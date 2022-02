Décal’Event réinvente l’esprit d’équipe lors d’un tournoi avec le ballon ovale à la Trinité-Sur-Mer !

Le rugby français, par son championnat national le Top 14, le plus attractif du monde et son XV de France, récemment victorieux face aux All Blacks, une première depuis 2009, rayonne, 2 ans avant la Coupe du Monde 2023. L’agence événementielle vannetaise Décal’Event, à travers une équipe de passionnés, a décidé de lier sport et festivités en organisant L’OVALE, le premier tournoi de rugby sur mer à La Trinité-Sur-Mer du vendredi 10 au lundi 13 juin 2022. Le tournoi sera ouvert à tous : jeunes, amateurs et entreprises, voulant partager des valeurs communes de solidarité et d’engagement.

Des passionnés du rugby en terre Bretonne

Décal’Event, branche événementielle de l’agence de voyage Décalage Horaire, organise le premier tournoi de rugby sur mer à La Trinité-sur-Mer, du vendredi 10 au lundi 13 juin 2022, un concept original imaginé par Thomas Richard et Guillaume Robic, les dirigeants de la structure. En septembre 2010, Thomas Richard, ancien joueur de rugby, assiste à un tournoi de waterugby à Toulouse créé par Yann Delaigue, ancien international du XV de France. Le concept est simple, un terrain de rugby flottant de 35x40m, pas de touche, ni d’en-but : il faut plonger pour marquer. Séduit par l’engouement et l’affluence populaire de l’événement festif, il a imaginé une déclinaison en Bretagne, poussé par l’envie de créer une grande fête autour du rugby et de la mer. Les organisateurs veulent proposer un événement fédérateur, pour toutes les générations, sur 4 jours portant les valeurs du ballon ovale : le partage, le sens du collectif, le plaisir du jeu et le rire. Pour cette première édition, l’équipe attend 15 000 spectateurs. L’Ovale matérialise l’importance du rugby dans la région Bretagne, un sport en évolution permanente et populaire sur le territoire avec comme porte-étendard, le Rugby Club de Vannes, pensionnaire de pro D2. Le tournoi de rugby sur mer offrira du spectacle et de la convivialité aux spectateurs et fera rayonner le port morbihannais au niveau national. L’Ovale est soutenu par trois ambassadeurs, personnalités du sport : Yves le Blevec, skipper et référence de la course au large, Caroline Drouin, vice-championne olympique de rugby à 7 aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et internationale du rugby à XV et Kevin Burgau, trois-quart emblématique du Racing Club de Vannes.

Une fête populaire sportive et créative

L’Ovale sera gratuit et accessible pour tout le monde. Le dispositif pour ces 4 jours est ambitieux, puisque le terrain aquatique de rugby sera installé dans le vieux port de la Trinité-sur-mer. Ce sont 18 équipes mixtes amateurs et 10 équipes « corpo » d’entreprises, chacune composée de 5 joueurs, soit plus de 300 joueurs d’horizons divers et de tout âge. Pour allier amusement et sport, les règles du touch rugby sont appliquées : pas de plaquage pour stopper son adversaire, il suffit de le toucher, ce qui limite les contacts. Le jeu se compose de courses dans les espaces, de feintes et de magnifiques plongeons pour faire marquer son équipe. Entre les matchs, des concours de Drop seront proposés aux spectateurs et des animations seront organisées pour les plus jeunes. La volonté des organisateurs est de proposer un événement inédit, fédérateur autour du sport et de l’humour, autour d’un concept original, unique et accessible. Les entreprises sont invitées à prendre part à la fête et rejoindre un club régional de mécènes et d’entreprises, partageant des valeurs communes de rassemblement, d’engagement et de solidarité. Par leur soutien, elles porteront l’esprit du rugby et accompagneront son développement en Bretagne. Le tournoi va également s’inscrire comme un des temps fort de ce début de période estivale à la Trinité-sur-Mer.

Un programme riche et éclectique

Vendredi 10 juin

Tournoi ENTREPRISES

10 équipes mixtes aux couleurs de leur entreprise s’affronteront dans un esprit joyeux et compétitif.

Soirée « GALA ENTREPRISES » à l’issue, sur la plate-forme.

Samedi 11 et dimanche 12 juin

Tournoi AMATEURS ÉCLAIRÉS

18 équipes venues de toute la France s’affronteront dans une compétition « fun » et engagée.

Animation grand public – Ambiance musicale – Écran géant – Village exposant locaux.

Soirée « PRESTIGE PARTENAIRES », sur la plate-forme.

Lundi 13 juin

Journée des jeunes

Découverte du rugby, en partenariat avec la Ligue de Bretagne.

Pour les entreprises, deux soirées sur le terrain flottant seront organisées : open-bar, musique, et apéritif dînatoire, aucœur du vieux port de La-Trinité-sur-Mer. Des soirées réseaux festives, insolites et mobilisatrices.