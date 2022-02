VINCI Energies se met à l’heure du zéro émission avec l’Opel Vivaro-e

VINCI Energies prépare l’avenir de son entité Building Solutions en s’équipant avec des véhicules électriques Opel. Aujourd’hui, Andreas Marx, patron d’Opel Allemagne, a remis le premier des 30 fourgons Opel Vivaro-e à Stefan Falk, directeur général de VINCI Energies Deutschland Building Solutions, à Rüsselsheim. Les fourgons Vivaro-e zéro émission sont les premiers utilitaires légers électriques de la flotte. Ils seront dorénavant utilisés par le personnel du service clientèle de VINCI Energies Building Solutions lors des tournées d’installation et d’entretien en Allemagne.

« Nous sommes heureux de contribuer à rendre la flotte du célèbre groupe VINCI Energies durablement mobile avec l’Opel Vivaro-e. Notre fourgon 100% électrique conserve ses excellentes qualités de VUL et les enrichit d’un fonctionnement zéro émission. Cela convient parfaitement à une entreprise comme VINCI Energies, qui promeut des solutions économes en ressources », a déclaré Andreas Marx lors de la remise du véhicule au siège d’Opel à Rüsselsheim.

« L’évolution de notre groupe vers des activités neutres sur le plan climatique est une valeur importante de la politique d’entreprise de Vinci Energies, » a souligné de son côté Stefan Falk, directeur général de Vinci Energies Building Solutions Deutschland. « C’est pourquoi nous avons décidé de convertir notre flotte en véhicules climatiquement neutres. Nous avons trouvé les bons partenaires en Stellantis et Opel et nous nous réjouissons de la qualité de cette coopération. »

Un utilitaire polyvalent Opel avec jusqu’à 329 kilomètres d’autonomie en cycle WLTP

Les chargés de clientèle de VINCI Energies peuvent également compter sur les qualités reconnues de l’utilitaire léger dans la version 100% électrique de l’Opel Vivaro. Le Vivaro-e L, d’une longueur de 5,30 mètres, peut transporter jusqu’à près de 930 kg de charge utile et des objets d’une longueur maximale de 2,75 mètres. Environ la moitié des 30 fourgons Vivaro-e seront également équipés de l’atelier Sortimo. Les fourgons zéro émission ne sont pas limités à évoluer en centre-ville pour faire les trajets que l’on appelle « dernier kilomètre » ; tout au contraire, ils sont capables de prendre la route pour aller vers les clients. La batterie de 75 kWh logée dans le soubassement fournit suffisamment d’énergie pour disposer d’une autonomie de 329 kilomètres (WLTP). Le moteur électrique produit une puissance de 100 kW/136 ch et développe un couple de 260 Nm, exploitable dès les premiers tours de roue.

La sécurité est une priorité absolue à bord de l’Opel Vivaro-e. Outre les systèmes d’assistance de série tels que le régulateur de vitesse, le limiteur de vitesse et le détecteur de somnolence, tous les fourgons VINCI Vivaro-e sont équipés de l’avertisseur de présence dans l’angle mort, de l’aide au stationnement avant et arrière et d’une caméra de recul à 180 degrés. Le confort lors de la tournée quotidienne est amélioré par les sièges chauffants du conducteur et du passager avant, ainsi que par le système d’infodivertissement Multimedia Radio compatible Apple CarPlay et Android Auto.

Les fourgons Vivaro-e sont les premiers utilitaires Opel à entrer dans la flotte VINCI. Mais le groupe utilise déjà depuis de nombreuses années différents modèles de voitures particulières Opel, dont plusieurs centaines d’Opel Insignia Sports Tourer, d’Opel Grandland et d’Opel Astra Sports Tourer, dont la dernière génération est disponible à la commande et arrivera bientôt chez les concessionnaires. Le Groupe VINCI bénéficie du soutien expert du partenaire d’Opel, Dürkop GmbH, à Magdebourg.