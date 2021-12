bLU cRU Pro Days 2022 : Cap à Nogaro !

Vous êtes compétiteur en championnat de France de vitesse et roulez sur Yamaha ? Le bLU cRU Pro Days vous est dédié ! Après trois éditions à succès sur le circuit Carole, ce 4e opus se déroulera sur le magnifique circuit de Nogaro dans le Gers (32). Au programme, deux jours d’essais et de tests de pré-saison pour affiner son pilotage et ses réglages dans l’optique d’être fin prêt à la première épreuve 2022.

Les trois groupes (300/700, 600 et 1000) comprendront chacun au maximum 30 pilotes et ils seront encadrés par l’école de pilotage H2S. Forts de leur expérience du haut niveau, David Sciberras, Cyril Huvier, José Kuhn et Alexis Masbou travailleront avec les pilotes différents thèmes afin que ces derniers démarrent sur d’excellentes bases leur saison de compétitions. En plus de leurs 2 journées les pilotes pourront profiter d’un coaching vidéo individualisé sur une session de roulage. Le nombre de places sera limité et les pilotes devront réserver préalablement auprès d’H2S cette option payante.

Les compétiteurs auront la possibilité d’échanger et de se faire accompagner par les équipes techniques Yamaha durant ces 2 journées. De bon augure pour préparer votre future saison en Challenge R3 ou R7 Cup !

INFOS PRATIQUES

Date : 7-8 mars 2022

Lieu : Circuit de Nogaro (32)

Catégorie : 1000 cm³ (R1, R1M), 600 cm³ (R6), 700/300 cm³ (R7, R3)

Tarif : 200 € TTC/2 jours

Pas de réservation à la journée

Service de changement de pneumatiques (payant)

Inscriptions : https://h2smoto-reservation.com/yamaha

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Stage réservé aux détenteurs d’une Yamaha et inscrits à un championnat de France en R3, R7, R6, R1 ou R1M

Être titulaire d’une licence FFM en cours de validité ou du permis A ou du CASM ou d’un Pass Circuit FFM

Présenter une décharge de responsabilité (envoyé ultérieurement par H2S)

Disposer d’un équipement de sécurité adapté à la pratique de la moto sur piste : casque intégral homologué + combinaison en cuir (1 ou 2 pièces attachées) + gants cuir + bottes + dorsale

Posséder une moto en parfait état de fonctionnement

Pour des raisons évidentes de sécurité, l’état mécanique de chaque moto devant prendre la piste sera contrôlé (pneumatiques, freins…)

Pass Sanitaire et port du masque obligatoires pour accèder dans l’enceinte du circuit (selon le protocolaire sanitaire en vigueur)

CIRCUIT PAUL ARMAGNAC – NOGARO (32)

Inauguré le 3 Octobre 1960, le circuit Paul Armagnac de Nogaro fut le premier circuit permanent de France. La longueur totale de ce circuit entrecoupé de 14 virages est de 3 636 m. Le tracé est réputé pour la technicité de ses virages (escargot de Caupenne), la longueur de sa ligne droite (1 km) et la qualité de son revêtement (ruflex sur les parties en courbe, drainant sur les parties droites).