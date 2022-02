A plumes ou à poils, à pattes de velours ou toutes griffes dehors, la faune européenne de Zoodyssée (Deux-Sèvres) retrouve son public dès ce samedi 5 février

Finie la trêve hivernale pour les 800 animaux de Zoodyssée à Villiers-en-Bois. Voici venu le temps de la réouverture. Dès le 5 février, ils seront prêts à accueillir les visiteurs au cœur de la forêt de Chizé. Au programme durant les vacances de février, un jeu de piste pour guider le public d’Odyssée en Odyssée. Enigmes, défis et rencontres animalières jalonneront le parcours des participants avec cadeaux à la clef ! La déambulation parmi les 92 espèces animalières au cœur des 30 hectares de forêt promet un beau voyage en biodiversité!

Au gré de sa métamorphose qui voit l’émergence de 9 Odyssées (*), Zoodyssée renforce son identité de parc animalier visant à sensibiliser le grand public à la préservation de la biodiversité. Chaque Odyssée plonge le public au cœur d’un environnement singulier pour le familiariser aux problématiques de conservation des espaces et des espèces.

L’Odyssée nordique et sa scénographie embarque le visiteur au pays des Samis et des expéditions scientifiques, la grande volière et ses rapaces au cœur de l’Odyssée des Montagnes passe dès ce mois-ci en mode saison des amours avec la période nuptiale des vautours fauves et la préparation des nids, rendez-vous également en Méditerranée avec les flamants roses et le chant des cigales, etc.

“ Sur les rails pour devenir la locomotive touristique des Deux-Sèvres, le parc animalier dédié à la faune européenne enregistre une augmentation de sa fréquentation depuis 2019. Malgré la pandémie, Zoodyssée a en 2021 connu une augmentation de 20% du nombre de visiteurs journaliers par rapport à 2019, année qui avait déjà connu une embellie. Il est le 2e site touristique le plus fréquenté des Deux-Sèvres”, souligne Coralie Dénoues, présidente du Conseil départemental des Deux-Sèvres. Cette année 2022 verra l’ouverture de Graine d’Odyssée dont les travaux sont en cours.

Extension du domaine forestier

Depuis 2019, 879 végétaux ont été plantés à Zoodyssée : 75 en Odyssée Montagne, 533 en Odyssée Méditerranée, 175 en Odyssée Nordique et 96 en Graine d’Odyssée.

“Ne pas abattre mais plutôt déplacer ou planter des arbres, telle est la philosophie du parc qui, rappelons-le, est impliqué dans de nombreux programmes de recherche et dans la sauvegarde de 3 espèces avec les élevages conservatoires de l’outarde canepetière, la cistude d’Europe et le vison d’Europe”, conclut Séverine Vachon, vice-présidente en charge du développement durable.

(*) Odyssées nordique, des forêts, des montagnes, des campagnes, Méditerranée, Outre Mer, des reptiles et des amphibiens, des zones humides et Graine d’Odyssée.

Infos pratiques

Jusqu’au 31 mars 2022, ouvert les mercredis, week-ends et jours fériés et tous les jours durant les vacances scolaires. Tarifs : 11,50 euros pour les adultes et 7.50 euros pour les enfants jusqu’au 31 mars 2022. Plus d’informations sur zoodyssee.fr