Tour de cou de ski, un masque barrière comme les autres ?

Vendu dans les magasins spécialisés, le tour de cou de ski fabriqué selon les préconisations d’AFNOR a-t-il des propriétés équivalentes à celle d’un masque ordinaire ? Est-il adapté à la pratique sportive ? Explications.

Il fait froid, la saison des sports d’hiver est ouverte. Skieurs et skieuses s’équipent, dans une atmosphère encore marquée par la covid-19. Mais entre tour de cou et masque barrière, pourquoi choisir ? Certains industriels proposent de faire d’une pierre deux coups ! Ils ont mis sur le marché un tour de cou de ski protégeant à la fois du froid et de la covid-19, fabriqué et testé selon les recommandations du document AFNOR SPEC S70-001, « Masques barrières pour le sport – Guide d’exigences minimales, de méthodes d’essais et d’usage », publié en février dernier et d’accès gratuit. Répondant au protocole sanitaire déployé dans les stations de ski cet hiver, ce tour de cou de ski peut être porté dans les files d’attente des remontées mécaniques et dans les télécabines.

Masque barrière, masque sportif, même combat ?

Oui ! L’AFNOR Spec de mars 2020 donne les exigences minimales pour concevoir un masque barrière destiné au public, pour une activité quotidienne ou professionnelle. Celle de février 2021 adapte les spécifications des masques barrières à une activité physique et sportive, pour une fabrication industrielle. Elle pose les exigences minimales d’un masque barrière porté pendant l’effort, offrant la même qualité protectrice pour les autres qu’un masque barrière « du quotidien », mais une meilleure respirabilité. Si les attentes sont les mêmes, les méthodes de test diffèrent. Ainsi, le tour de cou de ski fabriqué selon les recommandations de la SPEC S70-001 doit réussir les tests de résistance d’ajustage à la tête, de l’efficacité de filtration du matériau, de résistance respiratoire et de perméabilité à l’air et de teneur en dioxyde de carbone de l’air. Comme pour les masques barrières du quotidien, le seuil de 90 % de filtration des particules de 3 microns est un critère fondamental.

Des recommandations suivies volontairement

Comme toutes les normes AFNOR, l’AFNOR Spec S70-001 n’est en rien obligatoire. Elle reste d’application volontaire. Ainsi, un fabricant peut librement choisir de mettre en place les recommandations du référentiel AFNOR, puis auto-déclarer son produit comme étant en conformité avec l’AFNOR Spec. Il est d’ailleurs recommandé dans ce cas d’apposer précisément la mention « MBS AFNOR SPEC S70-001 ».

A propos d’AFNOR

AFNOR est l’association française de normalisation. Son ambition est de contribuer à la diffusion de bonnes pratiques et de solutions efficaces, au bénéfice de tous, à travers l’élaboration de normes d’application volontaire. Elle informe et fédère tous ceux qui veulent permettre à un projet, une activité, un secteur de se développer dans les meilleures conditions et ainsi, contribuer au développement de l’économie et de la société de demain. Près de 20 000 représentants d’entreprises, d’associations, de fédérations et de l’Etat prennent part à l’élaboration de normes volontaires chaque année. Un soutien indispensable pour favoriser le progrès et l’innovation et faire rayonner la France en Europe et à l’international.