Le Groupe Gambetta livre une résidence de 45 logements en accession libre et PSLA

La résidence, partie intégrante du programme « Louvre et Puiseux-en-France », intègre le nouvel écoquartier des Frais Lieux. Conçu dans le respect de l’environnement, le nouveau quartier prône la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, ainsi que les mobilités douces.

La résidence est composée de 2 bâtiments de 2 étages construits sur un niveau de parking aérien et reliés à la rue par une passerelle en pente douce. Sous les bâtiments se trouvent ainsi abrités un parking de 79 places et deux locaux à vélos.

Les 45 logements, conçus par les Ateliers Mathieu Laporte, disposent d’un espace extérieur, sous forme de balcon ou de terrasse, tandis que la majorité des grands logements bénéficie d’une double orientation. Le dernier niveau de chaque bâtiment comprend des T3 duplex et T4 duplex avec des terrasses en retrait.

La résidence, répondant à la norme RT 2012 -10%, est agrémentée d’un parc paysager et d’un potager collectif accessible à l’ensemble des résidents. Une treille végétale, destinée aux plantes grimpantes, a été installée sur les pignons de chaque bâtiment.

Le charme authentique à proximité de Paris



Située à 18 km de Paris, Louvres bénéficie de sa proximité avec les zones d’activités de l’aéroport Roissy-Charles De Gaulle, du Parc du Château de près de 3 hectares arborés et de la forêt de Chantilly. Son centre-ville a conservé son charme de village avec ses maisons en pierre. L’écoquartier des Frais Lieux a été construit à peine quelques mètres de la gare du RER D et bénéficie de la desserte de bus ainsi que de commerces, d’une crèche et d’un groupe scolaire.

Fiche technique :

Adresse : 4-6 rue Paul Emile Victor – 95380 LOUVRES

Promoteur : Groupe Gambetta

Architecte : Ateliers Mathieu Laporte

Nombre de logements : 45 logements, dont 17 en accession libre et 28 en PSLA, du T2 au T4

Nombre de stationnements : 79 places de parking