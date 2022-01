Nouvelle 500 au Las Vegas Consumer Electronics Show (CES) 2022

Le CES® 2022 (5 au 8 janvier), est l’événement technologique le plus important au monde et donc le cadre idéal pour présenter l’expertise de Stellantis à ce jour et prévisualiser l’avenir de l’électrification avancée, de la technologie déployée dans les habitacles, de l’autonomie et de la connectivité.

La Marque italienne FIAT joue son rôle au sein du Groupe, mettant en avant son modèle le plus emblématique et high-tech : Nouvelle 500. Ce modèle 100% électrique a été conçu pour la prochaine décennie et pour répondre aux besoins des centres-villes de demain en matière de mobilité électrique.

Nouvelle 500 constitue une étape majeure dans le processus d’électrification de FIAT : le modèle le plus emblématique et le plus populaire de FIAT est en effet totalement nouveau, entièrement et uniquement électrique. Partout dans le monde, la 500 représente la quintessence de la voiture italienne : belle, arborant un design classique, véritable œuvre d’art, inspirante. En un mot : une icône.

Nouvelle 500 est entièrement conçue et produite à Turin, en Italie, là même où la 500 initiale était née. Nouvelle 500 est devenue le VE le plus vendu de l’entreprise. Elle est disponible en Europe mais aussi en Israël et au Brésil et prochainement au Japon, courant 2022.

La petite nouvelle FIAT 100% électrique a fait tomber les barrières habituelles liées à la voiture électrique : autonomie (jusqu’à 320 km en cycle WLTP et même 460 km en cycle urbain uniquement), temps de charge (chargeur rapide de 85 kW en série) ou complexité d’utilisation ( « la Technologie, c’est désormais facile »). Nouvelle 500 est la première citadine dotée de la conduite assistée de niveau 2. Elle dispose de trois types de carrosseries : berline, cabriolet et 3+1. Grâce à son nouveau système d’infodivertissement Uconnect de cinquième génération, Nouvelle 500 est toujours connectée. « Hey FIAT » est un système de reconnaissance vocale avancé. Il est donc possible de parler simplement à la voiture en utilisant les mots d’activation « Hey FIAT ».

Nouvelle 500 3+1 est la version la plus polyvalente. Elle dispose d’une « porte magique » unique qui facilite l’accès des passagers et de tout ce dont vous pourriez avoir besoin sur les sièges arrière. Cette ‘’porte magique’’ s’intègre harmonieusement dans la structure de la voiture, sans modification du design ni des dimensions pour demeurer une citadine agile. Mais elle augmente considérablement la facilité d’utilisation. Le pilier central – auquel la porte d’entrée est généralement articulée – est ici entièrement intégré dans la troisième porte, offrant un espace important pour accéder à la voiture.

Nouvelle (500)RED : « Made for the Planet, Made for its People ». Cette version a pour mission claire de protéger l’environnement et les personnes : elle est électrique pour contribuer à un avenir plus durable. Mais sa mission va encore plus loin avec (RED) car c’est aussi une voiture avec un grand contenu éthique grâce au partenariat conclu avec (RED), organisation fondée par Bono et Bobby Shriver et engagée dans la lutte contre les pandémies depuis plus de 15 ans.

Avec les marques Jeep et Ram, FIAT s’est engagé à faire un don d’au moins 4 millions de dollars pour soutenir le travail du Fonds mondial dans la lutte contre les pandémies à travers le monde au cours des trois prochaines années. Nouvelle (500)RED est donc une ambassadrice idéale pour faire passer le message aux États-Unis, grâce à sa présence au CES.