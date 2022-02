Sonnette Vidéo Intelligente : Netatmo propose de nouveaux adaptateurs pour une installation simple quelle que soit la configuration existante

La Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo est disponible sur le marché depuis septembre 2020. Jusqu’alors, elle pouvait être installée facilement en remplacement d’une sonnette et d’un carillon filaire existant.

Aujourd’hui, grâce à deux adapteurs spécialement conçus par Netatmo, la Sonnette Vidéo Intelligente devient compatible avec une très large variété d’installations, même sans raccordement électrique.

Deux types d’adaptateurs sont disponibles dès aujourd’hui, seuls ou en pack.

Le premier est un Adaptateur Secteur , branchable sur une prise intérieure classique. Il suffit à l’utilisateur de percer le mur afin de laisser passer le câble dédié.

Le deuxième est un Adaptateur Encastrable, pour l'installation duquel il faudra être bricoleur ou faire appel à un professionnel.

Ces deux adaptateurs permettent l’utilisation de la Sonnette Vidéo Intelligente sans carillon.

Grâce à ces adaptateurs, Netatmo permet à plus d’utilisateurs de profiter d’une Sonnette Vidéo Intelligente alimentée sur secteur : une fois installée, ils n’ont pas de piles ni de batterie à changer.

La Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo permet de voir qui est devant sa porte et de répondre où que l’on soit. Lorsque quelqu’un sonne, l’utilisateur est alerté sur son smartphone et peut alors dialoguer avec ses visiteurs. La Sonnette permet également de sécuriser l’entrée du domicile. Elle prévient l’utilisateur en temps réel si elle détecte une personne qui rôde devant l’entrée. Il n’y a aucun frais d’abonnement et les données sont 100 % sécurisées grâce à une carte microSD intégrée.

La Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo est également simple à installer en remplacement d’une sonnette filaire. Elle s’adapte à la majorité des installations électriques (8-24 V & 230 V).

Grâce au travail d’amélioration continue de Netatmo sur ses produits, la sonnette intelligente a récemment été mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités :

Intégration d’un son dans le haut-parleur afin que quelqu’un qui appuie sur la sonnette puisse être assuré qu’elle fonctionne

Mode « ne pas déranger » : Possibilité de désactiver temporairement la sonnerie ou de la désactiver définitivement.

Amélioration des algorithmes de reconnaissance faciale: notamment pour l'enregistrement avant l'arrivée d'une personne devant la sonnette vidéo intelligente

Compatibilité

Depuis son lancement, la Sonnette Vidéo Intelligente est compatible avec HomeKit d’Apple. Grâce à cette compatibilité, l’utilisateur peut créer des scénarios personnalisés pour connecter sa Sonnette à d’autres appareils intelligents de la maison, selon différentes combinaisons. Par exemple, les éclairages extérieurs de la maison peuvent s’allumer automatiquement quand une personne est détectée par la Sonnette Vidéo Intelligente pour éloigner un éventuel cambrioleur.

Les utilisateurs ont pu bénéficier de la compatibilité avec toutes les enceintes connectées : Amazon Alexa, l’assistant Siri d’Apple et l’assistant Google. Ils peuvent ainsi surveiller en temps réel leur maison

Prix et disponibilité

Les adaptateurs de la Sonnette Vidéo Intelligente Netatmo seront vendus au prix de 24,99€ TTC. Ils seront disponibles sur l’eshop Netatmo et bientôt auprès des points de vente habituels

Un pack comprenant la sonnette Vidéo Intelligente + l’un des adaptateurs sera disponible au prix de 314,98€ TTC