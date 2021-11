Croisière les trésors de la mer Rouge en Égypte et en Jordanie

Pour toute réservation faite avant le 25/12/2025, pour une croisière exclusive dans la mer rouge entre Égypte et Jordanie, pour les départs du 22 et 29/01 et du 05 et 12/02, CroisiEurope propose une remise exceptionnelle de 500 € par personne, plus un surclassement en pont offert ainsi que 2 excursions offertes : réserve naturelle de Ras Mohammed et journée Louxor et la Vallée des Rois

Un rapport qualité prix imbattable à saisir en plein cœur de l’hiver ! C’est le moment ou jamais de profiter de cette destination exceptionnelle.

Au programme, des escales emblématiques et des visites au patrimoine historique incontournable rythmeront cette croisière : Louxor, l‘antique Thèbes et la Vallée des Rois, Pétra, Le désert Wadi Rum, la réserve naturelle de Ras Mohammed, Hurghada.

De plus, un préprogramme optionnel de 3 jours au Caire est proposé avec la découverte des pyramides de Kheops, Khephren et Mykérinos sur le plateau de Gizeh, la visite du musée égyptien du Caire avec le fameux trésor de Toutankhamon.

Cette croisière est proposée à bord du MV La Belle de l‘Adriatique, premier bateau maritime de la compagnie. Sa dimension humaine lui permet de mouiller dans des ports inaccessibles à tout autre navire maritime. A bord de ce yacht de 4 ponts de catégorie 5 ancres, tout a été conçu pour conjuguer plaisir et bien-être : 99 cabines élégantes, salon-bar, restaurant panoramique, pianorama bar, grand pont soleil avec transats, jacuzzis et vélos.

https://www.croisieurope.com/destination/croisiere-mer-rouge