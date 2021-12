Propedia : le laboratoire de recherche Groupe IGS appliqué à l’entreprise, aux croyances & sociétés

Chaque année, des chercheurs et des personnalités du monde de l’entreprise se questionnent et échangent lors du colloque Propédia, laboratoire de recherche Groupe IGS, sur des sujets de société dont les enjeux s’étendent au-delà de l’entreprise. Pour cette 11ème rencontre, le colloque a réuni sur la thématique « Entreprises et sacré », le jeudi 9 décembre, des experts du monde de l’entreprise et des croyances & sociétés.

Cette rencontre rythmée par deux ateliers a facilité l’échange de connaissances et la réflexion de chacun autour des enjeux qui lient les croyances aux grandes fonctions de l’entreprise : ressources humaines, management, stratégie, management, conflits etc.

Atelier 1 – « croyances et société » : La société n’est pas seulement structurée par la rationalité. Des légendes et croyances circulent aussi au cœur du social, qui contrebalancent la dimension nécessairement rationnelle et ont même une puissance agissante. Médias, nouvelles technologies, communautés sont sous-tendus par des croyances et des affects qui les habitent, les animent, les façonnent. Cet atelier fera le point sur ces croyances qui sont des éléments fondamentaux du social, au corps défendant de la rationalité, souvent dépassée par la force de ces croyances.

Liens replay Atelier 1 : Croyances et société :

Conférence inaugurale, ateliers du matin https://we.tl/t-8rkIi4xq5w et table ronde Père Perrot et atelier de l’après-midi : https://we.tl/t-AsBju1zMW2

Atelier 2 – « croyances et entreprise » : L’entreprise est la sphère de la productivité, des procédures, du contrat rationnellement édicté et accepté. Mais de même, l’univers entrepreneurial et managérial est fortement influencé par des croyances. Celles-ci exercent une influence importante sur la manière de s’impliquer dans son entreprise et son travail, sur la manière de manager, aussi. Un atelier salutaire pour mieux comprendre l’influence des croyances là où la rationalité n’est pas maîtresse du logis…

Malheureusement font défaut les interventions d’Alexandre Eyriès, de Rémy Février et d’Alain Lempereur.

Lien replay Atelier 2 Croyances et monde de l’entreprise : https://we.tl/t-l5DgY6noCQ

la direction scientifique de Propedia : Yves Enrègle, Pascal Ladellier et Richard Delaye-Habermacher, et leurs invités ont été reçus par la filière management du Groupe IGS Formation Continue, partenaire de l’événement.

En savoir plus : Propedia : https://www.groupe-igs.fr/pedagogie/recherche/propedia

À propos de Propedia : Propedia, association indépendante et fédératrice de laboratoires de recherche du Groupe IGS, a une mission ambitieuse celle de stimuler l’échange, la création de connaissances et leur diffusion auprès de la sphère académique, économique, politique et du grand public. Propedia rassemble régulièrement des chercheurs, experts et novices afin de partager et d’alimenter des réflexions sur 3 grands enjeux en lien avec l’entreprise : les ressources humaines, le marketing et le développement commercial, les nouvelles pratiques managériales.www.groupe-igs.fr

À propos du Groupe IGS : fondé en 1975, le Groupe IGS est une fédération d’associations indépendantes à but non lucratif (loi 1901), qui a pour vocation la formation initiale et continue, l’alternance, l’apprentissage et l’insertion professionnelle dans 8 filières de compétence et d’expertise métiers. Cet acteur majeur de la formation de l’emploi et du développement du savoir-faire et savoir-être bénéficie d’une triple implantation à l’international (Dublin, Shanghai, Casablanca) et en France (Paris, Lyon et Toulouse). Fort de ses 45 ans d’innovation pédagogique, le Groupe IGS propose plus de 200 programmes de Bac à Bac+8. Il forme chaque jour 15 000 personnes dont 8 600 apprentis et contrats en alternance. Chaque année, les diplômés rejoignent un réseau de 74 000 alumni dont 19 000 dans la fonction RH et 9 000 entreprises partenaires. Le Groupe IGS accompagne les hommes et les entreprises dans la réussite de leurs projets professionnels grâce à un éventail de formations unique en France par sa richesse et sa diversité avec des diplômes et titres visés ou certifiés par l’État. Le Groupe IGS possède 4 laboratoires de recherche, 3 incubateurs et 1 tiers lieux pédagogiques incluant Learning lab et fab lab. www.groupe-igs.fr