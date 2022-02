La Nissan LEAF 2022, toujours à la pointe de la technologie, arbore un nouveau design

La Nissan LEAF, premier véhicule 100% électrique grand public au monde, bénéficie pour 2022 d’un design plus affirmé et de technologies innovantes et éprouvées telles que le système d’aide à la conduite ProPILOT et le système d’infodivertissement NissanConnect.

La LEAF 2022 sera commercialisée dès le mois d’avril, alors que Nissan continue d’accélérer vers l’électrification de ses gammes de produits avec une offensive majeure qui permettra de proposer une gamme entièrement électrifiée après l’été.

« La Nissan LEAF a toujours eu pour objectif de rendre la technologie de pointe et le plaisir de la conduite 100% électrique accessibles à tous. La LEAF 2022 s’appuie sur cette philosophie, offrant aux clients un design attrayant, une connectivité performante et une motorisation efficiente. » a déclaré Arnaud Charpentier, Region Vice President, Product Strategy and Pricing, Nissan AMIEO.

Un design dynamique et attrayant

La LEAF 2022 reçoit de subtiles modifications de style extérieur qui renforcent l’apparence distinctive de ce modèle.

Les nouvelles jantes en alliage de 16 et 17 pouces apportent un élément de sportivité accru et une surface noire lisse, qui ajoute une touche d’élégance, orne désormais la face avant. Les jantes, ainsi que la calandre, arborent le nouveau logo Nissan, symbole réinventé et audacieux de la marque.

Les clients de la LEAF 2022 bénéficient également d’une nouvelle palette de couleurs élargie avec des teintes plus élégantes et modernes. Enrichissant une offre totale de cinq couleurs unies et cinq options bicolores, deux nouvelles teintes sont disponibles sur toutes les versions : Bleu Sukumo élégante et singulière, tandis que le Bleu Magnétique apporte encore plus de dynamisme au modèle.

Une expérience de conduite efficiente et connectée

Forte de plus de 10 ans d’expérience de Nissan dans la conception et l’innovation en matière de véhicules électriques, la LEAF 2022, disponible avec deux options de batterie, offre jusqu’à 385 km d’autonomie (version e+, cycle WLTP).

La LEAF 2022 combine une efficience électrique remarquable avec le meilleur des technologies d’aide à la conduite et de connectivité Nissan.

La technologie ProPILOT permet à la LEAF 2022 d’automatiquement s’arrêter, démarrer et maintenir une distance de sécurité par rapport au véhicule qui précède. L’innovante e-Pedal offre la possibilité d’accélérer, de décélérer et de s’arrêter avec la seule pédale d’accélérateur pour un confort maximal.

La LEAF 2022 offre également un ensemble complet de fonctionnalités d’infodivertissement au sein du système NissanConnect, et propose une intégration simplifiée des smartphones via Android Auto et Apple CarPlay.

L’application NissanConnect permet de commander à distance plusieurs fonctionnalités telles que la climatisation. Les clients peuvent connecter leur LEAF à leur assistant vocal Amazon Alexa pour plus de commodité.

« Alors que la popularité des véhicules électriques ne cesse de croître, Nissan continue d’écrire un chapitre passionnant de son histoire en matière de mobilité électrique. La LEAF a joué un rôle clé dans l’élaboration de la vision de Nissan en matière de mobilité et au-delà. Nous tirons parti de notre expertise en matière de véhicules électriques pour lancer 23 nouveaux modèles électrifiés – dont 15 véhicules 100% électriques – d’ici l’exercice 2030. » a déclaré Arnaud Charpentier.

La LEAF 2022 sera disponible à la commande dès le 1er mars 2022, avec des prix à partir de 34 400€.

Pour en savoir plus sur la Nissan LEAF et les produits Nissan sur les sites grand public de Nissan Europe, rendez-vous sur www.nissan.fr