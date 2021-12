INNOCENT S’ENGAGE À RÉDUIRE SES ÉMISSIONS DE CO2 À TOUS LES NIVEAUX

Chez innocent, on fait des petites boissons mais on a de grands rêves. L’un de ces rêves* est d’aider les gens à vivre mieux et en meilleure santé. Rien que ça. C’est pour ça que depuis le début nous avons toujours fait le maximum pour laisser les choses dans un meilleur état que celui dans lequel on les avait trouvées.

Ce qui veut dire, par exemple, développer des projets avec les agriculteurs pour promouvoir l’agriculture durable, toujours laver le micro-ondes de la Halle aux Fruits après l’avoir utilisé ou encore prendre soin de notre planète. En même temps, on lui doit bien ça.

Cette année, on a décidé d’accélérer les choses en prenant une grande décision : réduire de 20 % les émissions de CO 2 par litre de produit fini, sur l’ensemble de nos opérations d’ici 2023 et de 50 % d’ici 2030. Bref, partout où nous le pouvons.

On vous explique tout.

* On aimerait beaucoup faire un karaoké avec Céline Dion aussi, mais chaque chose en son temps

Faire notre part dans la lutte contre les émissions de CO 2

Cela fait longtemps que l’on travaille pour réduire au maximum nos émissions de CO 2 . Et, cette année, nous avons pu atteindre une première étape avec l’ouverture du « blender », notre toute première usine qui fonctionne à 100 % aux énergies renouvelables, située à Rotterdam. Nous en sommes très fiers, mais ce n’est qu’une première étape sur la longue route pour limiter au maximum le réchauffement climatique.

Après le « blender », nous avons décidé d’améliorer autant que possible quelque chose que nous connaissons bien (et vous aussi) : nos bouteilles.

L’orange passe au vert

D’abord, nous voulons faire en sorte d’émettre le moins de CO 2 possible. Le moyen que nous avons trouvé pour y arriver est de réduire le poids du plastique utilisé pour fabriquer nos bouteilles de jus. Mais aussi de supprimer progressivement les « prêts à vendre. » Nous commencerons par nos jus d’orange, pour généraliser ce réflexe à tous nos jus.

On travaille pour réussir à faire tout ça avant la fin de l’année 2022. Ce serait formidable. Puis, d’ici 2023, nous souhaitons que toutes nos bouteilles soient produites à partir d’énergies renouvelables. C’est d’ailleurs déjà le cas pour 80 % d’entre elles.

Mais attendez, ce n’est pas tout. Nous vous avons gardé le meilleur pour la fin : la bouteille du futur.

La plus circulaire de nos bouteilles

Chez innocent, nous cherchons depuis plusieurs années maintenant à confectionner le packaging parfait. On a donc travaillé sur le prototype d’une nouvelle bouteille : la bouteille du futur. Contrairement à ce que ce nom pourrait laisser penser, elle n’est pas compatible 5G. Mais elle fait beaucoup mieux : elle est (beaucoup) plus respectueuse de l’environnement.

Après de nombreuses recherches et plein de tests façon Einstein, nous pensons réellement être sur la bonne voie. Youpi.

Si nous l’appelons la bouteille du futur, c’est parce qu’elle ne contient pas un gramme de plastique vierge issu du pétrole. Elle est composée uniquement de plastique issu de bouteilles recyclées, mais aussi, et surtout, de plastique végétal.

L’avantage de cette bouteille, la plus durable que l’on ait jamais faite, c’est qu’elle pourra se recycler encore et encore (et ça continue, d’accord, d’accord). Elle va donc complètement dans le sens de l’économie circulaire, qui permet de faire mieux avec moins, et qui selon nous est l’un des moyens les plus efficaces pour réduire notre empreinte carbone.

Et même si sa composition est différente, elle restera aussi légère et robuste que celle que nous utilisons actuellement. Et ça, c’est très très fort. Bravo à l’équipe packaging, vous êtes des héros (même sans la cape).

On vous voit déjà vous demander : « Mais quand va donc arriver cette bouteille ? » Difficile de donner une date précise, mais on travaille dur pour qu’elle arrive le plus vite possible, dans les années qui viennent. En attendant, nous prévoyons de ne plus utiliser de plastique vierge issu du pétrole dans nos bouteilles d’ici 2025.

Quand on vous dit que cette fameuse bouteille arrive…

On sait qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire pour réduire les émissions de CO 2 , voire atteindre la neutralité carbone. Mais nous croyons dur comme fer qu’avec votre aide, notre gamme de jus plus verts (mais toujours à l’orange) et notre bouteille du futur, nous pourrons montrer à notre petite planète que nous savons prendre soin d’elle, comme elle sait prendre soin de nous.

Voilà, vous savez pourquoi nos petites boissons ont de grands rêves, et on espère que vous les partagerez avec nous. Et si vous avez une piste pour contacter Céline Dion, pensez à nous.

à propos d’innocent

Bonjour, nous sommes innocent, nous faisons des boissons délicieuses et naturelles. Nous essayons aussi de faire des blagues (taux de réussite 53,99 %).

Tout a commencé en 1999 lors d’un festival de musique. Trois garçons les cheveux au vent, fraîchement diplômés, achètent 100 kg de fruits frais. Ils élaborent leurs 1ers smoothies avec un panneau : « Devons-nous quitter nos jobs pour lancer des boissons saines ? » et installent 2 poubelles : OUI et NON. Les visiteurs devaient jeter leurs gobelets dans une des 2 poubelles. À la fin du festival, la poubelle OUI était pleine. Le lendemain était le premier jour du reste de notre vie…

Voilà, vous savez tout. Cela fait maintenant plus de 20 ans que nous faisons des petites boissons. Et nous n’avons jamais changé notre façon de faire : des fruits et des légumes mixés ou pressés. Et rien d’autre. Jamais.

