Yamaha Ténéré 700 World Raid : vers de nouveaux horizons !

L’aventure grandeur nature. Quelle que soit la distance. Sans limite.

Il y a 40 ans, la XT600Z Ténéré rendait l’aventure accessible à tous. Inspirée des machines de course Yamaha engagées dans le rallye Paris-Dakar, la première Ténéré ouvrait les portes d’un nouveau monde aux pilotes désireux de se distinguer, de sortir de leur zone de confort et de découvrir de nouvelles contrées lointaines.

Depuis les années 1980, des milliers de pilotes ont choisi la Ténéré pour en faire leur compagne de voyage au long cours. Le modèle d’aventure de Yamaha n’a cessé d’évoluer et, plus récemment, l’introduction de la Ténéré 700 a incité une nouvelle génération de pilotes à partir en quête de nouveaux horizons. En très peu de temps, la Ténéré 700 a gagné le respect des pilotes du monde entier qui apprécient son moteur CP2 à couple élevé, son châssis polyvalent, ainsi que sa durabilité et sa fiabilité inégalées. Digne héritière de la machine originale – celle qui a changé la pratique de la moto à tout jamais – elle est devenue en quelques années seulement la monture de nombreux pilotes aux profils différents, mais qui apprécient l’accessibilité et la liberté qu’elle propose.

Elle a également démontré son incroyable polyvalence entre les mains de motards de talent, tels que le voyageur Nick Sanders qui a fait le tour du monde à plusieurs reprises, ou encore Pol Tarrés, légende des enduros extrêmes. Après l’énorme succès rencontré par la Ténéré 700 et la Ténéré 700 Rally Edition, Yamaha lance une déclinaison « longue distance », idéale pour tous les amateurs de grande aventure.

Nouvelle Ténéré 700 World Raid : offrez de nouveaux horizons à votre vie

Au commencement était la Ténéré 700

Yamaha s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de l’histoire des trails grâce à la nouvelle Ténéré 700 World Raid : une moto imaginée pour les longues distances, polyvalente grâce à ses excellentes capacités dynamiques en route et tout-terrain. Des qualités et un caractère qu’on apprécie dès qu’on la pilote !

Ce troisième membre de la famille Ténéré 700 apporte une contribution d’importance au milieu moto, offrant à nombre de pilotes la chance de réaliser leurs rêves. Le monde a radicalement changé ces dernières années et cette moto offre à chacun l’opportunité de redécouvrir des libertés tenues pour acquises. Équipée pour aller plus loin que n’importe quelle Ténéré et dotée des spécifications les plus avancées, notamment de suspensions de pointe pour une sécurité et un confort renforcés, une ergonomie améliorée, un style inspiré des rallyes et une instrumentation multimodes avec notifications d’appels entrants et de messages SMS, la Ténéré 700 World Raid donne l’impression que le monde est bien trop petit.

Double réservoir de carburant d’une contenance totale de 23 litres

La Ténéré 700 World Raid est la moto d’aventure la plus extrême de Yamaha, offrant la possibilité d’aller plus loin que jamais. Les baroudeurs sont intrépides et toujours en quête de nouveaux défis. Mais la seule chose qui les préoccupe en permanence lorsqu’ils évoluent en territoire reculé, sur de longues distances, reste l’approvisionnement en carburant. Le double réservoir de 23 litres garantit une plus grande tranquillité d’esprit lors des trajets les plus longs, et recule l’angoisse de la panne que ressent chaque pilote lorsque le voyant de la réserve s’allume.

Dans des conditions habituelles d’utilisation, on estime que ce nouveau réservoir est capable d’offrir jusqu’à 500 km d’autonomie, ce qui permet à la Ténéré 700 World Raid de s’aventurer dans les contrées les plus sauvages. De par sa conception unique à montage latéral, il offre un certain nombre d’avantages par rapport à un réservoir dont la capacité aurait simplement été augmentée. Grâce à deux réservoirs distincts positionnés plus bas, et à l’emplacement de la pompe à carburant dans l’un d’eux, il est possible de maintenir le centre de gravité de la moto quasiment au même niveau que celui de la Ténéré 700 actuelle, dotée d’un réservoir de 16 litres. Cette configuration contribue à une maniabilité optimale malgré le poids accru par un volume d’essence plus important. La masse du véhicule est davantage centralisée, avec une répartition idéale du poids entre l’avant et l’arrière. Cette nouvelle disposition présente une caractéristique importante : le point le plus élevé sur le nouveau double réservoir se situe plus bas que le haut du réservoir sur la Ténéré 700. La différence de hauteur entre le réservoir et la selle est ainsi réduite et confère un profil beaucoup plus plat. Ceci favorise la mobilité du pilote et le transfert de poids entre l’avant et l’arrière qu’on connaît en tout-terrain. Un autre avantage de cette conception à double réservoir réside dans le fait que la fluctuation du carburant est limitée par rapport à une configuration avec un grand réservoir, un avantage particulièrement appréciable quand on incline la moto. Enfin, les deux réservoirs de carburant latéraux de la Ténéré 700 World Raid n’évoquent pas seulement les rallyes disputés dans le désert, mais ils sont aussi la preuve d’un ADN partagé avec certaines motos d’usine Yamaha les plus performantes.

Une selle plate pour une meilleure agilité du pilote

Outre la hauteur réduite du double réservoir, la Ténéré 700 World Raid bénéficie également d’une nouvelle selle – 890 mm de hauteur – qui confère à l’ensemble un profil beaucoup plus plat. Le design de la selle permet au pilote de se déplacer aisément lorsqu’il est nécessaire de transférer le poids du corps pour garder le contrôle de la moto sur terrain accidenté. Cette nouvelle ergonomie est adaptée aussi bien à la position assise que debout. La conception de la selle en deux parties permet de retirer facilement la section arrière pour permettre l’installation d’accessoires tels qu’un porte-bagages ou seulement des bagages. La selle est composée de deux types de cuir, avec une zone ultra-adhérente au centre et une zone plus lisse favorisant la mobilité.

Compteur TFT couleur de 5 pouces avec connectivité mobile

Le nouveau compteur TFT couleur de 5 pouces est relié à une unité de contrôle des communications (CCU) qui échange avec l’application MyRide. Les notifications des appels entrants et SMS s’affichent sur le tableau de bord, tout comme la charge de la batterie du téléphone portable dès que la connexion est établie. Cette connectivité et la possibilité d’identifier les problèmes techniques nécessitant d’être réglés, offrent un sentiment de confiance et une tranquillité d’esprit supplémentaires aux baroudeurs, surtout lorsqu’ils participent à des voyages sur de longues distances en terres inconnues.

L’accès aux informations pertinentes est crucial lors des expéditions lointaines. Les pilotes de la Ténéré 700 World Raid peuvent choisir parmi trois thèmes différents sur le nouveau compteur TFT couleur de 5 pouces. La conception numérique de l’écran « Explorer » propose toutes les données essentielles en lien avec le fonctionnement de la machine dans un style moderne et facile à lire. L’écran « Street » est doté d’un compte-tours comportant un cadran et une aiguille qui donnent un look plus conventionnel par rapport à l’ère analogique. L’écran « Raid » s’inspire du carnet de route classique des rallyes et comporte deux totaliseurs indépendants à compte à rebours qui permettent de connaître la distance jusqu’au prochain point intermédiaire de l’itinéraire. À droite du tableau de bord se trouve une prise USB type A qui permet d’alimenter les systèmes de navigation ou de recharger des appareils mobiles.

ABS route / tout-terrain à trois modes

Pour une maîtrise optimale dans diverses conditions de conduite, la nouvelle Ténéré 700 World Raid est équipée d’un ABS à trois modes. On sélectionne celui désiré lorsque la moto est à l’arrêt, via un menu disponible sur le compteur, commandé par le comodo droit. Le mode 1 correspond à l’activation totale, les deux roues bénéficiant de l’ABS comme l’exige la loi lorsque vous roulez sur la voie publique.

Deux autres modes conviennent particulièrment bien hors des sentiers battus. Le mode 2, nouvelle fonction conçue pour la Ténéré 700 World Raid, correspond à l’activation de l’ABS sur la roue avant mais une désactivation sur la roue arrière. Il s’agit du mode recommandé pour les terrains à faible adhérence. Le mode 3 correspond à une désactivation totale, ce qui convient aux pilotes expérimentés qui souhaitent exprimer pleinement leur pilotage tout-terrain. Le tableau de bord indique lorsque les modes 2 et 3 sont actifs ; le pilote peut revenir au mode 1 à tout moment, lorsqu’il roule ou à l’arrêt, en appuyant sur un bouton situé à gauche du tableau de bord.

Fourche KYB haut de gamme de 43 mm avec débattement de 230 mm

Pour une meilleure maniabilité hors route, le système de suspension de la Ténéré 700 World Raid présente un nombre important d’améliorations. La nouvelle fourche KYB de 43 mm offre un débattement de 230 mm, soit 20 mm de plus que la Ténéré 700, pour un potentiel d’absorption des chocs accru sur terrains accidentés. Cette suspension profite d’un réglage de la précharge du ressort, en plus de réglages d’amortissement en détente et compression et d’une vis de purge d’air déjà présents sur la Ténéré 700, pour mieux s’adapter aux différents terrains et charges. Pour une meilleure durabilité et une friction interne réduite, cette fourche possède un revêtement Kashima résistant appliqué sur les tubes plongeurs, d’une couleur bronze distinctive. Des composants internes de fourche légers sont utilisés afin de réduire le poids, malgré l’allongement de la course.

Amortisseur de direction Öhlins

Pour une meilleure maîtrise de sa machine, en particulier en tout-terrain, un amortisseur de direction Öhlins est installé de série. La position de montage est proche du té supérieur, ce qui permet au pilote d’adapter rapidement la moto à ses préférences selon 18 possibilités de réglages.

Amortisseur arrière à cartouche en aluminium, débattement de roue de 220 mm

La suspension arrière a également été améliorée pour s’adapter aux performances de la nouvelle fourche. La conception des biellettes a été révisée tandis que l’amortisseur à cartouche possède une course plus longue. Les caractéristiques d’amortissement de la suspension arrière, le tarage du ressort et les rapports de biellettes ont tous été optimisés afin de garantir une conduite confortable sur route et la possibilité d’encaisser des chocs importants en tout-terrain. Garantissant des performances d’amortissement homogènes, le nouvel amortisseur se compose d’un corps en aluminium pour permettre une bonne dissipation de la chaleur, tandis que le réservoir d’huile séparé à cartouche empêche la cavitation. Comme c’est le cas pour la fourche, le nouvel amortisseur bénéficie de 20 mm de débattement supplémentaire. Il est également entièrement réglable en précharge, en compression et détente. Un nouveau silent-bloc en caoutchouc est également utilisé pour mieux seconder l’amortisseur en cas de talonnement.

Moteur CP2 EU5 à haut rendement

L’emblématique bicylindre en ligne à refroidissement liquide de 689 cm³ de Yamaha est la force motrice de la nouvelle Ténéré 700 World Raid. Doté d’un vilebrequin à 270° qui confère une séquence d’allumage asynchrone caractéristique, ce moteur CP2 à conception Crossplane est réputé pour son couple linéaire élevé, sa réactivité et sa dosabilité ; ces qualités le rendent particulièrement agréable et stimulant à solliciter, quelle que soit l’allure. Ses dimensions compactes et son poids plume rendent le moteur CP2 idéal pour répondre aux exigences et aux contraintes du pilotage d’un explorateur. Avec un couple linéaire offrant une grande puissance de traction à bas et moyen régime, ce moteur robuste, fiable et économique s’adapte à toutes les surfaces rencontrées par les baroudeurs. Déjà éprouvé sur la très populaire Ténéré 700, ce moteur est l’une des motorisations les plus légendaires de Yamaha. Plus de 221 000 modèles à moteur CP2 ont été vendus depuis sa création.

Boîtier de filtre à air Ténéré 700

La famille Ténéré 700 est dotée d’un nouveau boîtier de filtre à air pour faire face aux exigences d’un tout-terrain extrême. La boîte à air possède un conduit d’admission orienté vers l’avant pour empêcher la pénétration de poussière et de débris projetés par la roue arrière.

Bulle surélevée, déflecteurs latéraux amovibles, clignotants à LED et habillage avant

Afin de garantir une protection optimale contre les éléments, la moto est dotée d’une bulle plus haute de 15 mm et de déflecteurs latéraux amovibles. Des clignotants à LED constituent l’équipement d’origine. Les panneaux avant entourant le radiateur et le panneau intérieur autour du tableau de bord sont fabriqués à partir d’un matériau composite en fibre de verre résistant. Ainsi, ils s’adaptent mieux aux exigences des terrains escarpés et difficiles.

Repose-pieds plus larges

Yamaha a doté la Ténéré 700 World Raid de spécifications inédites. De nouveaux repose-pieds plus larges soulignent ce souci du détail. La surface plus grande offre une meilleure adhérence aux bottes du pilote et réduit la pression sur les semelles lors de la conduite sur terrains extrêmes. Une plus grande surface empêche également l’accumulation de boue et de sable. En outre, les inserts en caoutchouc amovibles améliorent la stabilité de la botte/des repose-pieds par temps de pluie. En supprimant les inserts en caoutchouc, les repose-pieds deviennent des composants orientés rallye, tant pour le style et que les performances.

Nouvelle protection moteur en aluminium en trois parties

Pour garantir une protection accrue en conditions tout-terrain, la moto est dotée d’une nouvelle protection moteur en aluminium en trois parties. Grâce à de nouvelles suspensions bénéficiant d’une course plus longue, la garde au sol est de 250 mm.

Nouvelle grille de radiateur

Une nouvelle grille est installée pour garantir que le radiateur conserve toute son efficacité de refroidissement en tout-terrain. Dotée d’aérations verticales comme sur les modèles tout-terrain de compétition Yamaha, cette nouvelle grille protège le radiateur des débris projetés par la roue avant.

Principales caractéristiques de la Ténéré 700 World Raid



Deux réservoirs de carburant latéraux pour une contenance totale de 23 litres

Selle plate en deux parties inspirée de l’univers rallye

Compteur TFT couleur de 5 pouces avec connectivité mobile pour les notifications

USB type A

Trois modes ABS

Fourche KYB haut de gamme de 43 mm avec débattement de 230 mm

Amortisseur de direction Öhlins réglable

Amortisseur arrière à cartouche légers en aluminium, débattement de roue de 220 mm

Bulle surélevée, déflecteurs latéraux amovibles et clignotants à LED

Tout nouveau tableau de bord et nouvel habillage avant

Nouveaux repose-pieds plus larges avec inserts amovibles en caoutchouc

Protection moteur en aluminium en trois parties

Nouveau support moteur en aluminium coulé sous pression

Nouvelle grille de radiateur

Caractéristiques communes aux modèles Ténéré 700 World Raid / Ténéré 700 / Ténéré Rally Edition



Quatre phares à LED, feu arrière à LED

Garde-boue avant réglable (5 mm)

Double frein à disque avant de type « Wave » de 282 mm de diamètre, étriers Brembo, ABS

Disque « Wave » arrière de 245 mm, étrier Brembo, ABS

Cadre tubulaire / double berceau en acier haute résistance

Bras oscillant en aluminium forgé

Jantes légères en aluminium à 36 rayons

Guidon conique en aluminium

Pneus Pirelli Scorpion Rally, 90/90-21 à l’avant, 150/70-18 à l’arrière

Moteur CP2 EU5 à haut rendement

Boîtier de filtre à air avec conduit d’admission orienté vers l’avant

Coloris et disponibilité de la Ténéré 700 World Raid

Yamaha proposera la nouvelle Ténéré 700 World Raid en deux coloris. Icon Blue s’inspire des motos d’usine et présente des panneaux de carrosserie et caches latéraux bleus avec des touches jaunes, ainsi que des jantes bleues. Le coloris Midnight Black véhicule une image minimaliste avec sa carrosserie et ses jantes entièrement noires. Les livraisons aux concessionnaires Yamaha européens commenceront en mai 2022.

Son prix : 12 799 € TTC CEM

Dispo : Courant Mai

Lieu de fabrication : usine Yamaha-MBK à Saint-Quentin dans l’Aisne

Accessoires d’origine et vêtements Adventure Yamaha

Yamaha a développé une gamme de kits et d’accessoires d’origine individuels qui permettent aux propriétaires de la Ténéré 700 World Raid de la personnaliser aisément. Les clients peuvent commander les kits et les accessoires avant de prendre possession de leur nouvelle moto et les faire monter par leur concessionnaire Yamaha. Tous les articles des kits peuvent aussi être achetés individuellement. La gamme d’accessoires d’origine pour Ténéré 700 comprend également des valises latérales en aluminium, une protection de phare, une sacoche de réservoir étanche et une ligne d’échappement Akrapovič. La ligne de vêtements Adventure de Yamaha se compose de vestes et pantalons pour hommes et femmes, ainsi que d’une sélection de sweats à capuche, t-shirts, gants et bien plus encore. La gamme est en constante évolution et de nouveaux produits seront ajoutés tout au long de l’année.