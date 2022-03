L’École Supérieure de L’Immobilier (ESI) célèbre ses diplômés des promotions 2020 et 2021

Un cadre mythique pour célébrer les nouveaux diplômés

Les conditions sanitaires avaient contraint le report sine die de la cérémonie et avec deux promotions successives qui attendaient enfin leur diplôme, c’était à présent 300 personnes qui étaient attendues, diplômés, accompagnants et entreprises partenaires confondus. Pour ces circonstances exceptionnelles, il fallait un cadre exceptionnel : pour cette toute première cérémonie de remise des diplômes « hors les murs », l’ESI a donc choisi le décor du Grand Rex.

Outre François Gagnon, la remise des diplômés a eu lieu sous les auspices de Jean-Marc TORROLLION, président de la FNAIM ; Thierry CHEMINANT, directeur de l’ESI ; pour les universités partenaires, Yvan AUGUET, président de l’Université de Perpignan via Domitia et Fana RASOLOFO-DISTLER, Directrice des études de l’IAE de Metz, Université de Lorraine et titulaire de la Chaire EREM ; et enfin Thomas CARTERON, Trésorier de l’Association ESI Alumni.



Au cœur d’1h30 d’échanges pour ces étudiants, tous déjà dans le grand bain de l’immobilier grâce à l’alternance, marque de fabrique de l’ESI : les attentes des consommateurs dans le contexte social actuel, la place des technologies et des réseaux sociaux dans la relation client, mais aussi l’importance de l’audace…

L’occasion pour le président de la FNAIM, Jean-Marc TORROLLION, de saluer ces promotions : « De belles carrières les attendent : partout sur le territoire, dans tous les métiers, nos entreprises recrutent. Le dynamisme, l’innovation et l’entrepreneuriat qui existent dans notre secteur sont la garantie de pouvoir opter pour le modèle d’entreprise qui leur correspondra. La variété des métiers qui s’offre à eux est l’assurance de ne jamais s’ennuyer. Et enfin, ils ont choisi de faire carrière dans l’immobilier, c’est-à-dire d’accompagner un bout du parcours de vie de leur client, ou de veiller sur leur quotidien : ce sont des métiers qui ont du sens. »

La formation dans l’immobilier attire toujours plus…

– En début de carrière

Si le nombre de diplômés en est la preuve, l’immobilier suscite toujours plus de vocations ! Plus de 490 étudiants ont fait la rentrée de septembre 2021, que ce soit en BTS, Licence et Master, contre 408 à la rentrée 2020. Soit une augmentation de l’effectif de 20 %, preuve supplémentaire de l’attractivité des métiers de l’immobilier et le plébiscite fait à l’ESI, l’Ecole Supérieure de l’Immobilier.

Si l’immobilier est en perpétuelle évolution, l’ESI l’est également. En 2021, l’école a ainsi ouvert deux nouvelles licences : l’une, entièrement distancielle, « Chargé de gestion patrimoniale immobilière (CGPI) », en partenariat avec l’Université de Lorraine ; et la seconde, complètement d’actualité, « Gestion de la rénovation thermique des bâtiments », en partenariat avec l’Université de Perpignan via Domitia, afin de répondre aux défis de la transition écologique.

– Tout au long de son parcours, mais aussi en reconversion

Mais l’ESI, c’est aussi la formation continue. Il faut rappeler que l’école propose plus de 450 thématiques de formation continue autour de l’activité immobilière, validée et dispensée par des professionnels de l’immobilier actifs et passionnés. Avec #FormationContinue, les formations peuvent être suivies en présentiel comme en distanciel.

Face aux tensions croissantes de recrutement dans le secteur, l’ESI développe en parallèle son École des métiers de l’immobilier afin de permettre la reconversion des demandeurs d’emplois ou de professionnels vers l’immobilier ainsi que la montée en compétence des collaborateurs sur l’ensemble du territoire.

Une 12ème implantation vient d’être signée dans le Doubs ; l’inauguration de la 13ème implantation est prévue dans le Centre-Val-de-Loire en avril.

L’ESI, ce sont 30 000 professionnels formés chaque année sur plus de 50 centres à travers l’Hexagone.

« Depuis cinquante ans, la FNAIM est une militante de la formation, nous l’avons placée au cœur de la démarche de différenciation des professionnels FNAIM car elle seule permet d’offrir aux consommateurs une prestation sécurisée et de qualité. L’ESI est le pilier de cette action volontariste et déterminée : une école qui forme nos futurs collaborateurs, nos titulaires de carte, et leurs collaborateurs. Elle leur apporte des connaissances évidemment fiables mais qui leur permettent aussi de s’adapter sans cesse aux nouveaux besoins du marché et de répondre aux exigences de nos clients, je pense en particulier au défi de la rénovation énergétique, qui requiert des connaissances juridiques, techniques et financières. Je suis enfin très fier de voir notre école se déployer au plus près des bassins d’emploi – alors que 61% de nos adhérents rencontrent des difficultés de recrutement, c’est essentiel. Le rôle de l’ESI est plus que jamais crucial. » souligne Jean-Marc TORROLLION, président de la FNAIM.

L’ESI, reconnue pour ses qualités pédagogiques

Par ailleurs, en janvier 2022 l’ESI a obtenu la certification Qualiopi qui atteste la qualité des processus de formation continue et de formation diplômante. Cette certification récompense le travail mené par toute l’équipe pédagogique pour assurer des formations de qualité aux étudiants et professionnels de l’immobilier. Pour en savoir plus concernant la certification Qualiopi.