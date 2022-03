Basé sur le cloud et doté d’une intelligence en essaim : logiciel 3.0 de nouvelle génération avec de nombreuses innovations pour la famille ID.

Un nouveau niveau de conduite : avec le logiciel 3.0 de nouvelle génération, Volkswagen ajoute une multitude de nouvelles fonctions aux modèles ID. 100% électriques tout en améliorant l’expérience utilisateur et en optimisant la capacité de charge. Avec l’échange de données et les systèmes d’assistance à la conduite de dernière génération, le constructeur franchit également une étape vers la conduite automatisée. Dans le cadre de la stratégie ACCELERATE, Volkswagen va de l’avant dans sa transformation en un fournisseur de mobilité axé sur les logiciels et devient un expert de l’intégration des logiciels et des mises à jour « over-the-air ». La famille ID. ouvre la voie. Les acheteurs de véhicules neufs bénéficieront immédiatement des nouveaux logiciels. Les propriétaires de véhicules déjà livrés recevront gratuitement la majeure partie des optimisations du logiciel ID. 3.0 au moyen d’une mise à jour « over-the-air » dans le courant du deuxième trimestre.

« Le nouveau logiciel ID. 3.0 est une mise à niveau destinée à l’ensemble de la famille ID. : nous apportons de nouvelles fonctionnalités à nos produits en travaillant plus rapidement, en étant plus connectés et en nous axant davantage sur le client, indique Thomas Ulbrich, membre du Directoire de la marque Volkswagen en charge du « Développement Technique ». Une fois encore, nous tenons notre promesse en proposant des technologies et des innovations de haute qualité dans toutes les catégories. »

Systèmes d’assistance à la conduite intelligents, y compris le « Travel Assist avec échange de données »¹. Le « Travel Assist avec échange de données »¹ maintient automatiquement le véhicule au centre de la voie. Il s’adapte au style de conduite et peut également progresser plus à gauche ou plus à droite dans la voie plutôt qu’il soit exactement au milieu. Il peut aussi maintenir la distance par rapport au véhicule qui précède et respecter la limitation de vitesse prédéfinie. Le système est équipé d’un régulateur de vitesse adaptatif et prédictif qui adapte la vitesse en fonction des limitations de vitesse détectées et du parcours, par exemple virages, intersections, rond-points.

Nouveau chez Volkswagen : avec deux radars à l’arrière et des dispositifs à ultrasons, le « Travel Assist avec échange de données »¹ garde un œil sur le trafic environnant et, à partir d’une vitesse de 90 km/h ou plus sur autoroute, peut également participer activement au changement de voie. Lorsqu’il est activé, le changement de voie peut être initié et réalisé. Il faut, pour cela, que les capteurs n’aient détecté aucun objet dans la zone environnante et que le volant capacitif puisse détecter les mains du conducteur. Le véhicule se dirigera alors de lui-même vers la voie souhaitée. Le conducteur peut intervenir à tout moment et prendre le contrôle de la manœuvre.

Si des données anonymes provenant d’autres véhicules Volkswagen sont disponibles, le nouveau « Travel Assist »¹ peut également apporter de l’aide sur les routes qui ne possèdent qu’une seule ligne de marquage. Le véhicule s’aligne tout simplement sur la limite de voie détectée afin de rester dans celle-ci, par exemple, sur les routes de campagne sans marquage de voie central. Les données en essaim renforcent la disponibilité de « Travel Assist » et améliorent le confort et l’assistance pour le client.

« Park Assist Plus »². Une fois activé dans le menu Stationnement, l’assistant intelligent « Park Assist Plus »² peut rechercher une place de stationnement (jusqu’à une vitesse de 40 km/h pour les places de stationnement parallèles et jusqu’à 20 km/h pour les places de stationnement en bataille) et réaliser la manœuvre de stationnement correspondante. Si nécessaire, il peut se garer de manière autonome à l’aide des capteurs d’environnement et prendre le contrôle total du véhicule, c’est-à-dire le contrôle de la direction, de l’accélération, du freinage et du changement de vitesse. Pour cela, le conducteur s’arrête au niveau de l’emplacement choisi, serre le frein à main et active la procédure de stationnement en utilisant le bouton Démarrer du menu Stationnement. « Park Assist Plus »² peut également intervenir dans les manœuvres de stationnement qui ont déjà commencé et achever le processus. Sans oublier qu’il peut aussi sortir des places de stationnement parallèles.

« Park Assist Plus avec fonction mémoire »². Les modèles ID. proposent une autre nouvelle fonction pratique en option : le « Park Assist Plus avec fonction mémoire »². Grâce à ce système d’assistance à la conduite innovant, le véhicule peut enregistrer jusqu’à cinq manœuvres de stationnement différentes. La fonction mémoire mémorise les manœuvres de stationnement à des vitesses inférieures à 40 km/h avec une distance de déplacement de 50 mètres maximum, par exemple, pour se garer dans un abri ou un garage. Il suffit au conducteur de se garer une fois et d’enregistrer la manœuvre de stationnement. Le véhicule peut ensuite répéter la manœuvre apprise de manière autonome. Il ne reste plus au conducteur qu’à superviser le processus.

Nouveaux affichages. Le logiciel ID. 3.0 apporte aussi de nombreuses innovations aux écrans et au système d’infodivertissement. L’« affichage tête haute à réalité augmentée » en option, qui projette les informations importantes directement dans le champ de vision sur le pare-brise, a maintenant été élargi à des affichages supplémentaires dans la zone longue distance : outre l’affichage du changement de voie assisté en option « Travel Assist »¹, il affiche de nouveaux symboles tels que les ronds-points et des informations sur la distance jusqu’à la destination. Les flèches de changement de direction sont dorénavant beaucoup mieux intégrées dans l’environnement. Dans le Cockpit ID., outre la distance restante jusqu’à la destination, le niveau de charge est affiché sous forme de pourcentage à côté de l’icône de la batterie qui montre le niveau de charge. « Nous restons en contact étroit avec nos clients via l’ID. Drivers Club. Par exemple, ils étaient nombreux à vouloir l’information en pourcentage, donc nous l’avons ajoutée », explique Silke Bagschik, Directrice Marketing pour l’unité de projet ID. Digital et Directrice Ventes et Marketing de la gamme électro-mobilité chez Volkswagen .

La nouvelle version du logiciel améliore également la navigation optionnelle. Elle situe dorénavant le véhicule précisément dans la voie (dans les limites du système), ce qui lui permet de recommander des changements de voie en temps voulu au niveau des croisements et des sorties d’autoroute. L’indication correspondant à la recommandation de changement de voie apparaît également dans l’ID. Light, la bande lumineuse située sous le pare-brise. De nouvelles fonctions ont été ajoutées et le système affiche dorénavant des avertissements en cas de danger local. Ce service est basé sur la technologie Car2X de Volkswagen : les véhicules se connectent directement entre eux au niveau local en utilisant la technologie WLANp. Cela leur permet de s’avertir mutuellement en temps réel des problèmes de circulation critiques, tels que des véhicules en panne ou des ambulances.

Commande vocale optimisée. La commande vocale utilise une technologie innovante pour porter les performances à un niveau supérieur. Elle reconnaît les commandes vocales avec beaucoup plus de rapidité et de précision, améliorant à la fois la convivialité et le confort de conduite. Le langage naturel utilisé fait du véhicule un partenaire de conversation intelligent. Le client lance la commande vocale soit en touchant le volant, soit en disant « Bonjour ID. ». Le système répond en quelques secondes. Améliorée, la qualité de reconnaissance de la commande vocale se situe dorénavant à environ 95%. Équipé de micros digitaux, le système sait également qui, du conducteur ou du passager avant, a parlé et suit les instructions en conséquence, par exemple pour régler la climatisation bi-zone.

La commande vocale comprend des phrases générales et des questions et expressions familières (« Où est le restaurant japonais le plus proche à Berlin ? » ou « J’ai trop chaud »), pose des questions si nécessaire et vous permet de l’interrompre. Le système répond de deux manières : en ligne depuis le cloud et hors-ligne à partir des informations stockées dans le véhicule. Le processus en ligne garantit un taux de reconnaissance et une qualité de résultat particulièrement élevés, même si la recherche porte sur des destinations spéciales. La commande vocale est disponible dans tous les modèles ID. présents sur le marché allemand, à condition que le service We Connect Plus soit activé.

Chargement de la batterie de 77 kWh jusqu’à 135 kW³ de puissance. Le logiciel ID. 3.0 offre également de nombreux avantages au niveau de la charge. Les modèles équipés d’une batterie de 77 kWh peuvent maintenant charger jusqu’à 135 kW³ au lieu de 125 kW à une borne de recharge CC suffisamment puissante. Les améliorations apportées à la gestion thermique de la batterie rendent la conduite encore plus économe, ce qui permet d’augmenter l’autonomie, particulièrement par temps froid. Les clients qui veulent préserver leur batterie peuvent activer le nouveau mode Battery Care, qui limite le niveau de charge à 80%.

Planificateur d’itinéraire intelligent. Le menu de charge, qui apparaît dorénavant sur le premier affichage du grand écran tactile des modèles ID. est structuré de manière plus informative et plus claire. Pour les longues distances, le calculateur d’itinéraire en ligne du système de navigation crée un trajet multi-arrêts intelligent qui vous emmène jusqu’à votre destination le plus rapidement possible. Il tient compte des données de circulation et des données sur l’état de la route, ainsi que du niveau de charge souhaité à l’arrivée de la destination finale et de la destination intermédiaire. Les arrêts pour charge sont évalués de manière dynamique et basés sur la puissance des bornes de recharge. Il est ainsi possible que la fonction de planification d’itinéraire suggère deux courtes opérations de charge avec une borne haute puissance plutôt qu’un seul arrêt de charge prolongé avec une borne basse puissance.

L’expérience client digitale devient une compétence clé de Volkswagen. Avec la digitalisation croissante des automobiles, de nouvelles interfaces avec les clients émergent, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule. Avec sa stratégie ACCELERATE, Volkswagen a aligné encore plus étroitement de nombreux processus sur les besoins des clients, depuis les premières phases du développement des véhicules jusqu’aux visites chez les partenaires de service en passant par l’offre de services digitaux. Les besoins et le feedback des clients seront encore plus largement incorporés à toutes les étapes du développement des véhicules et des services, sur toute la durée de leur cycle de vie. L’intégration de logiciels dans le véhicule et l’expérience client digitale deviennent ainsi des compétences fondamentales de Volkswagen.

Avec sa stratégie ACCELERATE, la marque Volkswagen s’adapte rapidement et en continu aux mutations radicales de l’industrie automobile. D’ici 2026, la marque aura investi environ 18 milliards d’euros dans les thèmes d’avenir que sont l’électro-mobilité, l’hybridation et la digitalisation. Dans le cadre de son offensive électrique mondiale, Volkswagen va accroître la part des ventes de véhicules 100% électriques en Europe, qui devrait dépasser 70%. Aux États-Unis et en Chine, l’entreprise vise une part de marché de plus de 50% pour les véhicules électriques au cours de la même période. Pour y parvenir, Volkswagen va promouvoir au moins un nouveau modèle 100% électrique chaque année, l’objectif étant d’électrifier intégralement la gamme de modèles. Volkswagen a l’intention d’atteindre la neutralité climatique nette d’ici 2050 au plus tard. L’entreprise accélère également le rythme sur les autres grands thèmes d’avenir : l’intégration des logiciels dans le véhicule et l’expérience client digitale deviennent des compétences clé. Volkswagen utilise des business models basés sur les données pour toucher de nouveaux groupes de clients et exploiter de nouvelles sources de revenus. Sans compter que le constructeur mettra la conduite autonome à la disposition du plus grand nombre d’ici 2030, renforçant ainsi sa position de marque de mobilité durable la plus recherchée.

