Quand tradition et avenir se rencontrent : la MINI Cooper SE Édition Resolute

Grâce au mariage d’éléments de design traditionnels et d’une motorisation 100% électrique, la MINI Cooper SE Édition Resolute (consommation d’énergie combinée : 15,2 – 17,6 kWh/100 km selon la norme WLTP ; émissions de CO 2 combinées : 0 g/km) est l’expression saisissante d’un style unique. Cette édition spéciale offre une association séduisante sportivité et durabilité. Son design extérieur exclusif lui confère une apparence authentique inspirée de l’histoire de la marque. Ainsi, la MINI Cooper SE Édition Resolute véhicule clairement le message que le plaisir de conduire sans émissions locales fait désormais partie intégrante de la stratégie de la marque et de son histoire qui se conjugue au futur depuis plus de 60 ans.

Avec son moteur électrique développant 135 kW (184 ch) et sa maniabilité caractéristique, la MINI Cooper SE 100% électrique transpose le « go-kart feeling » cher à la marque au monde de l’électro-mobilité. Son autonomie allant jusqu’à 234 kilomètres (WLTP) permet un plaisir de conduire sans émissions locales, aussi bien dans un environnement urbain que lors de sorties au-delà des frontières de la ville. Ces qualités font de la MINI Cooper SE 100% électrique la déclinaison la plus populaire de la marque à l’échelle mondiale et en France.

Avec sa teinte de carrosserie Rebel Green – auparavant réservée aux modèles sportifs John Cooper Works – et ses toit et coques de rétroviseurs extérieurs Pepper White, la MINI Cooper SE Édition Resolute arbore un profil sportif dans le plus pur style britannique. L’absence volontaire d’éléments chromés à l’extérieur offre un regard vers l’avenir : à la place, les éléments de design sont traités en Resolute Bronze exclusif. Il s’agit notamment de l’entourage des projecteurs, de la calandre et des feux arrière, des ouïes latérales, des poignées des portes et de hayon. Les logos de la marque et le lettrage du modèle forment un contraste saisissant, tout comme le contour de la calandre et sa barre transversale en finition noir brillant.

Le style incomparable de la MINI Cooper SE Édition Resolute est renforcé par les bandes de capot et les seuils de porte spécifiques arborant un motif comprenant des lignes parallèles avec un dégradé de couleurs oscillant entre or clair et foncé, ainsi que le lettrage « RESOLUTE ». Cette édition est équipée de jantes en alliage léger de 17 pouces Electric Resolute Spoke. Les jantes en alliage léger de 17 pouces Tentacle Spoke Black sont proposées comme alternative gratuite.

Le charme unique de l’intérieur de l’édition Resolute est renforcé par des sièges sport en tissu/similicuir Black Pearl/Light Chequered associés à un Colour Line Carbon Black. Le volant en cuir sport Nappa porte l’emblème de l’édition au niveau de la branche inférieure. Des lignes parallèles et uniformément incurvées dans une légère nuance de bronze rayonnent dans l’habitacle au niveau des inserts décoratifs.

Le design exclusif et les équipements de l’édition Resolute forment un ensemble parfaitement harmonieux. Cette édition spéciale sera disponible en France à partir de mars 2022 (à partir de 42 300 € TTC client) et dotée d’équipements de pointe en matière d’aides à la conduite, d’info-divertissement et de connectivité. Le Kit Safety comporte une fonction d’alerte de franchissement de ligne qui avertit le conducteur, grâce à des vibrations au volant, des risques de quitter involontairement sa voie. Et le régulateur de vitesse actif avec sa fonction Stop & Go, disponible en option, assure un confort optimal aussi bien sur les longs trajets que dans les embouteillages. L’affichage sur l’écran central tactile de 8,8 pouces associé à la dernière génération du système d’exploitation MINI permettent une utilisation rapide et intuitive des fonctions embarquées, de l’audio, de la communication, de la navigation et des applications.