BMW Motorrad France équipera la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale et les Douanes françaises dès 2022

Depuis plus de 90 ans, les marchés institutionnels constituent un domaine d’activité significatif pour BMW Motorrad. Ces cinquante dernières années, ce sont plus de 160 000 motos officielles qui ont été livrées aux autorités de plus de 150 pays. Outre la production, BMW Motorrad est le seul constructeur à développer, au sein de son département « Public Organizations » dédié, des équipements adaptés aux besoins des autorités et à procéder directement à leur homologation ainsi qu’à celle des motos qui sortent des chaînes de production de l’usine de Berlin-Spandau.

En 2020, avec plus de 2 400 motos livrées aux autorités du monde entier, BMW Motorrad s’est une nouvelle fois positionné comme le leader auprès des institutionnels. Dès 2022, la France viendra pérenniser cette position. En effet, après sa sélection en 2012 avec la BMW R 1200 RT, BMW Motorrad France a remporté cette année l’appel d’offres publié par l’Union des groupements d’achats publics (UGAP) pour la fourniture de « motocyclettes équipées de manière spécifique et prestations annexes » à l’Administration Française avec :

la BMW F 750 GS (853cm 3 ) pour les « motocyclettes de type petit trail routier d’une cylindrée supérieure ou égale à 850 cm 3 »,

(853cm ) pour les « motocyclettes de type petit trail routier d’une cylindrée supérieure ou égale à 850 cm », la BMW R 1250 GS (1254 cm 3 ) pour les « motocyclettes de type grand trail routier d’une cylindrée supérieure ou égale à 1 000 cm 3 »,

(1254 cm ) pour les « motocyclettes de type grand trail routier d’une cylindrée supérieure ou égale à 1 000 cm », la BMW R 1250 RT (1254 cm3) pour les « motocyclettes de type grande routière d’une cylindrée supérieure à 1 100 cm3 ».

Pour les 3 années à venir, BMW Motorrad France va donc fournir des BMW F 750 GS, des BMW R 1250 GS et des BMW R 1250 RT à la Gendarmerie Nationale, à la Police Nationale et aux Douanes françaises. Spécifiquement développées et équipées pour accompagner nos forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions, ces motos seront livrées progressivement à partir du 1er trimestre 2022.

Après leur production sur les chaînes de l’usine de Berline-Spandau, les machines seront post-équipées et adaptées aux spécifications nationales en France, où BMW Group continue de renforcer sa présence. En 2020, le volume annuel d’achats du groupe auprès des équipementiers français et fournisseurs de l’Hexagone s’élevait déjà à 3,5 milliards d’Euros.

Le retour de BMW Motorrad sur le marché des administrations en France illustre la reconnaissance d’un savoir-faire technique associé aux qualités des motos BMW. Il témoigne aussi de la capacité du constructeur européen à répondre à des cahiers des charges exigeants mais également aux besoins de nos forces de l’ordre qui doivent faire face à des conditions d’utilisation parfois extrêmes.

« C’est un honneur pour nous de renouer avec le marché des Administrations en France. La conception de véhicules spéciaux, autos et motos, est une compétence historique au sein de BMW Group. Et nous sommes fiers de la mettre au service de nos forces de l’ordre, pour les accompagner au quotidien dans les conditions parfois extrêmes de leurs missions » a déclaré Nathanaëlle Heinrich, Directrice de BMW Motorrad France lors de l’annonce du résultat de cet appel d’offres. « Ce partenariat représente également un bel exemple de coopération européenne et renforce encore d’avantage l’ancrage économique de BMW Group sur le territoire national, au travers des liens qu’il développe avec de nombreux fournisseurs français ».