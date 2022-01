BMW Group au Consumer Electronics Show (CES) 2022 à Las Vegas

Au Consumer Electronics Show (CES) 2022 de Las Vegas, aux États-Unis, BMW Group met l’accent sur la mobilité de demain tout en faisant entrer l’expérience conducteur et passager dans une ère créative et numérique.

Nouvelle BMW iX M60, le meilleur des trois mondes.

Pour la première fois, BMW dévoile un nouveau modèle au CES de Las Vegas : la BMW iX M60 (consommation électrique combinée : 21,7 – 24,7 kWh/100 km* selon WLTP ; émissions combinées de CO 2 : 0 g/km) est la version la plus puissante du nouveau fleuron technologique de BMW. Première voiture hautes performances de BMW M GmbH développée dès le départ pour la mobilité entièrement électrique, la BMW iX M60 incarne ainsi le meilleur des trois mondes que sont BMW i, les modèles BMW X et BMW M GmbH. Elle associe un concept de véhicule résolument axé sur la durabilité au design d’un Sports Activity Vehicle moderne et à des caractéristiques de conduite dynamiques impressionnantes. Ses deux moteurs électriques délivrent une puissance cumulée de 455 kW/619 ch** et un couple maximal de 1015 Nm* en mode Sport ou 1 100 Nm* lorsque le Launch Control est actif. La BMW iX M60 établit aussi de nouvelles références dans les domaines de l’expérience utilisateur, de la connectivité et dispose de l’équipement de série le plus complet jamais proposé par BMW dans le domaine des systèmes d’aide à la conduite.

BMW iX Flow, quand la carrosserie prend vie au service des passagers et de l’efficience.

La BMW iX Flow, développée en collaboration avec E Ink, sera également présentée en première mondiale au CES 2022. Avec ce modèle, les possibilités de personnalisation complètement nouvelles offertes par la technologie numérique ne se limitent plus à l’intérieur du véhicule. La BMW iX Flow avec E Ink est la première voiture au monde dont la couleur extérieure peut être changée d’une simple pression sur un bouton pour ainsi s’adapter à différentes situations (saisons, température,…) ou aux souhaits du conducteur.

BMW Group place l’émotion au cœur de la conduite et de ses voitures.

À l’occasion du CES, BMW Group présentera également en avant-première sa vision du système de divertissement embarqué du futur ainsi qu’une série d’innovations qui associent des expériences immersives et numériques pour le conducteur et les passagers :

BMW Theatre Screen : nouvel écran panoramique de 31 pouces au format 32:9 avec des fonctions de télévision intelligente et une résolution allant jusqu’à 8k. Avec le BMW Theatre Screen, BMW établit de nouvelles références dans le domaine du divertissement embarqué et offre aux passagers arrière une expérience de divertissement comparable à celle d’une salle cinéma.

Quatre nouveaux My Modes : BMW Group montre comment l’innovation numérique peut rendre l’expérience de conduite encore plus personnelle et émotionnellement engageante. Le constructeur allemand présentera quatre nouveaux My Modes pour une expérience utilisateur toujours plus immersive à bord : Expressive, Relax, Digital Art (développé en collaboration avec l’artiste chinoise Cao Fei) et Theatre (associé au BMW Theatre Screen).

BMW IconicSounds Electric : tout comme les œuvres d’art numériques sur l’écran BMW Curved Display, le son joue également un rôle important pour rendre le plaisir de conduire le plus intense possible. BMW Group développe des paysages sonores spécifiques pour les modèles entièrement électriques en collaboration avec le compositeur de musique de film et lauréat d’un Academy and Grammy Award, Hans Zimmer. Le partenariat a donné naissance aux BMW IconicSounds Electric, associés aux différents My Modes, dont les dernières compositions seront présentées lors de cette édition 2022.

DIMENSIONS OF REAL : enfin, l’installation immersive DIMENSIONS OF REAL va encore plus loin. Au lieu d’un concept-car physique, les visiteurs du CES de Las Vegas pourront découvrir quatre portails virtuels dans des mondes dimensionnels basés sur les nouveaux My Modes. Les visiteurs feront partie du processus de création en interagissant directement avec le concept-car dans tous les mondes.

BMW Group présente ses concepts et ses visions pour l’expérience de mobilité de demain dans la zone d’exposition Silver 3 du Las Vegas Convention and World Trade Center. Dans l’espace extérieur adjacent seront présentés en démonstration les fonctions de conduite et de stationnement automatisées bientôt disponibles dans les modèles BMW. En effet, grâce à la dernière évolution de l’assistant de manœuvre, les dernières BMW telles l’iX pourront enregistrer jusqu’à dix manœuvres d’approche, chacune jusqu’à 200 mètres, puis les reproduire automatiquement.

* Valeur prévisionnelle basée sur l’état actuel de développement du véhicule.

** Entraînement électrique jusqu’à 397 kW avec une augmentation temporaire de la puissance jusqu’à 455 kW pendant un laps de temps inférieur à 10 secondes.