Cinq étoiles Euro NCAP pour le Volkswagen Caddy

Le Volkswagen Caddy a obtenu la note maximale de cinq étoiles aux crash-tests les plus récents d’Euro NCAP. Le consortium montre ainsi non seulement que le nouveau Caddy est devenu encore plus sûr, mais qu’il fait même partie d’un groupe de véhicules particuliers ayant obtenu la note maximale et qui se comportent particulièrement bien dans différents scénarios de collision.

Note maximale : les cinq étoiles attribuées par Euro NCAP à la cinquième génération du monospace familial de Volkswagen Véhicules Utilitaires sont à la fois la meilleure note et une étoile de supplémentaire au résultat obtenu par la génération précédente. Les exigences imposées par le consortium qui conçoit les crash-tests deviennent de plus en plus strictes et nombreuses au fil des années.

La cinquième génération du best-seller, dont plus de 3 millions d’unités ont été construites, a pour la première fois obtenu cinq étoiles aux tests et figure donc parmi les véhicules particuliers les mieux notés en 2021. Malgré des conditions de test plus strictes, la version véhicule particulier du Caddy affiche de nettes améliorations par rapport au modèle précédent. Comparé à d’autres petits monospaces du segment A, il place la barre nettement plus haut pour tous ses rivaux.

D’après les détails du rapport de test d’Euro NCAP, le Caddy obtient, par exemple, 84% pour la protection des occupants adultes et 82% pour les enfants. En ce qui concerne les systèmes de sécurité installés dans le véhicule, le Caddy bénéficie également d’excellentes notes, qui contribuent aux cinq étoiles finales. Dans le domaine de la sécurité passive, les nouvelles fonctions telles que les airbags de protection de tête sur toutes les rangées de sièges (que le véhicule soit en version 2 places, 5 places ou 7 places) et la protection du passager dorénavant proposée en cas de collision latérale ont permis au Caddy de satisfaire les nouvelles spécifications encore plus strictes d’Euro NCAP. En cas d’urgence, le système de protection gonfle un airbag situé entre les occupants avant. En outre, grâce à la transmission sans fil, la fonction sans câble qui rappelle aux passagers qu’ils doivent mettre leur ceinture de sécurité existe aussi pour les sièges escamotables et est disponible dans le Caddy.

Véhicule polyvalent de Volkswagen Véhicules Utilitaires, le Caddy est basé sur la Plateforme Modulaire Transversale (MQB) qui est également utilisée pour la Golf. De nombreuses nouvelles technologies ont ainsi été intégrées dans le Caddy, ce qui le rend encore plus pratique et efficace.

Ce mois-ci, le consortium Euro NCAP (composé de Ministres européens du Transport, d’Associations automobiles, d’Organisations professionnelles du secteur de l’assurance et d’Instituts de recherche) a publié les résultats des séries de tests qui ont permis d’évaluer la sécurité des nouveaux modèles de véhicules particuliers.

Retrouvez le détail des résultats du Caddy aux crash tests EURO NCAP via le lien suivant : https://www.euroncap.com/fr/results/vw/caddy/44208