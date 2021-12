Exposition « CORPS ET SPORT »

Présentée du 11 décembre 2021 au 4 septembre 2022 – À Cap Sciences – Bordeaux

Que se passe-t-il dans notre corps et notre tête quand nous faisons du sport ?

Plongez dans l’expérience sportive ! Testez-vous, mesurez-vous, comparez-vous, et évaluez vos performances physiques, techniques ou tactiques ainsi que votre concentration, votre équilibre ou votre coordination. Dans un environnement multisensoriel, accédez à des données sur la performance sportive et ses liens avec la science, ses répercussions sur la santé… L’exposition permet de comprendre ce qui se passe, dans le corps comme dans la tête, que l’on soit athlète de haut niveau ou sportif amateur. Elle aborde l’activité sportive comme phénomène scientifique, politique, social et médiatique.

Alors prêt ? Partez !

Une Exposition conçue et réalisée par La Cité des Sciences et de l’Industrie, en partenariat avec l’INSERM et en collaboration avec l’INSEP.

Cette exposition est organisée dans le cadre de l’Olympiade culturelle de Paris 2024.

Tout public / à partir de 6 ans

Durée moyenne de la visite : 1h30

Exposition bilingue : Français / Anglais