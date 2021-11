BLACK FRIDAY : VENDREDI NOIR POUR L’OCEAN : les citoyens demandent à leurs marques un transport plus responsable à l’occasion des fêtes de fin d’année

A travers sa campagne d‘interpellation « Green Shipping for goods » et alors que les fêtes de fin d‘année démarrent avec le Black Friday, Surfrider Foundation Europe invite les citoyens européens à questionner leurs marques sur leurs pratiques en matière de transport de marchandises, qui contribuent de façon importante à l‘emprunte carbone du cycle de leurs produits. Car le constat est là : les marques se préoccupent encore trop peu de cet aspect à ce jour.

Le transport maritime : parent pauvre des réflexions sur la réduction de l‘empreinte carbone des biens de consommation

Le transport maritime est une source de pollution considérable pour l’Océan.

Aujourd’hui, si les fabricants et les distributeurs font de plus en plus attention à l’empreinte écologique de la confection et de l’emballage des produits, leurs conditions de transport ne sont en revanche quasiment jamais prises en compte. Pourtant le défi est de taille. En plus de participer à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, le transport maritime génère de multiples impacts négatifs sur l’Océan, tels que l’introduction d’espèces invasives tout au long du parcours des navires, la collision avec les cétacés, le bruit sous-marin, la perte de conteneurs, ou encore les rejets en mer de produits chimiques et eaux de ballast.

Sensibiliser les citoyens afin qu‘ils questionnent leurs marques

Il est urgent de repenser le fonctionnement du transport maritime mondial pour relever le défi de la transition écologique. C’est pourquoi Surfrider Foundation Europe appelle les citoyens européens à rejoindre sa nouvelle campagne Green shipping for goods. Son objectif ? Mettre en lumière les conséquences environnementales du transport maritime auprès du grand public, dans le but d’interpeller ensemble les marques européennes pour qu’elles agissent en faveur d’un transport maritime plus durable. Les marques qui utilisent la voie maritime pour distribuer leurs produits contribuent aux effets néfastes du transport maritime sur l’Océan. Elles ont le devoir de choisir des armateurs qui tiennent compte de leur impact.

Une campagne qui interpelle 4 marques emblématiques

L’enjeu du transport maritime est d’autant plus crucial le jour du Black Friday mais aussi pendant toute la période des fêtes de fin d’année, alors que des foules entières se ruent dans les magasins ou en ligne pour acheter en masse. La consommation atteint un niveau vertigineux durant cette période : 1300 milliards de dollars de vente sont prévus au niveau mondial pour la période 2021 entre le Black Friday et Noël. Appareils multimédias, jouets, textiles sont autant de produits traversant les mers jusqu’aux linéaires , à un prix dérisoire pour nous mais très élevé pour l’Océan.

En se connectant sur le site de la campagne (https://www.surfrider.eu/greenshippingforgoods), les internautes sont invités à interpeller 4 marques emblématiques et choisies pour leur caractère universel : le groupe Fnac/Darty, Wolgswagen, Inditex (groupe textile aux marques connues mondialement, comme Zara) ainsi que le fabricant de jouet Lego.

Un simple clic sur le bouton « je l’interpelle » enverra un mail, un tweet, ou un message facebook aux marques citées. C’est en participant à la campagne que les citoyens permettront de responsabiliser les marques dans leur utilisation du transport maritime. Par leur effort commun, citoyens, marques, et armateurs peuvent ensemble repenser notre modèle de consommation et réduire les impacts du transport maritime sur le milieu marin. Nous restons à la disposition des journalistes pour toute demande d’interview complémentaire.

ONG créée en 1990, Surfrider Foundation Europe, agit pour la protection des océans, du littoral, des vagues et de leurs usagers. Depuis 30 ans, fort d’une équipe d’experts et de 50 antennes bénévoles réparties sur 12 pays européens, l’association travaille avec les parties prenantes (citoyens, secteurs privé et public) sur plusieurs grands thèmes : les déchets aquatiques, l’artificialisation du littoral, le changement climatique, la qualité de l’eau et la santé des usagers. En 2020, Surfrider a conçu le label Green Marine Europe, en partenariat avec l‘Alliance Verte, véritable un programme de certification pour guider l‘industrie maritime vers un modèle plus durable.

