Kerboat Services, une croissance propre et nette dans l’industrie navale et nautique

Le Nautic de Paris ouvre ses portes dans quelques jours. L’occasion de présenter une activité méconnue du public et indispensable aux constructeurs et aux chantiers navals pour protéger et présenter les bateaux sous leur meilleur jour. La société Kerboat Services est spécialisée dans le nettoyage des bateaux de plaisance et la protection temporaire des navires de travail. L’entreprise connaît aujourd’hui une croissance à trois chiffres qui en fait une véritable pépite dans l’industrie navale et nautique.

Un développement fulgurant

Depuis sa création en 2015 par Sébastien David, Kerboat Services a multiplié par dix son chiffre d’affaires qui représente aujourd’hui plus d’un demi-million d’euros.

En ouvrant sa première agence à Lorient sur un marché de niche, l’entrepreneur ne s’attendait pas à un tel succès et développement : ouverture d’une seconde agence à Cannes en 2020, adressant à la fois la plaisance et le nettoyage de Yachts, lancement d’un réseau national en licence de marque – système plus collaboratif qu’une franchise – constitué aujourd’hui de 8 agences réparties sur tout le littoral français, depuis les côtes normandes à la Méditerranée, en passant par la Nouvelle Aquitaine. Ce rayonnement national fait de Kerboat Services le 1er réseau en France spécialisé dans les services aux plaisanciers et le nettoyage de bateaux.

Au-delà de la plaisance, cette success story est également portée par une diversification vers les navires professionnels (bâtiments militaires, navires de pêche, à passagers, pétroliers …) où l’offre de service de nettoyage est complétée depuis deux ans par une nouvelle activité de protections temporaires des navires.

Cette complémentarité des activités a permis la création d’emplois pérennes et qualifiés dont huit salariés entre ses deux agences en propre et une quinzaine de collaborateurs à travers les différentes agences en licence de marque.



1er réseau national de spécialistes du nettoyage de bateaux

A contre-courant des start-up du numérique et des secteurs technologiques, cette entreprise aux savoir-faire traditionnels développe un service unique qui s’appuie sur une double compétence : la parfaite maîtrise des souillures spécifiques aux navires et celle de techniques professionnelles de nettoyage. Kerboat Services cultive aussi des valeurs de proximité, de service, la protection de l’humain et de l’environnement. Une expertise et des engagements qui font de son activité un métier créateur de valeur pour les secteurs de la plaisance, du nautisme et du naval.

Un bateau est un environnement spécifique ou l’espace est restreint et optimisé avec de nombreux petits logements. Les matériaux y sont divers, bois, composites, tissus, aciers, vernis… et les salissures toutes aussi variées. De la trace de doigt sur le vernis du pont d’un yacht au récurage du fond de cambuse d’un chalutier, Kerboat Services offre une réponse appropriée. Un bon entretien contribue à améliorer le cycle de vie du navire. Kerboat Services a recours à des produits aussi doux que possible pour l’environnement, qui n’agressent pas les matériaux et préservent la santé et la sécurité des techniciens.

Ce savoir-faire est reconnu par les professionnels du secteur, tel que Mathias Coulomb, codirigeant de Rivieira Plaisance Baie des Anges, concessionnaire Jeanneau et Prestige Yachts à Golfe Juan. « Nous préparons à la livraison des unités de 8 à 20 mètres. Le nettoyage complet intérieur et extérieur d’un bateau de 15 mètres à flot prend environ deux jours. Le travail doit être impeccable. Il en va de notre image et de l’exigence de qualité attendue de nos clients. En confiant cette prestation à un professionnel, j’ai l’esprit tranquille, » confie le concessionnaire. « Surtout, je gagne du temps et nos techniciens restent concentrés sur leur métier. Sébastien s’assure lui-même de la bonne exécution par les intervenants. Sa force, ce sont sa disponibilité et sa proximité avec le chantier. Il développe, à ma connaissance, un réseau unique en France. »

De la propreté à la protection temporaire des navires, il n’y a qu’un pas que Kerboat Services a su franchir



Agent YAS Protec pour l’Atlantique et la Manche, Kerboat Services assure également la pose de protections temporaires des surfaces intérieures et extérieures des navires professionnels et des zones de travail. Des interventions lors d’arrêts techniques, de refit ou de maintenance de navires, auxquelles s’ajoutent des services de thermobâchage. L’entreprise a ainsi su développer son offre et son marché. Après la plaisance et l’industrie nautique, elle travaille avec le secteur de la construction et réparation navales.

Fabrice Gaudin, chargé d’affaires de Piriou naval services (PNS) à Concarneau a fait appel à Kerboat Services pour la première fois il y a deux ans, lors de la refonte des dix bâtiments-écoles (BE) de la Marine nationale. « Nous devions intervenir de la timonerie aux capacités, ce qui impliquait la pose de protections. Un travail minutieux pour lequel j’ai choisi de faire appel à un spécialiste. Kerboat Services a réalisé les métrés en amont, respecté les plannings, mis les moyens humains et matériels nécessaires. Ont suivi les bacs amphidromes de 80 mètres et les navires océanographiques d’Ifremer : La Thalassa puis l’Atalante. Avec 150 intervenants à bord pendant deux mois et demi, les éclats de soudures, projections de meules, souillures de cale, boue, sont inévitables et impliquent une protection dans tous les recoins du navire. Kerboat Services a aussi réalisé le thermobâchage des moteurs neufs, stockés à bord et insuffisamment protégés à leur livraison. Ces prestations, dont le montant avoisine 20 000 euros, coûteraient bien plus en réparations et retouches de peinture en cas de dégradation pendant les travaux, sans compter l’insatisfaction du client. L’état de propreté du navire restera à l’esprit du client et donne une bonne image du chantier », conclue-t-il.

Pour en savoir plus : https://www.kerboat.com/