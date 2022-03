Malgré la crise sanitaire, le groupe de promotion CARRERE a rempli ses objectifs en 2021

Immobilier résidentiel : un bon millésime 2021 et des perspectives 2022 ambitieuses

« Nous avons enregistré 1176 réservations l’année dernière. Mais nous avons souffert d’un manque de produits. Cependant, notre politique consistant à renforcer massivement notre développement foncier (30 développeurs aujourd’hui contre 12 en 2018) porte ses fruits. » explique Frédéric Carrere.

Près de 3000 lots sont déjà en maîtrise foncière pour cette année – dépassant ainsi l’objectif initial de 2500 lots – répartis sur près de 60 opérations. « Ce score était attendu seulement en 2023 : nous avons donc deux ans d’avance. Preuve que le niveau de maîtrise foncière conditionne notre volume de demain. Par ailleurs, dès 2022, nous disposerons d’une offre commerciale en très forte augmentation avec un objectif de 2 000 lots commercialisés pour 2024 » ajoute-t-il.

Plus de 1500 lots seront livrés en 2022. « C’est plus que prévu car beaucoup de livraisons ont été décalées suite à des retards de travaux liés à la pandémie. Mais aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre avec onze démarrages de chantiers représentant plus de 1400 logements » explique le président de CARRERE.

Enfin, après avoir remporté deux concours en 2021 (15000 m² de logements dont une résidence intergénérationnelle en co-promotion avec Éclisse à Toulouse et un programme de 60 logements privés à Anzin, dans le Nord), le groupe est en lice pour 8 autres concours cette année.

Immobilier d’entreprise : plus de 9 200 m² livrés en 2021

Avec deux programmes majeurs livrés, le pôle immobilier d’entreprise de CARRERE a réalisé une belle année 2021.

A Toulouse, « Adonis » et « Némésis », deux bâtiments de bureaux respectivement de 1876 m² et 2155 m², ont été livrés au sein du « Projet Europarc ». A Escalquens (31), des locaux d’activités Hivepark de 5200 m² divisibles sont proposés à la location : ils sont déjà commercialisés à plus de 50 %.

Pour 2022, dans le cadre du partenariat conclu entre CARRERE et Norma Capital pour le développement du concept Hivepark en France, trois opérations sont acquises ou en cours d’acquisition pour une surface totale de 13600 m².