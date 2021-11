GTT ouvre une plateforme qui facilite la commande de services réseaux internationaux et la résolution de tickets avec les opérateurs tiers

GTT Communications, Inc., leader mondial de la connectivité multi cloud des entreprises internationales, annonce le lancement d’une nouvelle plateforme centralisée pour les passages de commandes (Access Services Request, ASR) et la résolution de tickets. Cette nouvelle plateforme, basée sur des API, s’appuie sur Universal Order Connect de Neustar, Inc, entreprise internationale de services et de technologies de l’information leader dans la résolution d’identité. Les entreprises clientes bénéficient d’une interface de dialogue unique, standard et transparente avec les fournisseurs d’accès tiers, qui accélère le temps de traitement des nouvelles commandes et rationalise la résolution des tickets avec un service continu pour une expérience améliorée.

Pour leurs besoins de connectivité mondiale, les clients entreprises de GTT peuvent s’appuyer sur des milliers de fournisseurs d’accès dans le monde, dont 400 partenaires privilégiés offrant les meilleures performances, qui se connectent au réseau IP mondial Tier 1 de GTT pour un service de bout en bout géré par GTT.

“Nous avons choisi un service 100% numérique pour mieux servir nos clients et améliorer l’efficacité, en sélectionnant des technologies de pointe de partenaires comme Neustar tout en poursuivant notre feuille de route,” explique Don MacNeil, COO de GTT. “L’automatisation du passage de commande et de la résolution de tickets avec nos partenaires fournisseurs d’accès est un bel exemple des moyens que nous mettons en œuvre pour différencier l’expérience client grâce à l’excellence opérationnelle. Nous pensons que cette plateforme ASR, combinée à d’autres technologies d’automatisation programmés dans notre feuille de route, augmentera jusqu’à cinq fois la vitesse de traitement des commandes.”

Cette plateforme sophistiquée, qui permet d’atténuer la potentielle complexité de la gestion des commandes avec les fournisseurs d’accès partenaires de GTT, permet, grâce à l’automatisation de :

· Réduire les étapes manuelles du processus

· Adapter les formats aux besoins des clients

· Améliorer l’exactitude des commandes et des tickets d’incidents

De plus, l’interface unique facilite le traitement des tickets d’incidents mais aussi leur gestion qui devient plus transparente, ce qui se traduit par un service plus réactif pour le client.

John Denemark, SVP et GM of Carrier Provisioning chez Neustar déclare que “92% des opérateurs réseaux que nous avons interrogés estiment qu’il est important de simplifier et d’automatiser les commandes de bande passante afin d’améliorer l’expérience client. Universal Order Connect est une plateforme entièrement intégrée qui automatise et rationalise l’ensemble du processus d’achat de réseaux d’accès et de services de transport. Nous sommes ravis de collaborer avec GTT pour le déploiement de cette nouvelle plateforme, qui réduit les temps de livraison des commandes, protège les marges et garantit aux clients un service optimal.”

A propos de GTT

GTT fournit une connectivité mondiale et sécurisée qui améliore la performance du réseau et l’agilité des collaborateurs, des sites, des applications et des clouds. Opérateur d’un réseau Internet mondial Tier 1, GTT propose une suite complète de solutions réseau dans le cloud, y compris en infogérance. Des milliers d’entreprises sont clientes de son portefeuille de solutions comprenant du SD-WAN et d’autres services WAN, Internet, Sécurité et VoIP. Ses clients jouissent d’une expérience hors pair grâce à l’engagement de ses équipes pour une excellence opérationnelle. Pour plus d’information sur GTT (OTC: GTTN), veuillez consulter le site gtt.net.