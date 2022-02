EDPR finalise un accord avec Sunseap et établit son siège pour l’Asie-Pacifique à Singapour

L’entreprise avait annoncé en novembre dernier l’acquisition de 91 % des parts de Sunseap, le plus grand distributeur et le quatrième producteur d’énergie solaire en Asie du sud-est.

A la suite du rachat ce jour de Sunseap pour 1,1 milliard* de dollars, EDPR révèle ses projets d’investissement à hauteur de 10 milliards* de dollars d’ici 2030, pour établir son nouveau hub dédié aux énergies vertes à Singapour dans la région Asie-Pacifique.

EDP Renewables (Euronext : EDPR), quatrième producteur mondial éolien et solaire, annonce que toutes les conditions réglementaires en suspens ont été remplies concernant l’accord conclu en novembre dernier en vue d’acquérir une participation de 91 % dans Sunseap, le plus grand opérateur et distributeur d’énergie solaire et le quatrième opérateur de cette énergie en Asie du Sud-Est.

Cette acquisition permet à EDPR de s’assurer une couverture pleinement mondiale afin de répondre à la demande croissante de sa clientèle internationale. Elle diversifie également les axes de développement du Groupe tout en facilitant son accès à des marchés réglementaires stables et à des ressources renouvelables de qualité.

En complément à l’annonce du rachat de Sunseap pour 1,1 milliard de dollars singapouriens, EDPR a présenté un plan d’investissement de 10 milliards de dollars singapouriens d’ici 2030 pour créer son nouveau hub dédié aux énergies vertes dans la région Asie-Pacifique, basé à Singapour.

Ces investissements s’inscrivent dans la stratégie globale de l’entreprise en Asie-Pacifique, dont le marché des énergies renouvelables est celui qui connaît la croissance la plus rapide au monde. Il représente ainsi 55 % des nouveaux ajouts de capacité à l’échelle mondiale pour la période 2020-30, le solaire représentant 65 % de cette croissance.

Cette acquisition permettra de révéler tout le potentiel des synergies entre l’expertise et la couverture mondiale d’EDPR et la parfaite connaissance de la région de Sunseap. Dans la droite ligne de cette logique, les fondateurs de Sunseap feront partie de l’équipe dirigeante de cette région.

EDPR et Sunseap vont s’engager sur des projets d’énergie renouvelable en Asie-Pacifique, notamment solaires et éoliens. Les deux entreprises pourront également étudier les opportunités de projets de coopération dans le stockage de l’énergie et l’hydrogène vert, entre autres. EDPR accède ainsi à des marchés où la croissance des énergies renouvelables est supérieure à 120 GW/an, ce qui représente environ 75 % de la croissance mondiale en prévision (2020-2030).

Cette transaction va permettre à EDPR d’installer un siège en Asie-Pacifique via Sunseap, avec un portefeuille comprenant près de 10 GW de projets renouvelables à différents stades de développement et une équipe expérimentée de plus de 600 employés répartis sur 9 marchés.

À Singapour, la volonté de rendre les énergies renouvelables plus accessibles pour les particuliers et les entreprises a pris de l’ampleur avec le dévoilement du plan vert de Singapour à l’horizon 2030, un mouvement national qui s’engage pour un avenir sans carbone.

Miguel Stilwell d’Andrade, CEO d’EDP et d’EDP Renewables, déclare : “ Grâce à l’expertise complémentaire d’EDPR, Sunseap est désormais mieux armée pour conduire la transition énergétique et atténuer le changement climatique dans l’ensemble de la région Asie-Pacifique. L’entreprise fera de la durabilité un moteur de croissance créateur d’emplois écologiques et contribuera à l’écosystème de l’énergie propre à Singapour ».

Pedro Vasconcelos, COO Asie-Pacifique d’EDPR, se réjouit : “Nous sommes vraiment ravis de cet accord avec Sunseap. La région Asie-Pacifique est un marché stratégique pour EDPR, à la fois pour notre couverture mondiale, mais aussi parce qu’il représente un beau potentiel de croissance avec une forte demande pour les énergies renouvelables. Sunseap va devenir sans conteste un levier de croissance clé pour EDPR, dont la présence dans la région favorisera à son tour le développement économique local.”

Frank Phuan, co-fondateur de Sunseap, témoigne : “Il s’agit d’une étape importante pour Sunseap et pour tous ceux qui ont contribué à construire cette entreprise d’un milliard de dollars avec la mission singulière de décarboner et d’apporter une énergie propre et abordable à tous.

“Grâce à la puissance financière et à l’expertise d’EDPR dans le domaine des énergies renouvelables, Sunseap va pouvoir accélérer ses plans de croissance et révolutionner le paysage énergétique de la région, ainsi que former la prochaine génération de talents dans le secteur.”

Le bureau de Développement économique de Singapour, dont la mission est de renforcer la position du pays en tant que plaque tournante mondiale pour des affaires, de l’innovation et des talents, a joué un rôle central dans la mise en relation des deux parties.

Mme Jacqueline Poh, Managing Director du Bureau de Développement économique de Singapour, ajoute : “L’énergie renouvelable est essentielle pour Singapour et les entreprises de la région Asie-Pacifique pour atteindre notre objectif d’un taux nul d’émissions nettes. Sunseap a saisi les occasions d’apporter de l’innovation et de nouveaux business models dans le solaire en toiture et flottant. L’investissement d’EDPR dans SUNSEAP va renforcer les efforts de Singapour pour accélérer la transition énergétique de la région par le développement de projets d’énergies renouvelables, la finance verte et l’échange des droits d’émission de carbone, tout en créant de nouveaux emplois pour les Singapouriens dans la chaîne de valeur de l’énergie solaire et éolienne. »

La demande en énergie renouvelable ne cesse d’augmenter dans la région Asie-Pacifique, principalement en raison d’une hausse significative des nouveaux projets en Chine, en Inde et en Australie. Les investissements dans les énergies renouvelables de la région pourraient doubler pour atteindre 1 300 milliards de dollars américains d’ici 2030, selon le cabinet international d’étude et de conseil en énergie Wood Mackenzie.

À propos de EDP Renewables en France

EDPR développe, finance, construit et exploite des parcs éoliens et photovoltaïques sur l’ensemble du territoire au travers d’une équipe de plus de 100 personnes. Avec 549 MW en exploitation, dont 161 MW de puissance installée en propre et 388 MW gérés pour le compte de tiers, EDPR compte parmi les acteurs français de premier plan en alimentant plus de 900 000 personnes en électricité propre et en évitant chaque année l’émission de 50 000 tonnes de CO2. EDPR développe également 1 GW de projets, dans le cadre d’un joint-venture avec Engie (Ocean Winds) et 24 MW d’éolien flottant à Leucate en Méditerranée.

Plus d’informations sur : https://www.edpr.com/france/

A propos d’EDP Renewables (EDPR)

EDP Renewables (Euronext : EDPR) est le quatrième producteur mondial d’énergie renouvelable. Avec un portefeuille de projets variés, des actifs robustes et une excellence opérationnelle reconnue, EDPR a connu un développement exceptionnel ces dernières années et est actuellement présent sur 26 marchés internationaux à travers l’Europe, l’Amérique Latine, l’Amérique du nord et l’Asie.

EDPR s’engage à promouvoir les égalités sociales et la diversité. Cela se traduit par l’inclusion de l’entreprise dans l’indice Bloomberg Gender Equality et sa certification en tant que Top Employer 2020 en Europe (Espagne, Italie, France, Roumanie, Portugal et Royaume-Uni) qui reconnaissent sa politique centrée sur les employés.

EDP, principal actionnaire d’EDPR, est un acteur mondial du secteur de l’énergie au service de l’économie durable et innovante. EDP fait partie de l’indice de durabilité Dow Jones depuis 14 années consécutives.

Plus d’informations sur : https://www.edpr.com/en

À propos de Sunseap Group

Sunseap Group est propriétaire, développeur et opérateur d’équipements d’énergie solaire à Singapour, avec un pipeline de 10 GWc de projets en Asie. Ses dispositifs sont installés sur plus de 3 000 bâtiments à Singapour, notamment dans les quartiers résidentiels publics, ainsi que sur des bâtiments commerciaux et industriels.

Sunseap est présent dans plusieurs pays d’Asie-Pacifique parmi lesquels le Vietnam, le Cambodge, la Chine, Taïwan, le Japon, la Thaïlande et la Malaisie.

Sunseap fait partie d’EDP Renewables (Euronext: EDPR), leader mondial des énergies renouvelables.