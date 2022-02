Sommet des entreprises de croissance : Virbac récompensée par un trophée d’or !

Ce nouveau prix met à l’honneur notre approche développement durable.

Chaque année, le Sommet des entreprises de croissance (SEC) récompense des entreprises françaises indépendantes issues de 11 secteurs d’activité différents. Plus de 200 sociétés sont sélectionnées selon diverses études, enquêtes et classements. Les membres du jury déterminent ensuite les lauréats selon la performance économique et l’excellence de l’entreprise sur le long-terme, notamment une croissance soutenue sur les trois derniers exercices. Six autres critères complètent le processus d’attribution des prix : pérennité et profitabilité, création d’emplois, développement et potentiel de croissance, innovation, leadership et management collaboratif et enfin, responsabilité sociale, sociétale et environnementale.

Après avoir reçu en mai 2021 la mention spéciale du jury dans la catégorie Santé, Pharma, Biotech et Medtech (entreprises de plus de 100 M€ de chiffre d’affaires), nous obtenons cette année un trophée d’or dans la même catégorie (section Produits de santé).

Félicitations aux équipes Virbac qui ont contribué à l’obtention de ce prix témoignant de l’importance que nous accordons à une approche long-terme de notre développement.