Comment Internet résiste à l’affluence liée au Black Friday / Cyber Monday

Depuis plusieurs décennies aux Etats-Unis, la fin de Thanksgiving s’accompagne du « Black Friday », LE rendez-vous des bonnes affaires avec des centaines de milliers de produits à prix réduit, et marque de façon non –officielle le coup d’envoi des achats de Noël. Cette tradition, arrivée au début des années 2010 en France, a d’abord été lancée par les magasins physiques puis répliquée en ligne contrairement au “Cyber Monday”, qui est un événement online dès son origine.

Le trafic généré sur Internet n’a cessé de croître ces dernières années, avec une accélération durant la pandémie. Avec une telle affluence, comment les réseaux sont-ils préparés à accueillir autant d’acheteurs durant le Black Friday et le Cyber Monday ?

Mario Calle, Senior Vice President South Europe at GTT, explique:

“Les réseaux sont soumis à une forte pression la semaine du Black Friday et du Cyber Monday. Cependant, les opérateurs de premier plan, dits Tier 1, comme GTT, qui gèrent les grandes artères Internet qui alimentent le cœur de l’Internet, maintiennent de hauts niveaux de capacité qui permettent d’absorber des pics de trafic sans impacter ni la performance d’Internet ni les achats en ligne à travers le monde. Par exemple, le début de la pandémie a été un test décisif pour ces grandes artères Internet, qui ont vu le trafic mondial bondir de plus de 30%. Pour tout vous dire, il s’agit généralement de la croissance du trafic sur une année entière. Les opérateurs ont tous collaboré pour augmenter rapidement la capacité et garantir la stabilité et la performance d’Internet. Alors que l’année 2021 touche bientôt à sa fin, la croissance de trafic que nous avons observé sur notre backbone Internet correspond à celle d’une année normale, avec 30% de croissance entre octobre 2020 et octobre 2021.”

« Pour les commerçants traditionnels, l’optimisation du réseau est tout aussi importante pour servir rapidement les clients. L’accès instantané aux niveaux de stocks, à l’état des commandes, par exemple, est essentiel pour réapprovisionner les rayons avec les derniers cadeaux à la mode. Les technologies modernes, telles que le SD-WAN, sont critiques pour garantir aux magasins la bande passante nécessaire afin de rester connectés au siège de l’entreprise et servir leurs clients à la perfection. »