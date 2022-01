NISSAN E.DAMS PRET POUR LA DOUBLE EPREUVE INAUGURALE DE LA SAISON 8 DE FORMULE E

L’équipe de Formule E Nissan e.dams revient en Arabie Saoudite pour la quatrième année consécutive pour les courses d’ouverture du Championnat du Monde de Formule E ABB FIA 2021/22.

Les courses se dérouleront de nuit pour la deuxième année consécutive sur le circuit urbain, étroit et sinueux, situé à Diriyah, un site inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Après de solides tests de pré-saison le mois dernier à Valence, en Espagne, les manches de Diriyah seront les premières courses avec Nissan e.dams de l’étoile montante Maximilian Günther. L’Allemand, qui a rejoint l’équipe en septembre 2021, a déjà fait la preuve de son potentiel en Formule E en remportant trois victoires.

Le toujours très performant Sébastien Buemi entamera lui sa quatrième saison avec l’équipe, dont il fait partie depuis les débuts de Nissan e.dams en Formule E en 2018.

Des monoplaces plus puissantes

La saison 8 sera la dernière sous la réglementation actuelle de la Formule E. Les voitures Gen2 engagées seront plus performantes que jamais. Leur puissance a été augmentée de 20 kW en mode Race pour atteindre 220 kW, et de 15 kW en mode Attack pour atteindre 250 kW. Un nouveau format de qualifications avec des séances en « face-à-face » et des séances d’essais libres plus courtes rendront la vie plus difficile aux pilotes et aux équipes, pour le plus grand plaisir des fans !

Cette saison, l’équipe Nissan e.dams continuera de faire le lien entre sa présence dans ce championnat 100% électrique et les véhicules électriques routiers de Nissan. La monoplace n°23 de Buemi sera à nouveau baptisée Nissan Ariya, du nom du tout nouveau crossover 100% électrique de la Marque. Et la monoplace n°22 de Günther sera la Nissan LEAF, du nom du célèbre véhicule électrique lancé en 2010.

À Diriyah, les deux monoplaces arboreront pour la première fois une nouvelle livrée spectaculaire, spécialement conçue pour la saison 8. Leur design est une évolution du thème du kimono cher à l’équipe, avec des reflets rouge vif qui illustrent l’ambition de Nissan de démontrer les sensations et les performances procurées par sa technologie 100% électrique.

« Après les tests de pré-saison à Valence, nous sommes prêts et ravis de reprendre la compétition à Diriyah. » a déclaré Tommaso Volpe, Nissan Global Motorsports Director. « Les voitures sont encore plus puissantes cette saison, et offriront encore plus de vitesse et de spectacle. C’est formidable pour les fans mais, bien sûr, cela signifie également que nous devrons adapter la configuration de la voiture à une puissance plus élevée tout en gardant un œil attentif sur les températures de la batterie. Et l’un des principaux défis que nous allons devoir relever à Diriyah sera de s’adapter aux conditions de piste, qui peuvent varier de très chaudes pendant la journée à assez fraîches le soir, ajoutant à la complexité à la course. »

« Nous attendons tous avec impatience cette nouvelle saison. Toute l’équipe est très motivée et nous allons travailler dur pour obtenir de bons résultats en piste. Notre objectif n’est pas seulement de nous battre pour revenir en tête du classement, mais aussi de continuer à utiliser la Formule E comme la plate-forme idéale pour promouvoir l’expertise de Nissan en matière d’électrification et renforcer notre engagement fort en faveur du développement durable. »

Grégory et Olivier Driot, co-Team Principals de l’équipe Nissan e.dams, ont également déclaré : « Après une courte pause de Noël, nous commençons nos derniers préparatifs pour la première course de la saison 8. L’équipe a travaillé dur à Valence pour réaliser un programme d’essais bien rempli. Sébastien et Maximilian ont réussi à effectuer de nombreux tours et à rassembler de nombreuses données à travers diverses simulations, ce qui sera très précieux pour nous. »

« La piste de Diriyah, avec de nombreux virages à grande vitesse, devrait bien convenir à notre voiture. De plus, la préparation d’avant-saison et notre expérience sur ce tracé inchangé seront très utiles pour le réglage de la voiture. L’équipe a marqué des points à chaque E-Prix de Diriyah depuis sa première édition lors de la saison 5, nous sommes donc impatients de voir les voitures sur la piste et de commencer notre saison sur une note positive. »

Nissan participe à ce championnat du monde 100% électrique pour partager les sensations et le plaisir des véhicules électriques zéro émission avec un public mondial. Dans le cadre de son objectif d’atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de ses opérations et du cycle de vie de ses produits d’ici 2050, Nissan a l’intention d’électrifier tous ses nouveaux véhicules d’ici le début des années 2030 sur les marchés clés. Nissan transmettra de la piste à la route son expertise des technologies d’électrification pour offrir des véhicules électriques toujours meilleurs à ses clients.

DECLARATIONS DES PILOTES

Sébastien Buemi

« C’est formidable d’être de retour sur la piste avec Nissan e.dams pour notre quatrième saison ensemble en Formule E. Les tests officiels de la Formule E à Valence en décembre étaient notre première séance d’essais avec les voitures dans leur configuration pour la saison 8. Je suis convaincu que nous pouvons faire une saison plus forte que lors de la saison 7, avec l’objectif de nous battre à nouveau devant, et nous travaillerons très dur en équipe pour y parvenir. Je suis vraiment heureux d’avoir Max comme coéquipier pour cette saison. Il a déjà beaucoup d’expérience en Formule E, donc je pense qu’ensemble, nous pourrons faire progresser l’équipe. »

Maximilien Günther

« J’attends avec impatience le début de la saison et mes premières courses de Formule E avec Nissan. La double épreuve de nuit à Diriyah sera très spéciale, et le circuit est génial à piloter – j’aime vraiment les défis qu’il nous impose. La piste est sablonneuse et plus glissante que la plupart des autres circuits de Formule E, en particulier le secteur 2 avec ses enchaînements de virages aveugles très rapides. Ce sera un grand spectacle pour les fans. Bien sûr, il y a beaucoup de nouveautés pour moi à l’approche de mes premières courses avec l’équipe ; mais les tests à Valence se sont très bien passés et toute l’équipe pousse dans la même direction, ce qui m’a tout de suite mis à l’aise. Je suis fin prêt, alors maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. »

L’ÉQUIPE DE FORMULE E NISSAN E.DAMS EN BREF

Nissan a fait ses débuts dans cette discipline lors de la cinquième saison (2018/19) du Championnat du Monde de Formule E ABB FIA. Pour cette première saison, l’équipe avait terminé quatrième du classement des constructeurs avec six podiums, cinq pole positions et 16 qualifications en Super Pole, faisant de Nissan e.dams la meilleure équipe en qualifications de la saison. Elle avait bouclé cette saison avec une première victoire lors du dernier week-end de course à New York.

Nissan e.dams a encore amélioré ses résultats lors de la saison 6 (2019/20), prenant la deuxième place du championnat par équipes, décrochant une victoire, cinq podiums, une pole position, et se qualifiant six fois de suite en Super Pole.

Nissan, spécialiste mondial des véhicules 100% électriques, est le premier constructeur japonais à concourir dans ce championnat. Avec plus de 500 000 Nissan LEAF vendues depuis le lancement du modèle en 2010, Nissan a mis à profit son expérience en matière de véhicules électriques pour développer sa voiture de course de Formule E.

À leur tour, les leçons apprises sur la piste contribuent à concevoir les prochaines générations de véhicules électriques de Nissan.

Sébastien Buemi

Sébastien pilote en Formule E depuis la création du championnat.

Au cours de la saison 2015/2016, il a remporté le championnat des pilotes de Formule E. Il détient de nombreux records dans ce championnat, dont celui du nombre de victoires, de pole positions, de tours les plus rapides, etc.

Sébastien a remporté la première victoire de Nissan en Formule E à New York et a terminé deuxième du championnat des pilotes lors de notre première saison (2018/2019).

Lors de notre deuxième saison, Sébastien a ajouté 4 podiums supplémentaires à son palmarès, terminant 4e du championnat et aidant Nissan e.dams à atteindre la deuxième place du classement des équipes.

Résultats notables en Formule E avec Nissan : Saison 5 (2018/2019) : une victoire, trois podiums et trois pole positions. A remporté le prix du meilleur pilote de Formule E en qualifications. Saison 6 (2019/2020) : quatre podiums



Sa carrière avant Nissan e.dams

Vice-champion de Formula 3 Euro Series en 2007 et de GP2 Series Asia en 2008

Formule 1 : rejoint Red Bull en tant que pilote d’essai en 2009 avant de courir avec Toro Rosso de 2009 à 2011

Champion du Monde d’Endurance FIA ​​2014

Vainqueur des 24 Heures du Mans 2018

Champion FIA de Formule E de la saison 2, deuxième de la saison 1 et de la saison 3

A mené e.dams à trois titres constructeurs consécutifs de Formule E (avant que Nissan ne rejoigne la FE)

Maximilien Guenther

Maximilian Guenther est le nouveau pilote de Formule E de Nissan e.dams. Le jeune allemand a déjà montré son rythme incroyable dans cette discipline en y remportant trois victoires et une deuxième place.

Après de nombreux succès dans les catégories juniors, il est devenu Vice-Champion du Championnat de Formule 3 FIA avec 10 victoires. Il est ensuite passé à la Formule 2 FIA, remportant une victoire et un podium. Guenther a débuté en Formule E en 2018.

