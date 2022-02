One Ocean Summit : 11 armateurs nouvellement candidats à la labellisation Green Marine Europe

Dans le cadre du One Ocean Summit, à Brest du 9 au 11 février 2022, s’est tenu ce jour l’événement « Agir pour un transport maritime durable : le label Green Marine Europe », organisé et présidé par la ministre de la Mer, Annick GIRARDIN.

Alors que la transition écologique du transport maritime est l’un des enjeux majeurs pour la protection des océans, l’objectif de cette séquence a été de donner un coup de projecteur sur le label Green Marine Europe (GME) et les engagements des armateurs dans le cadre de la première certification environnementale européenne sur le transport maritime. Pari tenu !

Onze nouveaux candidats à la certification GME

A cette occasion, Green Marine Europe a ainsi annoncé onze nouveaux candidats à la labellisation – CMA CGM, Compagnie Maritime DMO (Manche Iles Express), Compagnie Polynésienne de Transport Maritime (CPTM) / Aranui Cruises, Express des Iles, Iliens, Louis Dreyfus Armateurs (LDA), MSC Group Cruise Division, Plastic Odyssey, SPM Ferries, Stena Line, Transoceanic Wind Transport (TOWT).

Parmi eux, Guillaume LEGRAND, Cofondateur et Directeur de TOWT, Rodolphe SAADE, Président – Directeur Général de CMA CGM, Soren TOFT, Directeur Général de MSC et Stena Line, par l’intermédiaire d’une vidéo, ont chacun témoigné de leur engagement dans l’aventure Green Marine Europe.

Candidats et certifiés : des profils qui reflètent la diversité du transport et des services maritimes en Europe

Portée par Surfrider Foundation Europe (UE) et l’Alliance Verte (CAN/US), Green Marine Europe a d’abord compté 6 armateurs labellisés en 2020, puis 11 en 2021, soit une flotte de 85 navires – Brittany Ferries, Compagnie Maritime Nantaise, Compagnie maritime Penn Ar Bed, CORSICA linea, GENAVIR – IFREMER, La Méridionale, Orange Marine, PONANT, Socatra et Sogestran Shipping.

Les 11 armateurs certifiés – et à nouveau candidats à leur labellisation – et les onze nouveaux candidats cités plus haut témoignent de la capacité de Green Marine Europe à fédérer une communauté de professionnels du secteur maritime autour d’une vision commune, celle d’un transport maritime plus respectueux de notre océan et de notre environnement.

En à peine deux ans d’existence – GME a été lancée en 2020, le label s’est ainsi distingué par la diversité des activités maritimes concernées : transport de passagers, de vrac liquide, de pose de câbles sous-marins, recherche scientifique, croisière, leaders du transport maritime européen et international, pionnier du transport à la voile, acteur innovant dans la lutte contre la pollution plastique en mer, etc.

Rendez-vous en juin 2022 pour l’annonce des lauréats, certifiés « Green Marine Europe ».

À propos de Green Marine Europe

Green Marine Europe est un programme volontaire de certification environnementale pour l’industrie maritime européenne adapté du programme nord-américain de l’Alliance verte. Le label européen ne concerne que les armateurs. Green Marine Europe offre un cadre détaillé permettant aux compagnies maritimes de mesurer leur empreinte environnementale, puis de la réduire. Les armateurs candidats doivent démontrer une amélioration continue et mesurable, année après année, afin de maintenir leur label. Le programme environnemental traite d’enjeux environnementaux prioritaires liés à la qualité de l’air et de l’eau, la protection de la biodiversité et la gestion des matières résiduelles. Le programme comporte huit indicateurs de rendement distincts.

À propos de Surfrider Foundation Europe

Surfrider Foundation Europe est une ONG de protection de l’océan, des milieux aquatiques et de ses usagers. Forte de 30 années d’expertise et de travail sur le terrain, l’organisation est devenue une référence sur les problématiques environnementales liées à ses thématiques de travail : les déchets aquatiques, la qualité de l’eau et la santé des usagers, l’aménagement du littoral et le changement climatique. Surfrider Foundation Europe œuvre au quotidien avec des acteurs clés visant à défendre ce bien commun dans le but de déclencher de réels changements au cœur de nos sociétés. Pour cela l’organisation s’appuie sur trois leviers d’action complémentaires : l’éducation et la sensibilisation, l’expertise scientifique et juridique, ainsi que le plaidoyer politique afin d’instaurer des changements en profondeur et durables pour la préservation de l’océan.