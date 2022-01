Le nouveau Taigo : Volkswagen présente son premier SUV coupé numérique, connecté et compact

L’essentiel

Récapitulatif des points forts

– Un modèle de style de vie chargé d’émotions dans le segment des citadines

Le nouveau Taigo au style de carrosserie d’un SUV coupé devient la référence pour tous les SUV du segment des citadines, avec ses points forts exclusifs en matière de design (tels que le Pack « Design Style », le pack « Design R-Line », et le Pack Design « Vert Visual ») et sa large gamme de décorations, couleurs et lignes d’équipement. Il vient compléter le portefeuille de produits actuel de Volkswagen dans le segment A0 et se tourne ainsi vers une nouvelle clientèle.

– De hautes performances au quotidien et un confort de taille

Le nouveau Taigo offre un modèle d’entrée de gamme dans la catégorie des SUV avec des sièges surélevés, une vision optimale depuis le poste de conduite et un compartiment passagers très spacieux. La capacité d’adaptation, les solutions intelligentes au quotidien et le coffre à bagages assurent un confort de taille.

– Un modèle entièrement numérique et « toujours connecté »

Le nouveau Taigo est équipé de nombreuses fonctionnalités numériques, telles que le chargeur à induction, l’App-Connect, l’intégration du système d’infodivertissement MIB3, un tableau de bord numérique et des équipements optionnels déblocables ainsi que les services « We Connect ».

– Un éventail d’offres nouveau et simplifié

Le nouveau Taigo est accompagné d’un nouvel éventail d’offres avec une offre quasiment unique de packs et d’options.

– Technologies de classes supérieures

Grâce à la MQB, le nouveau Taigo établit les références en matière de sécurité et de confort de conduite : l’assistant de conduite « Travel Assist » avec l’assistant de maintien de voie « Lane Assist » et le régulateur de distance prédictif « ACC », l’assistance au freinage d’urgence autonome « Front Assist », l’assistant de changement de voie « Side Assist » et les projecteurs matriciels à LED « IQ.LIGHT » avec régulation dynamique des feux de route « Dynamic Light Assist » que l’on voit généralement seulement dans des classes de véhicules supérieures.

L’essentiel – résumé

Le nouveau Taigo : Un SUV sportif, pour un style de vie plein de caractère dans le milieu de gamme

Récapitulatif des faits

– Le premier SUV coupé de Volkswagen démarre dans le segment des citadines : une nouvelle carrosserie sport à la silhouette digne d’un coupé

– Un design exclusif : une carrosserie aux lignes expressives, axée sur le style, la personnalisation et les émotions

– Un modèle de style de vie dans le milieu de gamme : troisième modèle basé sur la plateforme modulaire à moteur transversal (MQB) du segment A0, après la Volkswagen Polo et le T-Cross

– Un modèle entièrement numérique et toujours connecté : « Digital Cockpit » de série et système d’infodivertissement en ligne de dernière génération (MIB3)

– Conduite partiellement automatisée : sur demande, « Travel Assist » apporte une assistance au freinage, à la direction et à l’accélération

– Des éléments de design extravagants : grand toit ouvrant coulissant/relevable panoramique, projection de logo dans les rétroviseurs extérieurs

– Des équipements haut de gamme : projecteurs matriciels à LED « IQ.LIGHT » avec baguette lumineuse à LED sur la grille de calandre et bande d’éclairage à l’arrière

– Éléments de commande novateurs : champs tactiles modernes et curseurs comme éléments de commande du système optionnel tactile Climatronic

– Les points forts d’un design personnalisé : trois pack d’équipements, le pack « Design Style », le pack « Design R-Line » et le pack « Design Vert Visual »

– De hautes performances au quotidien : un grand volume de coffre, une garde au toit élevée dans le compartiment passagers et une boule d’attelage sur demande

– Confort numérique : chargeur à induction et App Connect sans fil, Keyless Entry et écrans tactiles jusqu’à 9,2 pouces

– Des entraînements TSI durables : un puissant moteur essence 1,0 et 1,5 litre et une transmission à faible émission et au fonctionnement économique