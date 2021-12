Une journée électrisante : les premiers clients français prennent livraison de leur nouvelle BMW i4 100% électrique à Paris

L’offensive électrique continue : après le lancement remarqué de la nouvelle BMW iX il y a quelques jours dans les concessions françaises, les premiers exemplaires de la nouvelle BMW i4 ont été livrés chez BMW France le week-end dernier. Vincent Salimon, président du directoire de BMW France, est ravi : « C’est toujours un moment spécial pour nous lorsque nous remettons pour la première fois de nouveaux modèles à nos clients. Mais avec la nouvelle BMW i4, c’est le cœur de la marque BMW qui prend désormais le virage de l’électrique. Ce modèle prouve à quel point électromobilité et dynamisme peuvent s’accorder. Il est certain que la BMW i4 offrira à nos clients une nouvelle dimension du plaisir de conduire ».

Pour cette occasion très spéciale, BMW France et son réseau de concessionnaires ont invité les clients des premières BMW i4 à participer à un programme exclusif et riche en émotions à Paris.

Plus d’un véhicule BMW Group sur quatre est électrifié en France.

Au 1er décembre 2021, près de 30% des voitures BMW Group livrées en France sont déjà équipées d’une motorisation électrique ou de la technologie hybride rechargeable. À la fin du troisième trimestre, 11 558 BMW électrifiées et 6 623 MINI électrifiées ont été livrées aux clients. La MINI Cooper SE entièrement électrique représente à elle seule presque 20 % des ventes de la marque MINI sur le territoire.

Un comportement dynamique impressionnant grâce à une technologie de châssis sur mesure et à la cinquième génération de la technologie eDrive.

La BMW i4 allie une sportivité typique à un design élégant, elle apporte l’électromobilité au cœur de la gamme BMW. Le Gran Coupé à quatre portes et hayon est la première BMW entièrement électrique qui s’oriente résolument vers la sportivité. Une dynamique de conduite impressionnante et une autonomie élevée sont combinées en exploitant la puissance d’une technologie d’entraînement efficace et une répartition des masses idéale.

La recharge simplifiée.

Lorsqu’un client BMW ou MINI achète un véhicule électrifié (électrique ou hybride rechargeable), celui-ci est livré avec une carte de recharge BMW Charging ou MINI Charging donnant accès à environ 80% du réseau de recharge disponible sur le territoire français, avec la possibilité d’opter pour des abonnements à la carte avec tarifs préférentiels. BMW Group propose également à ses clients des solutions pour l’installation de bornes de recharge à domicile (individuel ou collectif) avec des partenaires sélectionnés.

L’offensive électrique de BMW Group continue.

À côté des deux fleurons technologiques que sont les BMW iX et i4, les BMW i3, MINI Cooper SE et BMW iX3 restent disponibles en concession. Elles seront suivies, prochainement, par les versions entièrement électriques de la BMW Série 7, de la BMW X1 et de la BMW Série 5. Toutes les usines allemandes produiront des voitures entièrement électriques à partir de 2022. Une version 100% électrique du MINI Countryman et la Rolls-Royce Spectre entièrement électrique seront également commercialisées. D’ici 2023, BMW Group proposera au moins un modèle entièrement électrique dans environ 90 % de ses segments. BMW Group prévoit que les modèles entièrement électriques représenteront au moins 50 % de ses ventes mondiales en 2030.