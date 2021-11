CERENICIMO annonce la commercialisation d’une résidence de tourisme haut de gamme, au cœur de la cité balnéaire du Tréport

Le marché des résidences de tourisme a souffert de la crise sanitaire, mais les vacances d’été ou plus récemment celles de la Toussaint confirment un rebond de l’activité touristique en France. Pour Cerenicimo, c’est le bon moment pour contrer les tendances et saisir les opportunités. Cette future résidence de tourisme de standing en bord de mer « Le Phare » répond parfaitement aux critères de sélection de Cerenicimo : emplacement, prix et services. Conditions sine qua non pour la réussite d’un investissement en Tourisme.

La construction démarrera au 2ème trimestre 2022 et s’adressera à une clientèle d’investisseurs conscients des opportunités dans la conjoncture actuelle.

Des opportunités inédites grâce au « bail triple net »

Pour répondre aux exigences d’un marché en pleine relance et attirer de nouveaux investisseurs, Cerenicimo adopte une stratégie offensive en commercialisant cette nouvelle résidence de tourisme en bail triple net. Ainsi, la taxe foncière, les travaux, les charges de copropriété non récupérables, seront réglés par le preneur (locataire). Concrètement, un reste à charge pour l’investisseur (bailleur) égal à zéro. Une opportunité qui combine investissement et « plaisir », puisque les propriétaires disposeront « d’une formule d’occupation » leur permettant de profiter de la résidence quand ils le souhaitent.

Les 96 logements de cette résidence, du type 1 au type 4, répartis sur 4 étages sont proposés à partir de 85 735€ HT (1) et les investisseurs en LMP/LMNP pourront bénéficier d’un rendement net à partir de 3,7 % (2).

Cette résidence proposera des services de standing, pensés pour le bien-être et le confort des résidents : piscine avec solarium ; sauna ; hammam ; salon et espace petits déjeuners ; jardin paysager. Les appartements seront meublés et équipés et la décoration y sera soignée et chaleureuse.

Un emplacement d’exception au sein de la cité balnéaire du Tréport

L’année 2020 a cumulé plus de 15 millions de nuitées touristiques en Seine-Maritime. Malgré un contexte sanitaire compliqué, les touristes français ont répondu présents et cumulent à eux seuls 65% des nuitées effectuées dans le département.

La station balnéaire du Tréport, classée Grand Site de France, bénéficie d’une situation privilégiée sur la Côte d’Albâtre et a obtenu en 2018 le label « station touristique », valable 12 ans, qui récompense son offre en matière d’accueil et d’activités.

La résidence « Le Phare » bénéficiera d’un emplacement unique et rare sur le port. À la fois modernes et ancrés dans le patrimoine architectural local, ses appartements offrent un cadre idéal, face à la mer et à proximité immédiate du centre-ville et des commerces.

Autant d’atouts recherchés par les touristes séjournant dans cette station touristique de renom, située proche de la Baie de Somme et à moins de 3h de Paris.

Fiche technique :

Adresse : 1/2 Quai de la République, Le Tréport (76470)

Promoteur : ADIM Normandie-Centre

Gestionnaire : Goelia

Nombre de logements : 96 logements du T1 au T4 répartis du RDC au R+4

Stationnement : 47 emplacements extérieurs

Destination des logements : Résidence de Tourisme

Superficie du bâtiment : 5 026 m2

Démarrage prévisionnel des travaux : T2 2022