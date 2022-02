Nouvelles 500X Hybrid et Tipo CROSS Hybrid : la gamme FIAT est désormais 100% électrifiée

FIAT présente les nouvelles 500X Hybrid et Tipo CROSS Hybrid, complétant ainsi l’électrification de la gamme.

Après avoir débuté sur les 500 Hybrid et Panda Hybrid avant de se poursuivre en 100% électrique avec l’arrivée de Nouvelle 500 et Ulysse, c’est désormais au tour des Nouvelles 500X et Tipo CROSS MY22 de bénéficier d’une toute nouvelle motorisation hybride 48 volts. FIAT tient ainsi sa promesse de proposer au moins une version à faibles émissions pour chaque modèle de sa gamme et franchit une nouvelle étape sur la voie de la transition énergétique et de la mobilité durable.

Olivier François, CEO de Fiat et CMO de Stellantis a déclaré à ce propos : « Le voyage de FIAT vers l’électrification se poursuit. Avec le lancement des nouvelles 500X Hybrid et Tipo CROSS Hybrid, nous pouvons désormais proposer à tous nos clients une solution de mobilité durable, quels que soient leurs besoins de déplacement, avec une technologie simple et pour un coût abordable. J’en suis extrêmement fier pour sa cohérence avec notre vision : ce n’est véritablement vert que quand c’est vert pour tous. Mais ce voyage vers la mobilité durable va bien au-delà avec l’objectif – comme je l’ai annoncé précédemment – de lancer un nouveau véhicule chaque année, dès 2023. Chaque modèle disposera d’une version avec motorisation électrique, pour parvenir à une gamme entièrement électrique à partir de 2027 ».

Conformément à son ADN, FIAT a apporté une contribution significative à la diffusion et à la notoriété de la technologie hybride en proposant une solution technologique simple qui n’impose aucune contrainte dans son utilisation, afin que les véhicules puissent être conduits comme une voiture à moteur thermique conventionnel. FIAT a ainsi popularisé cette technologie simple en l’appliquant à ses modèles iconiques, Panda et 500, les citadines les plus vendues en Europe. Avec plus de 200 000 unités vendues en Europe en 2021, 500 et Panda ont ainsi fait de FIAT l’un des principaux acteurs du marché.

FIAT a toujours proposé des solutions technologiques innovantes, simples et accessibles, en mettant l’accent sur les besoins des automobilistes. Il en était de même pour les avantages tangibles offerts par la technologie Hybrid des 500 et Panda. Aujourd’hui, avec les nouvelles 500X Hybrid et Tipo CROSS Hybrid, la même approche est appliquée par FIAT en proposant une solution technologique conviviale, mais en même temps extrêmement innovante et intelligente.

500X Hybrid et Tipo CROSS Hybrid constituent une nouvelle étape majeure dans le parcours de la Marque pour répondre à la demande croissante pour cette technologie dans leur segment respectif (+30% en 2021).

En parallèle, le partenariat avec (RED) se poursuit également : ainsi, les 500X Hybrid et Tipo CROSS Hybrid sont également disponibles en finition (RED), aidant à la diffusion du message fort selon lequel chacun de nous peut apporter sa contribution à une bonne cause en soutenant (RED) dans sa lutte contre les pandémies. 500X Hybrid et Tipo CROSS Hybrid : encore plus durables et plus socialement pertinentes.

Toutes les versions de la Nouvelle 500X et de la Tipo CROSS équipées de la motorisation hybride intègrent le logo « Hybrid » sur le hayon, un logo composé de deux feuilles avec des gouttes de rosée de couleur bleue cette fois, une teinte plus dense que sur 500 et la Panda, afin de mettre en exergue l’évolution technologique apportée par le nouveau moteur.

Nouveau moteur HYBRID 48 Volts : Un coup de pouce supplémentaire au quotidien

Le nouveau moteur équipant les Nouvelles 500X Hybrid et Tipo CROSS Hybrid n’est pas seulement respectueux de l’environnement et abordable, grâce à ses faibles coûts d’utilisation. Il représente aussi un must en termes de technologie, se voulant avant tout simple et centré sur l’être humain. Une démarche que l’on pourrait résumer par « Tech it Easy », matérialisant un progrès qui ne nécessite pas de mode d’emploi compliqué pour être utilisé à son plein potentiel. « We Plug, You Play » : ce message lancé par la marque FIAT lors du Stellantis Software Day trouve toute son application pratique dans ce moteur fait pour accompagner les utilisateurs dans leur vie quotidienne et répondre à leurs besoins de mobilité sans complications inutiles.

Le secret des performances de Nouvelle 500X Hybrid et Tipo CROSS Hybrid réside dans la synergie entre le moteur FireFly nouvelle génération, un 4 cylindres 1,5 litre turbo essence pouvant délivrer jusqu’à 130 ch et 240 Nm de couple, et d’un moteur électrique 48 Volts de 15 kW, intégré à une toute nouvelle transmission automatique à double embrayage à 7 rapports.

Grâce à cette technologie hybride avancée, la puissance du FireFly est soutenue par le système BSG (Belt Starter Generator) lors des démarrages, silencieux et 100 % électrique, et par le moteur électrique qui améliore l’efficience et le dynamisme du véhicule. La voiture peut ainsi rouler avec le moteur à combustion interne éteint dans certaines circonstances. Il s’agit de la première FIAT hybride qui peut se mouvoir avec le seul moteur électrique, permettant au moteur thermique de demeurer inactif jusqu’à 47 % du temps lors du cycle WLTP total.

Consommation & Émissions

En cycle urbain, ce pourcentage peut même monter à 62 %. De ce fait, le nouveau moteur Hybrid 48 Volts consomme moins qu’un diesel en cycle urbain (WLTP) :

– 4,7 L/100 km contre 5,0 L/100 km pour le moteur 1.6 diesel de la Tipo CROSS ;

– 5,1 L/100 km contre 5,4 L/100 km pour le moteur 1.6 diesel de la Nouvelle 500X.

Les avantages du nouveau moteur 4 cylindres 1.5 Hybrid 48 volts sont encore plus importants que ceux apportés par le précédent 1.3 Firefly T4 de la 500X : la consommation de carburant – et donc les émissions de CO 2 – sont en baisse jusqu’à 11 % (cycle WLTP)*. Les performances ne sont pour autant jamais sacrifiées et la voiture est très agréable à conduire, grâce aux passages pratiquement imperceptibles entre le moteur électrique et le moteur à combustion.

* Données en cours d’homologation

Performances

Ces versions sont également les plus brillantes de la gamme avec une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 9,0 secondes (Tipo CROSS) et 9,4 secondes (Nouvelle 500X) grâce à la disponibilité quasi instantanée du couple du moteur électrique. Les performances du moteur thermique sont ainsi rapidement soutenues au redémarrage et les performances sont optimisées, atténuant l’effet « turbolag » et assurant une réactivité immédiate à l’accélération. De même, en cas de démarrage en mode électrique pur, le moteur à combustion est activé pour satisfaire à la demande de puissance.

Enfin, le moteur électrique permet de modifier le point de fonctionnement optimal du moteur à combustion, garantissant l’atteinte d’une efficience maximale même à froid. Cette fonction permet d’accélérer la phase de préchauffage du catalyseur, avec des avantages additionnels en termes de consommation de carburant et d’émissions.

Rouler électrique

L’alimentation hybride présente de multiples avantages, notamment en permettant un démarrage en mode 100 % électrique : douceur, silence et absence de gaspillage d’essence. De même, la voiture peut continuer à rouler en mode 100 % électrique, en fonction de la demande de puissance et du niveau de charge de la batterie (e-launch). L’alimentation électrique seule peut également être utilisée pour la fonction e-creeping, permettant d’effectuer une série de courtes avancées sans appuyer sur l’accélérateur, par exemple dans un embouteillage (e-queueing). La voiture peut également être garée en mode 100% électrique, soit sur le premier rapport, soit en marche arrière (e-parking). De plus, l’alimentation hybride permet de récupérer de l’énergie électrique aussi bien au freinage qu’à la décélération.

Dans la pratique, les avantages de cette technologie sont immédiats : moins d’émissions et de consommations pour plus de respect de l’environnement, moins de nuisances sonores, plus de confort et de plaisir grâce à la fluidité et la réactivité de la transmission automatique. Ces caractéristiques permettent à aux 500X et Tipo CROSS de disposer du meilleur moteur hybride 48 Volts des segments B et C : un plus au quotidien, simple d’utilisation et capable de répondre aux besoins de chacun en termes de liberté de déplacement.

Nouvelle Fiat 500X Hybrid, le crossover italien

La Nouvelle 500X Hybrid est la voiture idéale pour ceux qui recherchent un modèle au style unique, pour un usage quotidien en ville mais appréciant aussi s’en échapper pour de plus longs trajets. Cette version est également parfaite pour ceux qui prêtent une attention particulière à la technologie mais surtout au développement durable et à la consommation.

La Nouvelle 500X Hybrid est donc le complément idéal pour un modèle qui, depuis son lancement en 2014, a récemment dépassé les 750 000 ventes dans le monde.

Toujours classée dans le « top 10 » du segment le plus fréquenté et compétitif d’Europe, la 500X ne craint pas la concurrence, affichant un taux de conquête de plus de 60 %. C’est aussi le seul modèle de sa catégorie à pouvoir recevoir une capote en toile, à afficher une pertinence sociale grâce à la collaboration avec (RED) et désormais à introduire sur sa version hybride une nouvelle transmission automatique à 7 rapports.

Sur la gamme MY22 récemment commercialisée, l’aspect extérieur a également été rafraîchi : l’avant adopte le nouveau logo « 500 » alors que le lettrage « FIAT », symbole d’appartenance et de caractère, fait son apparition sur le hayon arrière. Deux éléments de design qui rendent Nouvelle500X encore plus contemporaine et un clin d’œil au style et à la convivialité de Nouvelle 500.

Nouvelle gamme Nouvelle 500X MY22 en France

La Nouvelle 500X MY22 profite de ces évolutions pour revoir sa gamme en France :

La version (500X) RED intègre la gamme de façon pérenne pour constituer l’entrée de gamme alors que les autres finitions se focalisent sur le look Sport (finitions Sport, Sport Pack et Sport Plus) afin d’afficher encore plus de dynamisme et de modernité. Proposition unique dans la catégorie, la version Dolcevita, avec sa capote en toile à ouverture électrique, est désormais proposée sur l’ensemble des finitions (à l’exception de la Sport Plus).

Outre la nouvelle motorisation Hybrid 48v de 130 ch, la gamme de motorisations de 500X comprend en France le 1.0 Firefly T3 120 ch et le 1.6 130 ch Diesel Multiljet.

La gamme 500X MY22 débute à partir de 25 290 € en finition (RED) et 29 790 € en version 1.5 Hybrid.

Fiat Tipo CROSS Hybrid, la « family mover » de la gamme FIAT, est encore plus respectueuse de l’environnement

Tipo CROSS Hybrid est la voiture idéale pour les familles à la recherche d’une voiture polyvalente et fonctionnelle. Une polyvalence encore renforcée par le retour dans la gamme de la transmission automatique, la seule disponible avec la motorisation Hybrid.

Tipo CROSS Hybrid complète donc parfaitement l’offre d’un modèle qui s’est déjà vendu à plus d’un million d’exemplaires depuis son lancement. Elle est disponible en Italie en quatre niveaux de finition (Tipo CROSS, City Life, City Cross et Cross), tant en version 5 portes que Station Wagon. La gamme de motorisations est tout aussi large : en plus de la version Hybrid, elle comprend également un 1.0 Firefly T3 essence de 100 ch et deux Diesel (1.3 Multijet de 95 ch et 1.6 diesel de 130 ch).

La gamme Tipo CROSS MY22 en France

Depuis le début de cette année, la gamme Tipo CROSS se concentre en France sur les versions CROSS uniquement, disponibles en berline 5 portes et désormais Station Wagon. Cette nouvelle offre se focalise ainsi sur les versions les plus vendues (la CROSS représentait 70% des ventes à particulier en 2021 en France). La gamme est par ailleurs simplifiée avec trois finitions – CROSS Pack, CROSS Plus et (RED) – et une personnalisation simplifiée limitant le nombre d’options et privilégiant les packs. Le niveau d’équipement est quant à lui sensiblement enrichi, tout en maintenant un rapport prix/équipements particulièrement attractif pour demeurer accessible.

La gamme Tipo CROSS MY22 débute en France à partir de 20 990 € et 25 990 € en version 1.5 Hybrid.

Une conduite en totale sécurité grâce aux équipements ADAS

Les Nouvelles 500X Hybrid et Tipo CROSS Hybrid sont également en tête de leur catégorie respective en termes de systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS). Les principales fonctions de sécurité proposées (en option ou série selon les versions) incluent :

• Détecteur de fatigue : déjà présente sur la Tipo CROSS et désormais disponible sur la Nouvelle 500X Hybrid, cet équipement permet de détecter les premiers signes de fatigue du conducteur via les mouvements latéraux du véhicule. Il envoie alors une alerte sonore et visuelle au tableau de bord, recommandant au conducteur de faire une pause.

• Freinage d’Urgence Autonome : ce dispositif freine automatiquement la voiture pour éviter ou réduire les effets d’une collision avec le véhicule qui précède, même sans intervention du conducteur. Avant d’agir fortement sur les freins, le système envoie un signal acoustique et visuel au tableau de bord, puis freine légèrement en guise d’avertissement.

• Reconnaissance des panneaux de signalisation : ce système permet d’identifier la vitesse maximale autorisée

• Limiteur de vitesse intelligent : il recommande au conducteur de respecter la limitation de vitesse

• Alerte de franchissement de ligne : ce système permet de maintenir la voiture dans la voie, à condition que les marquages ​​au sol puissent être correctement détectés

• Projecteurs adaptatifs : il assure une meilleure visibilité lors de la conduite de nuit, en allumant automatiquement les feux de route lorsqu’aucune voiture n’arrive en contresens.

• Détecteur d’angles morts : il utilise des capteurs à ultrasons pour surveiller les angles morts et avertir de la présence de tout obstacle via un voyant triangulaire situé sur le rétroviseur extérieur.

Et pour contribuer à rendre la vie à bord encore plus simple et pratique, signalons également la fonction Keyless Entry/Go, la caméra de recul ou le chargeur de téléphone portable par induction (uniquement disponible sur Tipo CROSS). Ce chargeur fournit une puissance de charge trois fois supérieure à celle des de la plupart des smartphones avec 15 watts.

Les commandes des Nouvelles Fiat 500X Hybrid et Tipo CROSS Hybrid – produites respectivement à l’usine de Melfi en Italie et à Tofas en Turquie – sont ouvertes dès le 15 février sur les principaux marchés européens pour de premières livraisons dans le réseau à compter d’avril.