CERENICIMO commercialise une résidence de tourisme haut de gamme dans le plus grand domaine skiable des Alpes du Sud

L’immobilier de montagne s’est consolidé suite à la crise sanitaire. Les stations qui ont su se renouveler en diversifiant leurs activités représentent, selon Cerenicimo, un marché porteur dans lequel il est opportun d’investir aujourd’hui. La résidence haut de gamme « L’Eyssina Lodge », dont la livraison est prévue fin 2023, traduit la résilience du secteur.

Des loyers perçus nets de charges avec le bail triple net



Cerenicimo fait ici le choix d’ouvrir le bail triple net aux investisseurs particuliers, plutôt rare dans les résidences de montagne.

Les loyers perçus par les propriétaires de cette résidence seront donc nets de charges (zéro travaux, zéro taxe foncière).

Les 63 logements de cette résidence aux pieds des pistes, sont proposés à partir de 145 017€ HT (1) soit un prix neuf proche de celui de l’ancien dans la station.

Les logements bénéficieront d’une surface allant de T2 de 30 m² aux T4 de 76 m², avec balcons et casier à skis. 34 parkings aériens et 29 stationnements en sous-sol complèteront cette résidence. Les investisseurs en LMP/LMNP pourront bénéficier d’un rendement prévisionnel net de charge de 3,5% HT/HT (2) et d’une possibilité d’occupation jusqu’à 2 semaines par an (3) ou d’un rendement prévisionnel de 4% (2) sans possibilité d’occupation (3).

Pensée par Constructour pour le confort et le bien-être de ses occupants, « L’Eyssina Lodge » offre des prestations de standing grâce à une décoration soignée et chaleureuse, ainsi que des services de haute qualité, tels qu’une salle de fitness, un espace petit-déjeuner et une piscine extérieure chauffée, ouverte toute l’année.

Vars, une station pour toutes les saisons



Nichée entre 1 800 et 1 950 m d’altitude, Vars Les Claux fait partie des stations à l’année qui ont su se réinventer. Implantée dans le plus grand domaine skiable des Alpes du Sud, la station donne accès, en hiver, à plus de 185 km de pistes, équipées de remontées mécaniques dernière génération. En été, on y retrouvera plus de 100 km d’itinéraires de pistes VTT et 200 km de randonnées. Toute l’année, Vars vit au rythme de la culture, du sport, des loisirs et des compétitions.

En effet, la station de Vars accueille le Championnat du monde de ski de vitesse ou encore « Gliss & Mix » un festival de musique électronique sur les pistes pendant « Le Challenge Guenifey », une compétition de ski caritative en faveur de la lutte contre le cancer. Autant d’événements qui ont établi sa renommée internationale. La résidence « L’Eyssina Lodge » bénéficiera donc d’un emplacement unique et rare sur cette station moderne qui a su préverser son esprit de village.

Fiche technique :

Adresse : Lieu-dit Le Pissail, Vars Les Claux (05560)

Promoteur : Constructour

Gestionnaire : Odalys Vacances

Nombre de logements : 63 logements du T2 au T4

Services : salle de fitness ; piscine chauffée

Stationnement : 34 parkings aériens et 29 stationnements en sous-sol

Destination des logements : Résidence de Tourisme

Livraison prévisionnelle : T4 2022

(1) Prix prévisionnels, mobilier inclus



(2) Rendement prévisionnel incluant le mobilier et le PU (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). En cas de défaillance du gestionnaire et/ou d’aléas du marché, il existe un risque d’impayé et, le cas échéant, d’ouverture de procédure collective susceptible d’affecter la rentabilité de l’investissement.

(3)Voir conditions et modalités dans le bail commercial