minimum en amont sur son espace client et en ramenant le véhicule à la date souhaitée chez le distributeur qui s’est occupé de la livraison.

4 – Pour qui ?

L’abonnement Fiat est disponible pour toute personne âgée d’au moins 21 ans et étant titulaire d’un permis de conduire d’un an minimum. L’offre est valable à particuliers mais également auprès des petites entreprises et indépendants.

Cette offre novatrice pourra également séduire une clientèle plus jeune et plus sensible aux démarches 100% en ligne, ne contraignant pas l’usager à des engagements financiers sur plusieurs années, permettant ainsi, si le besoin apparait, de pouvoir arrêter à tout moment le service et cela sans frais.

C’est également une solution qui permet beaucoup plus de flexibilité que celles plus classiques que l’on connait aujourd’hui et qui permettra à ceux dont le besoin est parfois temporaire, comme par exemple lors d’une mission dans une autre région pendant quelques mois, d’avoir facilement accès à solution de mobilité tout inclus souple et pratique.

5 – Le partenaire Leasys Rent

Leasys Rent est une marque de Stellantis , filiale de FCA Bank. Leasys Rent France met au profit de Fiat son expertise dans la commercialisation d’abonnement automobile mais aussi de gestion de flotte dans le domaine de la location de courte et moyenne durée.

Fin 2019, elle a lancé le premier abonnement automobile en Italie, Leasys CarCloud. Leasys, dont le siège social se situe en Italie, a entamé depuis 2017 un processus d’internationalisation en ouvrant plusieurs sièges en Europe : elle opère en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Portugal, au Danemark, en Grèce et en Pologne, et gère un parc qui compte 450 000 véhicules depuis fin 2021. En juin 2019, grâce à Leasys Rent, elle a ouvert les Leasys Mobility Stores, des points de vente physiques répartis dans toute l’Italie. Désormais présents en France, en Espagne, au Royaume-Uni et au Portugal, les stores proposent aux clients tous les services de mobilité fournis par Leasys et Leasys Rent. Ils seront bientôt disponibles dans les autres pays européens où la société est implantée. Avec le lancement du premier Mobility Store entièrement électrifié à l’aéroport de Turin Caselle en 2020, suivi de nombreux autres, Leasys Rent est devenu un opérateur de référence pour la mobilité durable : elle compte aujourd’hui plus de 1 300 bornes de recharge installées dans tous les Stores et dispose du plus grand réseau électrifié privé d’Italie. En 2022, le projet d’électrification se poursuivra dans les pays européens où Leasys Rent opère.