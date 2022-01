Santé des animaux : pour répondre aux besoins croissants de la prévention vaccinale, Virbac transforme son site de Carros

Démarrage à Carros de la construction d’un centre mondial d’excellence pour la fabrication de produits biologiques.

Nous avons démarré sur le site de Carros la construction d’un centre mondial d’excellence pour la fabrication de produits biologiques à usage vétérinaire. Notre objectif est d’y installer des technologies de pointe dans des infrastructures modernes et durables pour produire de manière compétitive des volumes croissants de vaccins ainsi que de nouveaux produits biologiques en cours de recherche et développement. Ce centre d’excellence sera un site modèle pour le développement de la biologie dans d’autres sites actuels et futurs du Groupe dans le monde. Alors que la construction d’une ligne de haute technologie pour le conditionnement aseptique des vaccins a déjà commencé, nous avons lancé en 2021 une étude pour un projet majeur de construction d’un nouveau site de fabrication de principes actifs biologiques. À travers ce projet, nous souhaitons conforter notre volonté d’investir dans les Alpes-Maritimes pour augmenter notre capacité de production et répondre ainsi aux besoins futurs en santé animale. Nous avons également à cœur de conserver et de développer les compétences et les savoir-faire de nos collaborateurs actuels et à venir issus du vivier régional.

Du fait de l’évolution rapide des besoins en prévention, notamment vaccinale, à l’échelle mondiale, nous devons adapter nos capacités de production à la fois pour les produits existants et pour de nouveaux vaccins afin de mieux répondre à la demande, y compris à la demande émergente de certains pays comme la Chine.

Vitrine d’un savoir-faire unique, le site historique de Carros, créé depuis 50 ans, est notre centre de production de vaccins pour animaux de compagnie le plus important. Notre plan d’investissement sur ce site vise à la fois à nous permettre de rester compétitif face aux concurrents étrangers et à développer les technologies de l’industrie du futur au service de la santé animale. À terme, la transformation du site vaccins de Carros en centre d’excellence en biologie renforcera notre maîtrise de la chaîne de production jusqu’à la livraison des produits finis.

Première étape de ce plan de transformation, la construction d’une nouvelle unité de production dernière génération pour la mise sous forme pharmaceutique des vaccins. Opérationnelle en 2023, cette nouvelle unité va accroître nos capacités de production pour nos vaccins actuels grâce à des cadences plus élevées et à la digitalisation du pilotage de nos opérations de production et de contrôle analytique. Elle accueillera également à terme la production de nouveaux vaccins, pour tous les pays, en animaux de compagnie et potentiellement en animaux de production.

Deuxième étape, la construction dans les prochaines années d’un nouveau bâtiment dédié aux principes actifs entrant dans la fabrication des vaccins. Ce bâtiment, conçu pour répondre aux plus hautes normes environnementales et aux plus hautes exigences pharmaceutiques (BPF), accueillera les activités de production ainsi qu’un laboratoire de contrôle qualité. Le concept modulaire et adaptatif des espaces permettra d’abriter dans le futur de nouvelles plateformes bio-technologiques. Cette nouvelle structure sera aussi l’occasion d’améliorer et d’adapter nos procédés de fabrication, notamment via l’automatisation de nombreuses étapes, pour faciliter une production industrielle à grande échelle, tout en tenant compte de l’amélioration de notre empreinte environnementale.

Ces changements s’accompagneront de la mise en place d’une académie en biologie pour le développement des compétences de nos équipes, notamment en ingénierie industrielle, dans les plateformes technologiques de biologie et dans la maîtrise de la stérilité en environnement industriel, des secteurs particulièrement innovants. Elle contribuera à la mise en œuvre de techniques de production modernes pour Virbac et à la solidification de notre savoir-faire dans la région. Ce projet est essentiel pour développer notre compétitivité sur cette activité industrielle de très grande technicité avec pour vocation de servir les besoins en santé animale mondiaux.

Enfin, ce projet s’inscrit dans le cadre du plan de relance du gouvernement visant à soutenir des programmes d’investissement industriel dans six secteurs stratégiques (volet national) et à forte composante territoriale (volet territorial). Dans ce cadre, notre entreprise est lauréate de l’appel à projet France Relance « territoire d’industrie » : une subvention de 900 k€ nous a été accordée, complétée par une subvention de 500 k€ de la Région.

Sébastien Huron, directeur général, groupe Virbac : “Nous nous réjouissons de ce futur centre d’excellence en biologie qui nous donnera de nouveaux moyens de continuer à faire progresser la santé des animaux. Ce projet apportera également des retombées positives pour notre région grâce à la sauvegarde de savoir-faire en biotechnologies pharmaceutiques rares sur notre territoire dans le secteur de la santé animale et grâce au développement de compétences techniques via notre propre académie de formation. Par ailleurs, la modernisation de notre outil de production nous permettra de réduire nos consommations d’énergie et d’eau pour une production plus éco-responsable.”