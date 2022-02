LE RESEAU EUROCEAN’S YOUTH À LA ROCHELLE POUR PROPOSER SES RECOMMANDATIONS AUX REPRÉSENTANTS POLITIQUES EUROPÉENS

Eurocean’s Youth, le premier réseau de 106 jeunes ambassadeurs du monde maritime provenant de toute l’Union Européenne lancé par Surfrider Europe et le ministère de la Mer, sera présent à La Rochelle du 07 au 11 février, pour proposer ses recommandations aux institutions européennes dans le cadre de la Présidence Française de l’UE.

Eurocean’s Youth, laboratoire d’idées pour l’océan et la mer

106 jeunes âgés de 20 à 27 ans et provenant de 25 pays de l’UE ainsi que de 5 DOM-TOM, ont été sélectionnés par Surfrider Foundation Europe afin de réaliser le premier réseau européen d’ambassadeurs du monde maritime, développé avec le soutien du Ministère de la Mer.

Ces jeunes étudiants en océanographie, biologie marine ou en sciences politiques, ou jeunes professionnels dans ces secteurs, ont travaillé de concert entre novembre 2021 et janvier 2022 lors de réunions avec des experts afin de tracer leurs priorités pour le futur du monde maritime européen. Le but de ces travaux ? Formuler ensemble des recommandations lors de différents événements internationaux et européens de haut niveau, tout au long de 2022, autour de deux grands axes de réflexion : la transition écologique du transport maritime et les carrières bleues.

Une semaine bleue à La Rochelle

A l’invitation de la ministre de la Mer, Annick Girardin, le premier temps fort du réseau Eurocean’s Youth sera à La Rochelle entre le 7 et le 11 février prochains pour une semaine immersive de rencontres politiques, expositions et débats.

Parmi les institutions présentes, les jeunes compteront sur l’accueil et la participation du Maire de La Rochelle Jean-François Fountaine, ainsi que sur la présence des représentants de différentes institutions maritimes européennes comme la députée européenne Laurence Farreng, des députés européens de SEArica, des représentants de la Conférence des Régions Maritimes Périphériques, et la participation de Ricardo Serrao Santos, Ministre de la Mer du Portugal (tbc).

Les jeunes ambassadeurs de la mer présenteront des recommandations communes pour un avenir soutenable pour le monde maritime auprès de ces décideurs, ainsi que lors du colloque sur l’emploi et les compétences dans le secteur du transport et des services maritimes européens prévu à La Rochelle le 9 février.

Voir le programme complet

Au vu des dispositions gouvernementales, le déroulement de l’évènement en modalité hybride, où une délégation de 15 jeunes sera présente à La Rochelle pour se faire porte-parole de tout le réseau, qui pourra participer en ligne.

Une délégation du réseau Eurocean’s Youth sera également présente lors du Sommet International One Ocean Summit de Brest dans la même semaine, ainsi qu’à des futurs événements internationaux, comme la UN Ocean Conference à la fin du mois de juin 2022.

ONG créée en 1990, Surfrider Foundation Europe agit pour la protection des océans, du littoral, des vagues et de leurs usagers. Forte d’une équipe d’experts et de 50 antennes bénévoles réparties sur 12 pays européens, l’association travaille avec les parties prenantes (citoyens, secteurs privé et public) sur plusieurs grands thèmes : les déchets aquatiques, l’artificialisation du littoral, le changement climatique, la qualité de l’eau et la santé des usagers. Outre au programme Eurocean’s Youth, Surfrider Europe sera engagée également à Marseille pour la rencontre gouvernementale sur la Méditerranéee le 07 et 08 février, ainsi qu’à Brest lors du One Ocean Summit pour présenter son éco-label maritime Green Marine Europe.