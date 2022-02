Des améliorations techniques pour accroître les performances de la CUPRA Leon e-HYBRID

Disponible en version 5 portes ou Sportstourer, la CUPRA Leon offrait déjà une expérience de conduite unique grâce à sa gamme de motorisations très avancées (dont deux hybrides rechargeables), à ses technologies de châssis dynamiques, et au mélange de sportivité et de sophistication de son design intérieur et extérieur.

Désormais, avec les modifications qui ont été apportées au châssis des deux variantes e-HYBRID de 204 ch et de 245 ch, la CUPRA Leon e-HYBRID fait passer la reine des Leon à un niveau supérieur.

Rabaissé de 25 mm*, le châssis de la CUPRA Leon e-HYBRID offre un centre de gravité plus bas pour une meilleure stabilité en courbe, et pour améliorer l’aérodynamisme. De plus, les versions e-HYBRID de 245 ch peuvent désormais être équipées de freins Brembo. Les étriers Brembo sont associés à des disques de frein plus grands par rapport aux versions standards (370 x 32 mm). Ces derniers sont également perforés et équipés de quatre pistons afin d’offrir des performances accrues au freinage.

Lorsqu’elle est équipée de freins Brembo, la CUPRA Leon e-HYBRID dispose également de montants de suspension sport, avec un carrossage plus élevé. Elle offre ainsi des caractéristiques dynamiques intuitives et encore plus étonnantes.

CUPRA Leon e-HYBRID : les finitions VZ et VZ CUP

La CUPRA Leon e-HYBRID la plus puissante (245 ch) est désormais disponible dans la finition VZ ou dans a nouvelle finition VZ CUP (en hommage aux modèles CUP Competition).

La CUPRA Leon VZ CUP ajoute intelligemment de nouveaux éléments au véhicule hautes performances. Dans l’habitacle, les nouveaux sièges CUP Bucket, qui sont disponibles en cuir noir ou bleu, représentent l’élément le plus marquant. Ceux-ci sont positionnés bas pour maximiser l’espace à bord, et offrir une position plus ergonomique – un élément important pour un véhicule à l’esprit aussi sportif que la CUPRA Leon.

L’aspect extérieur présente également des modifications qui visent à mettre d’avantage en exergue le caractère de la CUPRA Leon VZ CUP. Et notamment, le becquet arrière en fibre de carbone cuivré (disponible uniquement sur la version 5 portes), les jupes latérales en aluminium foncé et les coques de rétroviseurs extérieurs en carbone cuivré.

* la production de la CUPRA Leon e-HYBRID avec le châssis rabaissé de 25 mm a débuté en juin 2021 (semaine 25 / 2021).