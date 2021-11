Nomadic Labs et la Caisse des Dépôts rejoignent la Chaire « Blockchain & B2B Platforms » créée par Capgemini, l’École polytechnique et la Fondation de l’École polytechnique

Nomadic Labs, l’un des plus grands centres de recherche et développement de l’écosystème Tezos en France, et la Caisse des Dépôts institution financière pionnière sur les questions de la Blockchain appliquée à la banque-finance en France, rejoignent la Chaire « Blockchain & B2B Platforms » lancée par Capgemini, l’École polytechnique et la Fondation de l’École polytechnique en 2019. En s’alliant à cette initiative, Nomadic Labs et la Caisse des Dépôts souhaitent soutenir cet écosystème et contribuer à hisser la technologie de blockchain à l’échelle européenne.

Inaugurée en 2019, la Chaire « Blockchain & B2B Platform » vise :

à développer de nouveaux viviers de compétences et à contribuer à l’émergence de talents capables de répondre aux défis de la blockchain et de son intégration aux stratégies des entreprises. Ainsi, des enseignements consacrés à la technologie Blockchain et les enjeux qu’elle représente ont d’ores et déjà été mis en place au sein des départements informatique et économie de l’Ecole polytechnique.

à soutenir la recherche académique menée au sein du Centre de recherche en économie et statistique (CREST) et du Laboratoire d’informatique de l’École polytechnique (LIX) dans le domaine de la blockchain. Dans ce cadre, de récents travaux ont été menés et ont notamment contribué à la mise en place des « Zero knowledge proofs » (ZKP, ou preuves à divulgation nulle de connaissance) en tant que méthodes de protection de données privées dans des blockchains publiques.

En soutenant cette Chaire, unique en Europe, Nomadic Labs et la Caisse des Dépôts font le choix de renforcer leur contribution à la recherche dans les domaines scientifiques et économiques qui sont à la base des technologies et applications des blockchains. Apportant pour l’un une profonde connaissance technologique, et pour l’autre une expertise financière, ces nouveaux mécènes apportent deux nouvelles visions qui viennent s’ajouter à l’approche déjà proposée par Capgemini dans le cadre de cette Chaire, renforçant ainsi sa portée et sa position dans l’écosystème.



Michel Mauny, président de Nomadic Labs, commente : « Les liens entre l’écosystème Tezos et la recherche ont toujours été particulièrement forts. En soutenant cette Chaire, nous sommes heureux de renforcer notre contribution à la recherche sur les technologies et applications blockchains. Cette opportunité est également une opportunité supplémentaire pour l’écosystème Tezos de rester en contact permanent avec les décideurs de demain ».

« Au service de l’intérêt général, la Caisse des Dépôts est à la fois un acteur à part entière de l’écosystème Blockchain français et à la fois un soutien actif de ce dernier pour lequel le secteur de la recherche et développement est fondamental. Notre soutien à la chaire Blockchain & B2B Plateformes B2B va permettre, au-delà de la levée de verrous technologiques, d’anticiper les usages pertinents afin de faciliter l’émergence de projets industriels en France et en Europe. » précise Nadia Filali, directrice du Programme Blockchain & Cryptoactifs de la Caisse des Dépôts.

André Cichowlas, directeur Delivery et membre du Comité exécutif du groupe Capgemini, précise : « Nous sommes heureux d’accueillir à nos côtés Nomadics Labs et la Caisse de Dépôts pour renforcer le rôle de la Chaire en matière de stratégie d’innovation digitale pour nos clients, notamment en ce qui concerne les actifs digitaux, la finance décentralisée et le développement durable autour d’initiatives ‘Blockchain for Good’ ».

Daniel Augot et Julien Prat, co-porteurs de la Chaire « Blockchain & B2B Platforms » concluent : « L’arrivée de Nomadic Labs et de la Caisse des Dépôts nous permet d’élargir considérablement l’éventail de nos contacts industriels, ainsi que de prendre en considération d’autres domaines d’application des blockchains. Nous sommes ainsi positionnés sur la quasi-totalité du spectre applicatif ».