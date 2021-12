Care Promotion & le label Santé+ : un promoteur engagé pour des logements certifiés santé !

A partir de janvier 2022, Care Promotion déploiera le label Santé+ dans 100% de ses logements. Une démarche initiée de longue date, qui marque le début d’une nouvelle ère. Explications…

Depuis sa création Care Promotion est un promoteur qui place l’innovation sociétale et le bien-être au cœur de son métier. Parmi les différentes innovations mises en place au fil de ses lancements de résidences, la prochaine résonne particulièrement dans le contexte actuel : à partir de janvier 2022, l’ensemble des logements de Care Promotion seront labellisés Santé+. Au-delà de la qualité de l’air et des différents enjeux liés à la crise sanitaire, cette démarche initiée de longue date -et bien avant l’épidémie actuelle-, vient certifier la bonne qualité sanitaire des logements sur un référentiel construit sur 70 critères couvrant 11 thèmes de santé majeurs, de la qualité de l’air intérieur jusqu’à la cohésion sociale.

Un référentiel conçu pour une approche holistique de la santé

Ce référentiel, aux objectifs adaptés aux besoins de chaque projet grâce à un diagnostic préliminaire, a été conçu avec deux bureaux d’étude indépendants, Medieco et Vizea, spécialisés sur les problématiques sanitaires au sens large, englobant environnement, bien-être, initiatives sociétales… Une vision holistique de la santé, telle qu’elle est définie par l’OMS : « un état de bien-être complet, sur le plan physique, mental et social, [qui] ne correspond pas à la seule absence de maladie ou d’infirmité. » C’est précisément la vision de Care Promotion, qui développe une approche et des performances plurielles au service de sa vision, et du bien-être de ses habitants !

Un enjeu en phase avec les attentes des Français

Cette définition élargie de la santé fait consensus parmi les experts, qui préconisent tous une approche globale sur ce sujet, à l’instar de Fabien Squinazi, médecin biologiste et membre du Haut Conseil de la Santé Publique : si l’enjeu est plus avancé dans certains pays d’Europe, et beaucoup plus avancé dans les locaux tertiaires, où les référentiels liés à la Qualité de Vie au Travail (QVT) sont maintenant solidement établis, la réglementation devrait évoluer dans ce sens en France, où les pouvoirs publics s’emparent des enjeux liés à la rénovation et à la salubrité du logement.

C’est en tout cas un enjeu majeur pour les Français, ainsi que le révèle un sondage publié récemment dans Aujourd’hui en France / Le Parisien (28 / 11 / 2021) : pour 72% des Français, un logement bon pour la santé, c’est avant tout une bonne qualité de l’air ! À raison, d’ailleurs : les confinements et l’essor du télétravail nous amènent désormais à passer en moyenne 16 heures par jour dans notre logement.

« Les innovations sociétales sont au cœur de l’ADN de Care Promotion : notre nom nous engage, expose Emmanuel Rolland, président de Care Promotion. En nous lançant dans cette démarche, auditée et attribuée par des experts indépendants, nous contribuons à améliorer le bien-être de nos habitants, et à diffuser notre vision de la promotion immobilière : écouter les attentes, accompagner les mutations, et devenir vecteur d’innovation ! »