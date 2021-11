Nantes : Handicap International cherche des bénévoles pour les « Opérations Paquets Cadeaux »

Du 25 novembre au 24 décembre 2021, les opérations paquets cadeaux de Handicap International reviennent à Nantes, Nice, Paris, Lyon et Saint Etienne. Handicap International recherche des bénévoles pour emballer des cadeaux, les sommes collectées contribueront à mettre en œuvre les actions de l’association auprès des populations les plus vulnérables.

S‘engager au profit des populations vulnérables

A partir du lundi 22 novembre et jusqu’au vendredi 24 décembre, c’est le grand retour des opérations paquets cadeaux de Handicap International. Après une pause en 2020 à cause du contexte sanitaire, 2021 marquera le retour des équipes de bénévoles de l’association dans des magasins de France pour emballer des cadeaux.

Les opérations paquets cadeaux sont l’occasion pour les citoyens de s’engager près de chez eux et de donner de leur temps pour une bonne cause durant la période des fêtes. Les sommes collectées contribueront à mettre en œuvre les actions de l‘association auprès des populations les plus vulnérables dans près de 60 pays à travers le monde.

Devenir bénévole dans une boutique près de chez soi

Une disponibilité de quelques heures, d’une journée, ou d’un week-end suffit à avoir un impact et à faire la différence. Handicap International appelle les citoyens à s‘engager dans une boutique près de chez eux, ou à monter leur propre opération paquets cadeaux si elle n‘existe pas dans leur ville. Faire un geste ici permet de changer les choses là-bas.

A Nantes, la boutique concernée par l’opération est la suivante :

– Du 25 novembre au 21 décembre – PicWicToys Nantes Orvault – 44700 – 260 route de Vannes

Pour s’engager, merci d’envoyer un mail à relais.nantes@hi.org