Pâques avec Villeroy & Boch : d’adorables lapins et des fleurs multicolores pour accueillir le printemps

Nous nous sentons revivre et pleins d’énergie lorsque la nature sort de son sommeil hivernal au printemps. Dehors, les fleurs poussent, tout est vert et fleurit ce qui nous donne envie d’apporter de nouvelles couleurs à notre intérieur. Des décorations colorées et pleines de joie de vivre y prennent ainsi leurs quartiers pour créer une atmosphère chaleureuse. Les collections printanières de Villeroy & Boch sont, pour ce faire, parfaites : avec leurs adorables motifs de lapins et de fleurs, la vaisselle et les accessoires racontent de petites histoires et entraînent toute la famille dans un monde printanier féérique.

Annual Easter Edition : des pièces de collection pour les passionnés de Pâques

L’édition limitée Annual Easter Edition 2022 continue de raconter l’histoire de cette bien-aimée famille de lapins : cette année, cette collection populaire est entièrement consacrée à la maman Emma, qui reçoit une aide ravissante pour ses préparatifs de Pâques : un petit agneau ne quitte en effet pas la lapine d’une semelle. Tous les articles de l’Annual Easter Edition sont pourvus d’une estampille dorée indiquant leur année de fabrication. Ils sont disponibles à la vente uniquement l’année de leur édition et sont emballés individuellement dans des boîtes cadeaux spéciales, ce qui est idéal pour les collectionner et les offrir.

Bunny Tales et Spring Fantasy : une famille de lapins très attachante

Tout le monde aime le lapin de Pâques, surtout lorsqu’il ne vient pas seul. La collection rétro Bunny Tales lui apporte en effet l’aide active de toute la famille lapin. Cette année, les œufs de Pâques multicolores bénéficient d’une touche finale unique : pour ce faire, maman Emma et sa fille Anna cueillent les plus belles fleurs lors d’une promenade dans une prairie fleurie. Anna et son frère Max les utilisent ensuite pour confectionner des guirlandes de fleurs colorées qui orneront les œufs peints. Le travail des lapins est reproduit à travers des figurines en porcelaine colorées et peintes à la main, pour un effet tout simplement féérique.

L’histoire de cette joyeuse famille de lapins se poursuit ainsi sur la porcelaine de la collection Spring Fantasy. Ses mugs, bols, coupes et sets de table embellissent les moments de dégustation personnels et sont, en outre, parfaits à offrir.

Spring Awakening : des fleurs printanières colorées pour le brunch de Pâques

La collection Spring Awakening est idéale aussi bien pour le brunch de Pâques que pour des pauses-café printanières : ses assiettes, bols, coquetiers et accessoires dégagent un charme printanier avec leur forme de fleur. De plus, ils sont décorés de manière colorée avec des fleurs typiques du printemps telles que des narcisses, des tulipes et des pâquerettes de couleurs vives qui apportent à la table un charme rafraîchissant.