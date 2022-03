Alliance européenne pour protéger Doñana

A l’occasion de la Journée mondiale de l’eau, 23 leaders européens du commerce de détail, de la distribution et de la transformation des fruits s’engagent pour la survie de la zone humide de Doñana, le plus ancien parc national d’Espagne, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Ensemble, ils demandent au gouvernement régional andalou de mettre fin à l’exploitation agricole illégale de 1 900 hectares au lieu de la légaliser comme prévu.

Les surfaces non autorisées sont utilisées pour la culture de baies (fraises, framboises, myrtilles et mûres) et irriguées par des puits illégaux. Le site de Doñana, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, est protégé depuis 1969. Or, aujourd’hui, plus de 1000 puits illégaux menacent l’habitat d’oiseaux migrateurs et d’espèces rares comme le lynx ibérique.

Ensemble, les 23* signataires de la lettre initiée par le WWF représentent une majeure partie du commerce alimentaire à l’échelle européenne. Ils y demandent au gouvernement régional de rejeter l’amnistie, de fermer les exploitations illégales et de mettre pleinement en œuvre le plan pour une agriculture responsable convenu en 2014 – le «plan fraise ». «Les grands détaillants européens et les entreprises du secteur fruitier expriment clairement que cette amnistie ne doit pas entrer en vigueur, car elle menace l’avenir de Doñana ainsi que l’industrie fruitière légale», explique Stuart Orr, responsable global Eaux douces au WWF. «Les industriels se sont joints aux défenseurs de la nature, à la Commission européenne, à la Cour de justice de l’UE, aux organisations internationales (Unesco, Ramsar et UICN), aux scientifiques et au gouvernement espagnol pour dénoncer cette mesure.»

En Suisse, Aldi Suisse, Coop, Denner, Lidl, Migros, Spar, Valora et Volg ont signé. «Ce soutien unanime de la Suisse me réjouit. Il montre à quel point le commerce prend le sujet au sérieux», déclare Sylvia Meyer, responsable Marchés durables au WWF Suisse.

Jusqu’à présent, la culture des baies sur les terres dont il est question pour l’amnistie est illégale à double titre. Les explications de Sylvia Meyer: «Tant la terre sur laquelle poussent les baies que l’eau utilisée pour leur irrigation sont utilisées de manière illégale. Cela est inscrit dans la loi depuis 2014. Depuis, les autorités andalouses n’ont pas pris de mesures contre les terres accaparées ni contre les puits illégaux.» L’amnistie prévue récompense désormais les agriculteurs qui ne respectent pas les lois et surexploitent la nature. «Doñana est trop importante pour l’être humain et la nature pour être sacrifiée au profit de quelques fraisicultures illégales», insiste Juan Carlos del Olmo, directeur du WWF Espagne. «Ensemble, nous pouvons protéger Doñana et aider à promouvoir la biodiversité, à renforcer la résistance climatique et à maintenir une industrie fruitière responsable qui profite aux agriculteurs locaux et aux consommateurs européens. Espérons que ce message sera également entendu par le gouvernement andalou.»

La publication de la nouvelle loi d’amnistie intervient six mois après que la Cour européenne de justice a rendu un arrêt historique condamnant l’Espagne pour la destruction de Doñana en raison de «prélèvements disproportionnés d’eau souterraine». Cela fait également un an que l’UNESCO, l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et la Convention de Ramsar sur les zones humides ont émis 15 recommandations pour la protection de Doñana. Pour des centaines de milliers d’oiseaux migrateurs en particulier, l’assèchement de la zone humide serait une catastrophe. Ils ont besoin de cette aire de repos sur leur migration entre l’Europe du Nord et l’Afrique.

Les fraises, des fruits assoiffés

Mars est la saison des fraises précoces. La plupart des petits fruits rouges que l’on trouve maintenant dans les rayons des magasins poussent dans le sud aride de l’Espagne. sous une étendue de bâches plastiques. La production d’un kilo de fraises nécessite environ 300 litres d’eau – une quantité qui tient dans une baignoire et demie et dont les animaux et les plantes de la zone humide de Doñana ont urgemment besoin. En Suisse, la disponibilité de l’eau est nettement plus élevée que dans cette région aride de l’Andalousie. Le WWF recommande donc d’acheter des fraises bio locales lorsqu’elles sont de saison – c’est-à-dire à partir de mi/fin mai environ.

* Les signataires sont: ALDI Einkauf SE & Co. oHG, ALDI SOUTH Group/HOFER KG, Asda Stores Ltd, Axfood AB, Coop Genossenschaft, Denner AG, EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, innocent Ltd, Kaufland Stiftung & Co. KG, Lidl Stiftung & Co. KG, Migros Genossenschaftsbund, Wm Morrison Supermarkets Ltd, Netto Marken-Discount Stiftung & Co. KG, Orkla Foods Sverige AB, REWE Group, J Sainsbury plc, SPAR Holding AG (Schweiz), SVZ International B.V., Tesco Stores Ltd, Valora Holding AG, Volg Konsumwaren AG, Waitrose Ltd und World Wide Fruit Ltd