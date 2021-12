L’Opel Manta GSe ElektroMOD élue Concept Car de l’année 2021 par le jury des Automobile Awards

Un concept doit préfigurer l’avenir sur le fond et sur la forme. La Manta GSe EleKtroMOD était la candidate la plus avant-gardiste en incarnant cette tendance de « l’upcycling »* appliquée à l’automobile. Le jury des Automotive Awards composé de 9 femmes et 9 hommes a choisi le projet le plus disruptif en soulignant l’audace de l’exercice.

Le trophée a été remis à Igor Dumas, Directeur Général d’Opel France à l’Automobile Club de France.

Un Concept Car loin d’être traditionnel

Au début, il y avait la voiture. Plus précisément, une Opel Manta orange avec toit vinyle noir stockée dans la collection Opel Classic. Une représentante typique des années soixante-dix, sauvages et colorées…Une icône de style. Dans l’ensemble en bon état, mais un peu fatiguée. Elle n’avait pas encore été restaurée, et sa vie la destinait plutôt à devenir banque d’organes. Parallèlement, l’offensive électrique d’Opel battait son plein avec de nouveaux modèles comme l’Opel Mokka-e. Une chose en a entraîné une autre. L’idée de base est venue des spécialistes s’occupant de la collection des anciennes Opel, Opel Classic. « Dans le milieu des anciennes, la mode est aux ‘restomods’, des véhicules anciens auxquels on greffe des motorisations au goût du jour. » Alors pourquoi ne pas donner à la Manta une nouvelle vie électrique ? L’électricité pouvait apporter à la Manta beaucoup de couple sur l’essieu arrière, et des accélérations fulgurantes, tout cela sans faire de bruit. L’idée était bonne et fut adoptée également par quelques designers passionnés, des modélisateurs 3D, des ingénieurs, des techniciens, des mécaniciens, des experts en produits et en marques. Des fans absolus d’Opel, qui aiment tout simplement l’automobile.

L’idée a rapidement pris forme. La Manta, malgré ses 50 ans, allait devenir fille de notre époque : électrique, sans émissions et pourtant toujours aussi émouvante que cette automobile mythique l’avait été. L’Opel Manta GSe ElektroMOD était née – même si au début ce n’était encore qu’une vue de l’esprit de ses créateurs. « La GSe est un hommage à la Manta d’antan, et en même temps une affirmation de marque pour le temps présent. Opel est affirmé et pur, passionnément différent. Peut-être même différent de ce que vous croyez que nous sommes, » affirme Quentin Huber, Head of Brand Strategy ans Social Media chez Opel.

Tant d’enthousiasme a immédiatement inspiré les « Car Guys » de la direction d’Opel. Le feu vert spontané est venu d’en haut pour ce projet inhabituel, insolent et éblouissant. Ainsi l’ElektroMOD a pu passer au stade de réalité en quelques mois. Une aventure semblable avait déjà eu lieu il y a quelques années chez Opel : un groupe de passionnés, réunis autour du designer en chef Erhard Schnell, avait conçu de sa propre initiative un magnifique coupé sportif. C’était en 1963, et le projet s’appelait Experimental GT. A peine deux ans plus tard, on voyait arriver la version de série, l’Opel GT, qui fut produite de 1968 à 1973. Mais c’est une autre histoire.

Dans le cas de la Manta GSe ElektroMOD, l’équipe de développement a préservé tout l’attrait d’origine de la voiture, mais l’a parée des dernières innovations : c’est le cas par exemple du Pixel Vizor, bénéficiant de la toute dernière technologie à LED, de la planche de bord entièrement numérique et, bien sûr, de la propulsion tout-électrique.

« La Manta GSe est synonyme d’un amour absolu de l’automobile. Avec l’ElektroMOD, nous jetons un pont entre la grande tradition Opel et un avenir durable. Ce mélange de l’esprit du temps et de modernité est absolument fascinant, » explique Pierre-Olivier Garcia, Opel Global Brand Design Manager, au nom de l’équipe de la Manta GSe.

Igor Dumas, Directeur Général d’Opel France insiste également sur le message que porte le concept car « La Manta des années 70 a inspiré le nouveau design des Opel. En reprenant le Vizor et le Pure Panel des nouvelles Opel, ce Restomod rassemble racines et modernité ! La Manta GSe ElektroMOD illustre également le renouveau de la marque Opel en France : une transformation hors du commun qui s’appuie sur l’engagement des équipes en interne et du réseau »

La prochaine étape de développement va consister, pour les constructeurs de la Manta, à collecter, analyser et traiter les expériences qu’ils auront recueillies dans la fabrication de l’ElektroMOD. L’objectif est de fournir aux fans d’Opel une recette qui leur permettra de réaliser leur propre transformation d’une ancienne en néo-classique électrique.

* Ce mot anglo-saxon se traduit littéralement par « le surcyclage » ou bien « recyclage par le haut ». Lorsque le recyclage détruit la matière pour reconstruire de nouveau, l’upcycling revalorise l’objet, sans dépenser d’énergie supplémentaire pour déconstruire la matière disponible. EleKtroMOD est l’appellation Opel du « Restomod » consistant à restaurer l’objet automobile en y insufflant de la modernité sans émission.