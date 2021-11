Volkswagen développe le châssis du futur

La stratégie ACCELERATE est au cœur de notre transformation en un fournisseur de mobilité axé sur les logiciels. Les logiciels jouent également un rôle clé dans le développement des systèmes de châssis et de direction destinés à la future conduite hautement automatisée. Volkswagen développe actuellement la prochaine génération de châssis régulés ainsi qu’un système de direction du type « steer-by-wire ».

« Les mouvements de roulis et de tangage du châssis sont largement minimisés et la dynamique de conduite est optimisée car le véhicule réagit plus rapidement aux mouvements de la direction et est plus précise à conduire, explique Karsten Schebsdat, Directeur de la Dynamique des Véhicules et des Systèmes de Contrôle du Châssis chez Volkswagen. Ce développement est très important pour la conduite hautement automatisée. Il nous permet de garantir un maximum de confort aux passagers en toute situation. »



À l’avenir, les logiciels joueront un rôle encore plus important dans la définition du caractère du véhicule



Le développement d’un nouveau système de direction du type « steer-by-wire » progresse également. « Les logiciels auront aussi un rôle plus important à jouer au niveau de la direction à l’avenir, ajoute Karsten Schebsdat. Ils offrent davantage de possibilités pour influer sur les caractéristiques de la direction, qui pourront être ensuite appliquées à chaque modèle sur toutes les plateformes. » Et les systèmes d’assistance à la conduite tels que le Lane Assist et le Travel Assist bénéficieront également de ce système de direction une fois que les composants seront produits en série.