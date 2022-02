Cassez la vitre et remportez un PW50 à l’Enduropale 2022 !

Marque la plus titrée avec 19 victoires, Yamaha est forte d’une histoire intimement liée à celle de l’Enduropale du Touquet. Et cette année encore, Yamaha sera officiellement représentée par plusieurs pilotes en quête d’un 20e succès, tels Milko Potisek, Todd Kellett, Adrien Van Beveren et Mathilde Denis.

Mais outre son intérêt sportif majeur, cette dernière course du Championnat de France des sables s’avère aussi une fabuleuse fête populaire, qui attire près de 2 500 pilotes amateurs et 350 000 visiteurs au cours du week-end. Après une édition 2021 annulée en raison du contexte sanitaire, Yamaha a voulu se rapprocher davantage du public de cette 46 édition, tout en menant une nouvelle action de partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque.

« Casse la vitre et remporte le PW50 ! »

Du vendredi 25 10h au dimanche 27 février 17h, Yamaha offre la possibilité de gagner un PW50 enfermé dans une box géante. Chaque participant pourra acheter des secondes de jeu, de 5 s (1 €), 10 s (2 €)… jusqu’à 35 s (100 €), afin de tenter de casser la vitre à l’aide d’un marteau et ainsi remporter la célèbre mini-moto. L’intégralité des sommes récoltées sur place sera entièrement reversée à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque. L’objectif visé est de récolter au moins 12 000 € afin de financer la venue et l’opération en France d’un enfant atteint de malformations cardiaques qui vit dans un pays défavorisé. Quelle que soit la somme récoltée au terme de l’opération, Yamaha France la complètera afin de parvenir au financement total d’une ou plusieurs opérations. Si le PW50 n’est pas gagné dimanche à 17h00, un tirage au sort sera effectué à 17h30 parmi tous les participants qui auront reçu systématiquement un ticket de tombola.

« Une chance au cassage, une chance au tirage ! »

Les pilotes officiels et ambassadeurs Yamaha donneront les premiers coups de marteau pour inaugurer l’opération et la relayer via leurs réseaux sociaux. Comme ces têtes d’affiche, chacun est invité à participer, tenter sa chance et alimenter une cagnotte qui permettra de sauver un ou plusieurs enfants. En 2020, la Tombola du cœur organisée après le Kap2Cap de Lolo Cochet avait permis de récolter 190 000 € au profit d’enfants cardiaques. A vos côtés pour l’Enduropale du Touquet, toutes les équipes Yamaha sont motivées pour « casser la baraque » !

PW Box : infos pratiques

Date : 25 au 27 février 2022

Lieu : Le Touquet Paris-Plage (62), village commercial, proximité immédiate de l’écran géant

Opération organisée par Yamaha France au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque

À gagner : un PW50 avec kit roulettes et kit déco d’une valeur de 2 110 €

À propos de Mécénat Chirurgie Cardiaque

Co-fondée par la Professeure Francine LECA, l’Association Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants atteints de malformations cardiaques et venant de pays défavorisés de se faire opérer en France lorsque cela est impossible dans leur pays d’origine, faute de moyens techniques ou financiers. Hébergés par des familles d’accueil bénévoles et opérés dans neuf villes de France (Angers, Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Paris, Strasbourg, Toulouse et Tours), 3 500 enfants ont déjà été pris en charge depuis 1996. Le coût moyen d’une opération est de 12 000 €.

Dons et informations : www.mecenat-cardiaque.org